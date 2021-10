# Oh, Caroll

# loco estoy por ti. #

El Dúo Dinámico tiene la forma ideal para triunfar.

Manolo es la voz cantante, sin él no habría Dúo.

-En su mundo personal, no han tenido

prácticamente ninguna relación.

-Hemos vivido una vida separados completamente.

# Amor amargo # tú me das. #

Empieza las frases para que se entienda.

El público no sabe de qué va.

-Ya lo estás viendo, ¿no?

Lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer,

cómo lo tengo que hacer... -Vamos a ver.

(DÚO DINÁMICO) # Perdóname...

La música es su fuerza

para superar los momentos más amargos

Me caí al suelo y me desperté en el hospital.

-El médico dijo que no sabía si iba a salir,

si iba a durar un día, dos, tres o no saldría.

(Música "La, la, la")

Dos estrellas generosas

que han compartido su talento con otros artistas.

Julio Iglesias se lo debe todo al Dúo Dinámico.

(PROGRAMA) "Saben que yo casi siempre escribo mis canciones".

-Con Julio entras en el estudio y nunca sabes cuándo vas a salir.

-"He encargado a un par de amigos que conocen bien, Manolo y Ramón".

-La canción solo la podía cantar él.

# Soy un truhán, # soy un señor. #

-Al final acabaron rompiendo después de muchos años.

Bueno, eso es una cosa horrorosa.

# Quisiera ser # aurora boreal...

Manolo y Ramón forman parte

de la banda sonora de nuestros recuerdos.

# Y darte así # un mundo de color... #

# Y conseguirte # las estrellas y la luna,

# y ponerlas # a tus pies... #

(CANTA) # Quince años tiene mi amor.

# Quince, quince, años, años, # tiene mi amor. #

(Sintonía)

(Música de orquesta)

# Cuando pierda todas las partidas,

# cuando duerma con la soledad. #

-Hemos cantado lo que nos ha parecido,

hemos sido siempre libres,

no nos ha condicionado casi nadie.

Hemos hecho lo que nos parecía en la música.

Hemos tenido éxitos, hemos tenido altibajos, pero...

-Es lo que es.

Yo también creo que hemos tenido mucho éxito,

pero siempre nos lo hemos tomado...

De una manera...

como satisfacción propia.

Creo que estar el artista 24 horas

debe ser terrible.

Terriblemente duro, terriblemente aburrido.

# Resistiré # para seguir viviendo,

# soportaré los golpes # y jamás me rendiré. #

-Los invitamos a participar en un concierto

en el Auditorio Nacional cuando hicimos

esta versión sinfónica de "Resistiré"

que fue fue un golazo. Y además, es que la gente

querían más y más y cantaban todos. Da gusto.

(Música "Resistiré")

Fue muy impactante.

Ellos son una gente que atraen al éxito.

-Dos grandes españoles que hicieron la música mejor,

que se hizo la música popular,

pop, popular, que se hizo en España.

Realmente la mejor de Europa, si no, la mejor del mundo.

# Cuando me apuñale la nostalgia

# y no reconozca ni mi voz. #

"Resistiré" es una canción

que ha trascendido la propiedad de sus autores

y ya pertenece a todos.

# Cuando en mi moneda salga cruz. #

Es el impulso que se utilizaba

en el Real Betis para motivar a sus jugadores.

# Resistiré... #

(MANUEL R. LOPERA) A los jugadores del Betis

se les ponía cuando iban en autobús.

Se ponían los casetes y yo decía que los del Dúo Dinámico.

Los poníamos. Y muchos futbolistas terminaban cantando.

Decían: "Qué bien, qué bien".

Y cuando muchas veces se olvidaban, ellos decía,

si se había ganado el partido:

"Vamos a celebrarlo con el Dúo Dinámico".

-Hay mucha gente que es capaz de cantar

el "Resistiré" después de los años que lleva compuesta

porque es una canción valida para cualquier tiempo.

# Resistiré, resistiré. #

(Fin de la música)

(Aplausos)

-La persona que les da popularidad es Almodóvar.

Es la banda sonora de "Átame".

(PELÍCULA) "Voy a poner un poquito de música".

(Música "Resistiré")

-Antonio Banderas, Loles León

y Victoria Abril...

Que estaba, cuidado también...

Estaban en su mejor momento artístico.

La cantaron en el final.

(TARAREAN)

-Nos dicen: "Almodóvar ha cogido la canción".

"No me digas".

"Y además le he cobrado 500.000 pesetas.

¿Qué te parece?". Y digo:

"A mí me parece que yo pagaría 500.000 pesetas

para que me la pusieran".

# Y la noche no me deje en paz #. (TARAREA)

# Cuando tenga miedo del silencio #.

-Manolo tenía la idea del título "Resistiré",

que probablemente sean las cuatro sílabas más fuertes de un idioma.

