'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

Aquest dimecres 'Noms propis' té com a convidat a l'actor Octavi Pujades. Anna Cler li preguntarà pels seus inicis, com va deixar la medicina per dedicar-se a la interpretació i a què es deu el seu èxit a les xarxes socials, entre altres qüestions.

Octavi Pujades viu, actualment a Madrid on està representant l'obra 'Oh, mami!', però és català i va debutar al món de la interpretació amb una sèrie de RTVE Catalunya que es deia 'Happy House' i que va dirigir Francesc Bellmunt.

El que no tothom sap i que explicarà a 'Noms propis' és que havia estudiat i acabat la carrera de medicina i just quan anava a començar l'especialitat, psiquiatria, li va arribar l'oferta del paper a 'Happy House' i va decidir deixar la medicina. Tot i que l'hem vist fer de metge a la ficció, com quan va interpretar a un neuròleg una mica estrany a la sèrie de RTVE, 'Centro Médico'.

Octavi Pujades també explicarà com va començar a sumar seguidors a Instagram. És fill únic i cuida del seu pare de 93 anys amb qui va passar el confinament. I com que s'avorrien van començar a pensar en explicar les històries del dia a dia junts a través d'aquesta xarxa social. És on vam descobrir que el seu pare també té talent per ser actor.