Tras cada partido, es habitual que los jugadores del Atlético Basauri Balonmano Club vendan al club rival participaciones de su número de lotería o bien la intercambien. Este año eran tres euros del 72.119. Una bonita tradición deportiva con recompensa: 15.000 euros para cada poseedor, un buen pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad.

El club de la localidad vizcaína ha diseminado una auténtica fortuna: aproximadamente 155 millones de euros, de las 120 series que poseía, para sus integrantes, familiares, aficionados y todo tipo de vecinos que han comprado participaciones. De los 3 euros de cada participación, 2,40 eran para el comprador y 0,6 un donativo para el club.

El segundo premio se ha concentrado íntegramente en Basauri, localidad del área metropolitana de Bilbao que tiene 40.628 habitantes. La pequeña administración de la calle Nagusia, 9 ya vendió en 1997 otro segundo premio de la Lotería de Navidad. Lo que no ha ido al balonmano ha sido vendido en ventanilla por lo que los ganadores de cada décimo son probablemente vecinos de la céntrica administración que han ganado 125.000 euros por cada décimo. Un vecino, con dos participaciones del club, es decir, 30.000 euros, lo tiene claro: “Me voy de viaje con mi mujer y mi hijo y ya está".

El entrenamiento del Atlético Basauri Balonmano Club previsto para hoy está suspendido. No por la alegría, sino por la COVID-19. “Algo del premio tengo y me imagino que todo el mundo en el club tiene alguna participación”, afirma Aitor, entrenador del primer equipo del club, que juega la Liga vasca senior, a RTVE.es. “No he podido juntarme con los jugadores porque el lunes yo y algún jugador dimos positivo por COVID y hemos suspendido los entrenamientos. Pero seguro que toda la gente cercana lleva algo”.

El número fue elegido por el presidente del club, el tesorero y la propia lotera. Buscaban una cifra relacionada con el 35 aniversario del club, fundado en 1986. No había nada que encajase y optaron por el 72.119. El presidente, José Ángel García, se muestra triunfante ante TVE en la puerta de la administración. "Elegimos este número y mira. Una enorme felicidad. Ver a toda esta gente exultante no tiene precio".

Israel, panadero de Basauri, con su negocio junto a la administración, ha ganado 30.000 euros. "Estoy muy emocionado, trabajo mucho y me hace mucha falta", declaraba entre lágrimas a RNE. "En cuatro meses me viene una niña, tengo otro de 15 y no me esperaba algo como esto".

El club de balonmano está formado por más 300 jugadores entre todas las categorías. Uno de los jóvenes equipos femeninos celebraba el premio en la calle: "Nos alegremos sobre todo por el club, porque durante la pandemia hemos perdido muchos patrocinadores. Y también por lo repartido que está entre la gente". Mientras espera turno para hacerse la PCR, el entrenador del primer equipo no cree que, pese a la fortuna, el club vaya a dar un salto presupuestario: "Esto es balonmano, no fútbol".