Y se lo contó a Carlos Toro,

que era un autor ya conocido aparte de periodista.

-Me pareció muy bien.

Él hizo la música por su lado, cuando acabó, me la presentó

y la letra salió rápidamente, con facilidad.

(TARAREA)

(CANTA) # Cuando pierda # todas las partidas,

# cuando duerma # con la soledad. #

Se creó de un modo normal, estábamos componiendo para un álbum

y Manolo oyó a Camilo José Cela una frase,

que no es de Camilo José Cela pero es muy famosa,

que es "el que resiste, vence".

(ARCHIVO) "En España,

y os lo digo, alteza, porque sois joven y español,

el que resiste, gana".

# Resistiré erguida frente a todo.

-Carlos ha cooperado con nosotros muchas veces.

Aparte de ser un gran amigo, es un gran letrista.

Y gran compositor, tiene canciones muy importantes.

-Es canción le salió bordada.

No hay ninguna frase que sea paja. (RÍE)

-Cada frase tiene ese grado y eso es lo importante en una canción.

-"Resistiré" ha supuesto un hito en nuestras carreras,

como autores, como intérpretes. Un hito también económico.

(CANTA) "Resistiré".

"Resistiré", cedes los derechos de esa canción

para que a la gente le ayude a seguir adelante

con la pandemia y demás.

-Bueno, pero es que ellos son muy políticos en ese sentido.

Muy cívicos, si se quiere.

-Lo más importante de "Resistiré" es que ha sido

una canción de esperanza. De cantarla pensando

en que todo va a pasar y las cosas vuelven a ser normales.

Saber que ha ayudado a tanta gente a superar sus problemas,

como ha pasado con el COVID, es una cosa que no tiene precio

y que recordaremos toda la vida.

-"Resistiré" es un lema mágico de aguante, de capacidad

de la que tenemos las personas de conjuntamente

apoyarnos unos a otros y poder superar momentos

tan difíciles y complejos como la pandemia.

# Resistiré para seguir viviendo,

# soportaré los golpes y jamás me rendiré.

# Resistiré. #

(Ovación)

El Dúo Dinámico es como el junco que se dobla

pero siempre sigue en pie.

Juntos han afrontado la enfermedad más difícil

que casi apaga la voz de Manuel de la Calva para siempre.

Bueno, es lo que pasa en la vida.

Tienes buenos momentos y malos momentos.

-El cáncer de Manuel fue un golpe muy duro,

como para cualquier persona.

-Supuso, no solo para Manolo,

un parón. Un parón forzoso

que no te queda más remedio que hacerlo

Y también para Ramón, que se quedó muy tocado.

# Te perdí por culpa de un error.

# Te perdí y destrocé mi corazón.

-Recuerdo que ese mal momento

fue cuando teníamos una gala en Valencia con las Fallas.

-Ellos iban a dar un concierto,

cada uno en su coche,

y a Ramón le sorprendió que no llegase Manuel.

# Perdóname,

# he sido ingrato.

-Yo había llegado a Valencia, como en todas las galas,

con tiempo para ensayos y tal.

Había ensayado con los músicos y Manolo no llegaba.

-Recuerdo que salí del baño en albornoz,

porque había un coche a las 16:00 para llevarme,

y me caí. Me caí al suelo.

Y me desperté en el hospital.

-No venía, llegó el momento de la actuación,

lleno de público en un sitio abierto,

y tuve que salir a decir: "Lo sentimos mucho,

es nuestra primera vez en la vida que no podemos actuar

por una enfermedad, pero Manolo está en el hospital

y no va a venir esta noche".

# Vuelve otra vez.

# Recuerda que ayer.

# Vuelve otra vez

# a darme tu querer.

El médico dijo que no sabía

si iba a salir, si iba a durar un día, dos, tres

o no saldría. -Sí, sí.

-Y afortunadamente salió. -Así fue.

-Hace ya 14 años de ello y está como una rosa.

-Estoy aquí.

# Vuelve otra vez.

-Esto es un álbum, Manolo, de cosas nuestras.

-Está fantástico. -¿Eh?

Esta es muy importante.

porque esta es la primera actuación después de tu cáncer,

que fue dos meses y medio después del cáncer.

-Dos meses y medio.

-Era en San Pedro del Pinatar. -Sí, sí.

-Increíble, en junio.

-Que se lo dije al doctor, que me iba, y me dijo

que si estaba loco. Digo: "¿Qué me puede pasar?".

Y dijo: "Que te caigas y todo eso". -Digo:

"No se preocupe, pondremos una ambulancia

al lado del escenario".

# Tu querer. #

(Aplausos)

Manolo y Ramón son dos artistas que siempre suben al escenario

con la misma ilusión de la primera vez.

# Si yo te di mi corazón...

Durante décadas, han cautivado a un público

que ha perpetuado su amor por el Dúo Dinámico

de generación en generación.

(Música "Quisiera ser")

Soy fan. Debo decirlo al principio para que la gente lo sepa.

Sus seguidores, sus fans, son de varias generaciones.

Eso es lo que hace sostenible y mantenible un éxito.

# ¿Por qué te vas?

# Sin esperar,

# sin encontrar

# una solución.

-Esto es una foto de Benidorm, año 1961.

cuando fuimos a cantar "Quisiera ser".

-¿Éramos nosotros? -Sí. Este es el anagrama

que todas las fans tenían. La estrella de cinco puntas.

-Sí. -Con las dos notas.

-Un acierto. -Muy bonito.

-"Somos jóvenes". -¿Somos jóvenes?

-Y seguiremos siendo jóvenes. -Y seguimos siendo jóvenes.

# Somos jóvenes, amor.

# Somos jóvenes, los dos.

# Es fantástico vivir.

-Al Dúo Dinámico lo veo mayor.

Pero viejo, lo que se dice viejo, nunca está.

No han dejado de trabajar nunca.

Ellos son los ídolos de juventud y han sabido envejecer bien.

O madurar. Porque yo los veo, y nunca les veo viejos.

-Esas letras no tienen edad,

tiene un cierto sentido espiritual

y van al corazón. Eso no tiene edad.

# Cantando siempre, siempre, siempre, siempre

# junto a ti nuestra canción. #

-Ellos son y serán eternos, para siempre.

Su música nos acompañará siempre

y acompañará a próximas generaciones.

(ARCHIVO) "Creo que debido a la cantidad de años que llevamos,

hemos entrado un poco en las familias

y, por lo tanto, ya nos tienen como uno más en la casa".

-A mí el Dúo Dinámico me coge pequeño

porque yo tenía nueve años cuando "Verano azul"

y ya es un grupo musical más de mis padres.

(SERIE) "Nosotros también queremos celebrar la despedida".

Para mí, el Dúo Dinámico ha significado

un acompañamiento musical que era de mis padres, de mis tíos,

también de la propia serie.

# El final del verano

# llegó

# y tú partirás. #

-¡Buah! "El final del verano" en "Verano azul",

la serie de Mercero.

Mira, se me acaban de poner los pelillos de punta ahora.

-Que el cierre de "Verano azul" fuera con nuestra canción

fue fantástico, ¿no? Era la canción adecuada

para ese momento. Y es muy difícil.

A veces encuentras canciones que están muy bien,

que todo queda muy bien, pero que no le dan ese momento.

-El momento de la muerte de Chanquete.

-Exacto.

# El final

-El final del verano...

# del verano

...llegó...

# llegó y tú partirás.

...y tú partirás.

Pero ese momento de despedirse del amor de verano

duraba todo el invierno,

para los guateques de todo el invierno.

# Dime, dime, dime, amor.

# Dime, dime que es verdad

# lo que sientes en tu corazón

# es amor en realidad. #

-En casa he escuchado a mi madre cantando el Dúo Dinámico.

Mi madre es supercantarina, siempre estaba:

(CANTA) "Quince años tiene mi amor.

Le gusta tanto bailar el rock.

Es una chiquilla tan divina y colosal.

Tiene una mirada que no se puede aguantar".

# Esa chica no tiene igual

# y cuando baila es sensacional.

-Tengo recuerdos maravillosos de "Quince años"

porque era lo que yo bailaba, me lo pasaba bomba.

Mis primeros tacones, taconcitos así,

me los puse para ir a bailar con un chico

con esta canción, cuando estaba de moda esa canción.

-"Quince años tiene mi amor" fue la primera canción nuestra

de éxito nacional.

# Quince, quince, años, años, tiene mi amor.

# Quince, quince, años, años tiene mi amor. #

Con "Quince años tiene mi amor" llegó el éxito,

pero el triunfo no fue fácil.

Los dos chicos de Barcelona que trajeron luz y color

a la juventud de los 60, eran fruto

de una oscura posguerra.

Yo voy a contar mi historia, de verdad.

(RÍE) -Yo venía...

Bueno, ambos somos producto de la guerra.

¡Pam, pam! Guerra.

Hay que trabajar y ganar dinerito para la familia.

(ENTREVISTA) "¿Cómo os conocisteis y cómo se inició el Dúo Dinámico?

-Nosotros trabajábamos juntos en una fábrica

que se llama Elizalde, en el departamento técnico.

Entonces, en una fiesta de Navidad,

casualmente cogimos una guitarra y aunque no habíamos cantado nunca,

cantamos una canción. Él cantaba por su lado...

-En lugar de la zambomba, la guitarra.

-Exacto. Cantamos la canción de Navidad,

salió muy bien y nos animó para seguir ensayando".

-Había un concurso para cantantes en Radio Barcelona.

Lo pasábamos de locura los domingos por la mañana, ¿te acuerdas?

-Esa era "La comarca nos visita".

-Sí, un programa de los domingos por la mañana.

-Con tres o cinco mil personas allí.

Era un sitio estupendo.

Entonces nos dijo el que nos presentaba:

"¿Y cómo os llamáis vosotros?".

-Dynamic Boys. -¿Dynamic Boys?

-Enrique Fernández dice: "Yo no sé inglés,

y os voy a nombrar como Dúo Dinámico".

-Y ahí quedó.

# Vuelve a quererme otra vez como ayer.

# Vuelve a llorar de emoción como ayer.

-En aquel tiempo, todos los "crooners",

José Guardiola, Ramón Calduch,

iban con corbatín y traje negro y tal.

Nosotros quisimos romper con eso y nos fuimos

a Gonzalo Comella, en Barcelona,

y buscamos el jersey más rojo que había.

-Rojos.

# Igual que ayer,

# como ayer,

# como ayer, como ayer, como ayer. #

(PROGRAMA) "¿Qué habéis hecho con los jerséis de color ojo?

-Ya no los tenemos.

-Hicimos la primera comunión y hemos traído el traje".

El pantalón blanco y mocasines... -Y las camisas blancas.

Efectivamente, como dices, era de un...

¿Cómo se llama? -Moderno. Moderno rabioso entonces.

-Sí. -Rebeldes, éramos rebeldes.

-"¿Os los volveríais a poner? -Si los tuviéramos, sí.

-¿Seguro que sí? -Sí.

-Ramón... -Esto es una trampa.

-Hombre. -Uno para ti.

-Esto es una trampa. -Y Manolo, otro para ti.

-Fantástico. Pues nada".

-Ellos llegaron en ese momento

en que hay una juventud, como puedo ser yo,

que estábamos necesitados de aire fresco.

(CANTAN EN INGLÉS)

-Era la época del twist, del rock and roll,

de canciones que ellos hacían que nosotros nos...

Es que nos sentíamos protagonistas.

(CANTAN EN INGLÉS)

-Es verdad que las fans que nos venían a ver

venían espontáneamente, es decir,

no fue una cosa creada con marketing,

sino que simplemente nos escuchaban en la radio,

les gustaban y empezaban a buscar.

-De pronto, todas las niñas se echaron a la calle

al ver al Dúo Dinámico, Manuel y Ramón.

Lo que luego fueron Los Pecos,

30 años de Los Pecos estaban...

Las pegatinas es las carpetas de las escolares del Dúo Dinámico.

# Yo me dormía y al rato moría

# por estar ausente de ti. #

-El fenómeno fan, que lo iniciaron ellos,

no solo nos abrieron las puertas

de nosotros, sino que anterior a nosotros,

le abrieron las puertas a Raphael, a Camilo

y a un montón de artistas, a Juan y Júnior...

A un montón de artistas.

Cantar con Ramón y Manolo para nosotros

fue una ilusión tremenda.

Nosotros les hemos admirado toda la vida y han sido un referente.

(ENTREVISTA) "Los Pecos cantan con nosotros 'Somos jóvenes',

que es el título del álbum".

-Ellos sacaron el fenómeno fan.

# Lolita, tu tienes una forma de bailar

# que me fascina. #

-El fenómeno fan de los años 50 del Dúo Dinámico,

y luego los años 60, es un fenómeno que venía

un poco de fuera. Ellos heredaron lo que estaba ocurriendo con Elvis.

(Música)

-Elvis Presley, que para mí era mi ídolo,

pero claro, no podía verle de cerca como veía al Dúo Dinámico.

# Oh, Carol.

Loco estoy por ti,

mas si me dejas,

qué será de mí.

Oh, Carol.

-Recuerdo que en mi casa,

que era la casa oficial del Dúo, venían del instituto de al lado

y cada día mi madre las tenía que aguantar en la puerta.

Estaban en un segundo piso lleno

y los vecinos ya estaban hartos de Ramón.

# Qué es lo que pasa entre nosotros dos.

Nos llevamos a pelear por una chica.

# Nuestro querer se enfrió.

En Madrid,

hubo una chica, una bailarina de la sala donde actuábamos,

se enamoró de uno, no voy a decir quién,

y al cabo de un mes se enamoró del otro.

-¿De un mes? ¡Jo!

(RÍEN)

# Vuelve a quererme otra vez como ayer.

# Vuelve a llorar de emoción como ayer.

-Pero bueno, al final estuvimos otro mes sin hablarnos,

para nada. En el escenario sí, como siempre y tal.

-Tal y tal.

-En la vida privada, cada uno por su lado

y enfadados para toda la vida. Al final,

se fue la chica y volvió la paz.

(RÍEN)

# Igual que ayer.

# Como ayer.

# Como ayer, como ayer, como ayer. #

(Aplausos)

-En el dúo hay dos papeles

muy definidos que se han ido definiendo

poco a poco en nuestra vida.

-Es la pareja más estable que he conocido.

-El que lleva la voz cantante es Manolo.

El de la voz, el de la voz extraordinaria, es Manolo.

-Manolo es extrovertido.

Es simpático en el escenario...

-¡Viva la vida! -Dispuesto a romper el mundo.

(PROGRAMA) "Es el primer programa de televisión que presentamos.

-Y el último". (EL PÚBLICO RÍE)

Yo soy más precavido.

Estoy preocupado de las luces, si el sonido está bien,

si los músicos tocan y tal.

(RÍEN)

# Quince años tiene mi amor.

Paco Morales conoció de primera mano

el perfeccionismo de Ramón Arcusa al participar

en el musical "Quisiera ser".

# Quince, quince años, tiene mi amor,

# le gusta, gusta, tanto, tanto...

Un espectáculo basado en las canciones del Dúo Dinámico.

Con "Quisiera ser" la experiencia fue maravillosa.

Entender y ver en primera persona,

"in situ", el trabajo de una trayectoria

artística y de producción tan importante

como la de Ramón Arcusa.

# Si le doy un beso, ya sabré lo que es soñar.

# Un ángel es mi amor. #

Trabajaba más que ninguno de los de la compañía.

Eso te marca una pauta y te pone un límite de exigencia,

que es infinito.

# Quisiera ser el eco de tu voz

# para poder estar cerca de ti.

-Si han sobrevivido es porque eran muy distintos.

Totalmente distintos.

-Siempre decimos... ¿Quién empieza a hablar?

-¿Empiezas a hablar tú? -¿Empiezas tú?

-Empiezo yo.

-Luego ellos están siempre picándose.

-Empieza las frases para que el público lo entienda.

El público no sabe de qué va. -Ya lo estás viendo.

Lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer,

cómo lo tengo que... -Vamos a ver.

-Cómo han estado tanto tiempo cantando juntos.

(ENTREVISTA) "¿Nunca os habéis enfadado?

-Nos hemos enfadado, pero no al extremo.

-¿Enfadados peligrosamente? -No, no no. No.

Creo que entre Ramón y yo hay un gran respeto mutuo.

Incluso en cuanto a la vida privada.

Eso es intocable de uno a otro".

-Es otro matrimonio.

-Se limitaba, y muy bien, a lo que era su mundo artístico.

Pero en su mundo personal,

no han tenido prácticamente ninguna relación.

# Quisiera ser aurora boreal

-Hemos vivido una vida separados completamente.

Raramente nos llamamos para salir. Nos hemos llamado,

pero es que nos tenemos muy vistos. (RÍE)

-Son 62 años juntos trabajando, cada año.

-Más la fábrica. -Aparte de eso,

muy vistos, pero somos como hermanos.

-"Creo que tenemos una gran amistad,

nos conocemos ya hace 35 años. -Qué barbaridad.

-35 años, toda una vida".

-Se pueden permitir el lujo de mantener su amistad

y su composición cuando lo tienen que hacer y cuando no,

vivir con sus familias y dedicarse a los suyo.

-Son como el vino y el jamón, que embocan

y que realzan tanto el uno como el otro el sabor y el paladar.

El uno y el otro realzan la música que hacen y lo que hacen.

-Manolo es la voz cantante. Sin él, no habría dúo.

-Y sin Ramón tampoco. La verdad es que...

-Hubiéramos durado dos minutos. (RÍEN)

-Una combinación perfecta.

# Quisiera ser tu gran amor,

# quisiera ser tu gran amor.

(Aplausos)

Manolo y Ramón han conseguido la receta ideal

para convertirse en un dulce que gusta a todos.

Su éxito musical era el aperitivo de un menú

que tenía un delicioso postre.

Además de discos, se vendían productos con su imagen.

Alguien estaba haciendo postales muestras y vendiéndolo en quioscos.

¡Ya está! Si otros los venden, vamos a hacer las nuestras,

mejor, a nuestro aire... buscamos al mejor fotógrafo,

Hizo una sesión de fotos de...

De nosotros y, bueno, vendimos un millón y medio de postales.

Bueno, estos son los tebeos maravillosos de "Serenata",

dentro de "Serenata extra", que era el Dúo Dinámico.

Aquí, lo bueno de estos tebeos es que te contaban

su vida, hacían concursos,

te regalaban pases de tal... contaban vidas.

Manolo nos cuenta su vida en una historia tremenda.

"La barrera del amor". Entonces qué pasaba... luego no había nada.

Pero al final, ¿con qué te quedabas? Te quedabas con esta imagen.

Cuando íbamos a América, enviábamos fotos, felicitaciones

a las chicas... efectivamente, hacíamos una gran promoción

a través de esas revistas.

Y además fueron de los primeros que viajaron a Latinoamérica.

# ¡No, no, no, no,

no digas eso, # por favor! #

Llegaban y era como si llegaran Los Beatles.

Eran como Los Beatles españoles que llegaban a América, ¿no?

Los Beatles en Latinoamérica funcionaron menos...

# ¿Por qué te vas de mi lado? #

Nos llama un día un productor de Barcelona Ignacio F. Iquino

y nos dice: "Oye, que voy a hacer un remake de una película española,

'Botón de ancla' y quiero que participéis en la película".

Y entonces, pues también debo decirte

que el guapo del dúo era Ramón. Y casi le proponen la película a él.

# Guardiamarina es que duda hay,

# un tipo alegre y campechano # sin igual.

# Si la amistad te da, # no temas ya jamás. #

Pasó una cosa y es que yo tengo... no sé, pues mucha sonrisa,

me río, hablo y tal...

Y cada vez... terminaban la sesión y hacían más papel para mí.

# Tus ojos bellos, # traen para mí el consuelo.

# Si tú no me quieres ya, ¡hey, hey!

# ¡Pues dímelo, no me hagas # sufrir más!

De ahí yo cogí la idea

de que, si aprendí a tocar la guitarra,

ligaría como el Dúo Dinámico.

# Trae para mí el consuelo.

# Si tú no me quieres ya, ¡hey, hey!

# Pues dímelo, no me hagas # sufrir más.

# Si tú no me quieres ya, # ¡hey, hey! #

(RAMÓN) Las películas lograron... porque entonces no había televisión,

que nos conocieran y nos vieran

cantar... físicamente en toda España.

Eso fue muy importante para nuestra carrera.

# Si tú no me quieres ya, ¡hey, hey!

# Pues dímelo, no me hagas # sufrir más. #

Yo tengo que decir que yo descubrí al Dúo Dinámico...

Yo es que era muy fan de Marisol... y lo vi en una película de Marisol.

(LOS TRES) # ¡Que te quiero # solo, solo a ti!

# ¡Que te quiero solo, solo a ti! #

Marisol entonces era una gran figura nacional.

¡No te puedes ni imaginar! Y absolutamente dijimos que sí.

Lógicamente que sí, que sí y que sí.

Creo que Marisol era una gran artista,

una gran compañera y una gran amiga.

(Música)

(DÚO DINÁMICO) # ¿Cómo...?

# ¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero? #

¡Mira que Marisol... es que no podía ser más guapa!

Creo que no le hizo ojitos a ninguno.

Marisol andaba por otros derroteros.

A Marisol le gustaba Serrat,

Con tan mala suerte, que a Serrat le gustaba Lolita.

(LOS TRES) # ¡Que te quiero,

# solo a ti! #

En el rodaje, habían ido a buscar, para público,

a todas las chicas guapas que había en las playas.

Y a mí me sentaron al lado de una chica...

Bueno y a Manolo al lado de chicas y tal, ¿no?

# Yo busco una muchacha como tú, # como tú,

# que sea interesante como tú, como tú.

# Que quiera compartir # la vida hasta morir,

# que sea diferente # como tú... #

Entonces le propuse salir. Al cabo de dos días quedamos.

Fue nuestro primer encuentro.

Ella era inglesa, venía de vacaciones a España;

yo iba alguna vez a Inglaterra.

Y en el año 70, nos casamos, una en Inglaterra por lo civil

y otra en Palma de Mallorca por lo... militar iba a decir, ¡no!

¡Por lo religioso!

¿Seguís ligando igual que antes? -No, qué va, ya no nos dejan.

¿No os deja quién, las parejas?

Y también nos pasó más o menos lo mismo. Salimos, nos encantó

estar el uno con el otro y... -El flechazo que se llama.

Una de las cosas que se ve es

que son dos personas que han tenido la suerte de casarse bien.

(A DÚO) # Ya sabes cómo soy,

# me sobra timidez,

# me falta decisión

# para pedirte de una vez... #

Aunque te cueste creerlo, somos gente muy normal.

O sea, pues teníamos ese noviazgo como lo podía tener cualquier otro.

# ¡Regálame una noche de amor,

# hagamos una historia sin final!

# ¡Regálame una noche de amor!

# ¡La noche más hermosa # que se pueda imaginar! #

¡Oh, aquí estamos los cuatro...! Esta foto está hecha en Malibú.

¿Dónde? -En Malibú, el viaje que hicimos...

¿Por Estados Unidos? -Después los Grammys.

Ramón es una persona relajada, dedicado a su música,

con una mujer que lo apoya muchísimo, que es británica...

Que no tiene hijos.

Y en cambio Manolo, su mujer es hispana,

muy divertida, muy abierta...

# ¡La noche más hermosa # que se pueda imaginar! #

Pero que han admitido un orden en su vida

que les pone su mujer... su mujer, su familia...

(Música de saxofón)

# Que vivía en un palacio... #

Manuel de la Calva tiene dos hijos, Daniel y Vicky.

De ellos, solo su hija continuó la estirpe musical de su padre.

Una carrera que se quedó en la infancia.

# Ya me lo sé, # me lo contaste otra vez. #

En su vida profesional han disfrutado del mayor éxito

y con un tema que tiene un título con tres sílabas

alcanzaron la cima como autores.

Hoy el Dúo Dinámico descubre toda la verdad sobre la polémica canción

con la que España ganó el Festival de Eurovisión.

(Música de "La, La, la")

"La, la, la", sin quererlo, empezó en Orense;

un día que había nevado

y teníamos que volver a Madrid y era imposible por carretera.

En ese momento salió el estribillo de lo que sería "La, la, la".

Entonces, al llegar a Madrid, al cabo de unos días,

el mánager nuestro dice:

"Oye, están buscando canciones para Eurovisión, ¿tenéis algo?".

# Yo canto a la mañana

# que ve mi juventud. #

¡Y le encantó! ¡Cuidado, le encantó!

Y Lasso de la Vega, el mánager dice: "Vamos a hacer una cosa,

como buen Salomón. Vosotros hacéis la música

y el Nano que haga la letra y que la vaya a cantar él...".

# La, la, la, la,

# la, la, la, # la, la, la.

# La, la, la, la, # la, la, la... #

Una canción dinámica, como el nombre de ellos.

# La, la, la, la... #

Entonces ahí te das cuenta que no solo son cantan y componen

sino que componen para otros artistas, ¡y eso es tan importante!

Serrat dice que no quiere cantar

si no es en catalán, que la había grabado en catalán.

Y nosotros éramos espectadores, sin saber nada de nada,

nos enteramos por la televisión como todos.

# La, la, la, la,

# la, la, la, # la, la, la. #

Total, que nos llama Juan José Rosón

diciendo: "Estad preparados porque vosotros sois los autores,

sois cantantes en activo, vais a cantar la canción".

Y entonces la compañía de discos... -Dijo: "¡Alto!

Es que hemos invertido ocho millones...

De promoción". -En la promoción por Europa.

Al final fue Massiel la que nos llevó a ganar Eurovisión.

Massiel, que estaba actuando en ese momento en México...

Acordaron que sí, de acuerdo.

La llamaron urgentemente, vino a Madrid, ensayamos corriendo.

Recuerdo, Carlos Paterón nos ayudó a hacer el arreglo en el tono;

porque los tonos de chico y chica varían, ¿no?

Entonces hizo el arreglo en el tono de Massiel, de chica,

y bueno, fuimos a Londres.

# La, la, la, la # la, la, la, la,

# la, la, la, la, # la, la, la. #

Recibir montones de cartas y telegramas de amigos de España,

de grandes personalidades, de amigos que se han congratulado del éxito.

# La, la, la, la, # la, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, # la, la, la... #

Massiel cantó y venció.

Y vencimos todos y ganamos el Festival de Eurovisión.

Y con el esfuerzo que hemos hecho Massiel y nosotros en conjunto,

creo que hemos abierto la puerta para la canción española.

O sea, todos los que nos sigan, ahora estarán mejor considerados.

Esa canción les lanza al éxito mundial.

Porque, hasta ese momento, eran como más caseros.

Sin embargo, a partir de ahí, ya fue mundial, mundial.

¡Finalmente, el plano de la sonrisa del éxito

de Manolo y Ramón para nuestros espectadores!

Dictaban la moda musical. Que, de pronto, en Londres,

¡en el Royal Albert Hall, nada menos! Frente a Cliff Richard,

que fue su gran enemigo con "Congratulations".

# Congratulations! # ¡Qué buena suerte!

# A todos les diré que te amo # solo a ti. #

¡Pedazo de canción tuvo que ser para fulminar el "Congratulations"

de Cliff Richard, que era

el músico europeo más en boga en aquella época!

Si Elvis lo fue en Estados Unidos, Cliff lo fue en Inglaterra.

En Europa había dos canciones que podían ganar que eran

"Congratulations", de Cliff Richard, y la nuestra definitivamente.

# Congratulations! # ¡Qué buena suerte!

# No hay nadie más en todo el mundo # tan feliz.

# A todos les diré # que te amo solo a ti. #

# Perdóname... #

Eurovisión los llevó a la gloria,

habían vivido unos años embriagados de éxito.

Pero el triunfo musical es caprichoso y, poco a poco,

sus temas dejaron de encabezar las listas.

Antes de separarse, el Dúo Dinámico prueba a cambiar de nombre.

Sí, habíamos dejado la compañía primera,

que habíamos durado ocho años,

EMI Odeon. Y entonces, en una compañía pensaron

que debíamos cambiar. Entonces estaban de moda Simon & Garfunkel,

tal y tal... entonces dijeron:

"¿Por qué no os llamáis Manolo y Ramón?".

Y bueno, cambiamos, pero la gente... "Manolo y Ramón, el Dúo Dinámico".

¿Qué hay de cierto, qué piensan de reaparecer como Dúo Dinámico?

No, no, en absoluto. No, porque ya no somos tan dinámicos.

Han sabido estar arriba y abajo.

Nos dimos cuenta de que... las cosas no iban como queríamos.

Hubo un momento en que el éxito les asustó.

Se dieron cuenta de que venían otro tipo de canciones.

La vida en España, la política

había cambiado. Y entonces, las canciones...

Se habían aprovechado por otros cantantes, cantando canciones

que a nosotros nos dejaban un poco... no sé.

Te refieres a la canción protesta y social.

# Llegó la niña morena,

# la vi bailando descalza y fue

# cambiando mi vida entera. #

Porque la vida artística son crestas y valles, y así hay que entenderla.

Habíamos tenido una época fantástica, tuvimos diez años

en los cuales habíamos sido número 1 unos cuantos años

y luego habíamos estado

en las listas de los primeros, ¿no? ¡Pero eso no ocurría!

Y ahí tienen una lucidez,

porque no todos en pleno éxito, son capaces de irse.

# No te podré olvidar # ni un solo instante. #

Nunca pensamos en volver. ¡Jamás!

Y estuvimos ocho años sin cantar.

-Ocho años... -No, no...

Eso fue a rajatabla, nos dedicamos a...

Producir a otra gente y hacer canciones para otros.

Y dijimos: "Pues la mejor manera es dejarlo".

Y dedicarnos a la música que ya teníamos una experiencia

de 11 o 12 años y dedicarnos a...

Pues, a ayudar otros artistas, a producir artistas.

# Me acostumbré

# a tus besos y a tu piel

# color de miel.

# A la espiga de tu cuerpo

# a tu risa y a tu ser... #

Primero Ariola, ahí estaba Camilo Sesto y...

Que estaba empezando con "Algo de mí", imagínate.

Imagínate...

# Algo de mí...

# Algo de mí.

# Algo de mí

# se va muriendo.

# Quiero vivir,

# quiero vivir... #

Un tío fantástico que...

Que era un compositor increíble.

# Algo de mí. #

Yo entré a trabajar, en esa época, en EMI-Odeon de director artístico

y empecé a trabajar, pues, con muchos artistas.

Ellos son los que lanzaron a Los Chunguitos.

# Me sabe a humo... # los cigarritos que yo me fumo.

# Me sabe a humo, me sabe a humo # los cigarritos que yo me fumo.

# Me sabe a humo, me sabe a humo # los cigarritos que yo me fumo. #

Un día me llamó Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico,

"vente que hay un grupo aquí que se llama

Los Polares del Sur y quiero que los acompañes por sevillanas".

-¿Y vosotros cantáis también?

-Cogí la guitarra, saqué la canción

más grande de mi vida, "Me sabe a humo".

Y dice... "¿No tienes un hermano que cante como tú, más o menos?".

Digo... "Sí, tengo un hermano".

Hizo la prueba...

fue la primera grabación que se hizo de Los Chunguitos.

# Te creí sincera... te creí mujer.

# Y eres como el humo

# que quiere ascender.

# Pero tu persona... # -Recuerdo que el coro que hicimos

fue en el estudio de grabación EMI-Odeon

que estaban con Ramón Arcusa y Manolo de la Calva,

el Dúo Dinámico,

que era el productor que hacía el disco de Los Chunguitos.

"Esto es un bombazo, tío, esto es una maravilla de canción".

"Lo que has hecho es lo mejor del mundo".

Nos llevaron a hacer el coro "Me sabe a humo".

Y... estábamos como...

Flipadas, ¿no? Madre mía... veíamos un estudio y...

Y encantada de la vida, las vocecillas eran...

Como ratillas, niñas... -Se llegaron a vender...

600 000 copias.

Pues lo recordamos muy bonito.

# Me sabe a humo, me sabe a humo # el cigarrito que yo me fumo.

# Me sabe a humo, me sabe a humo # el cigarrito que yo me fumo.

# Me sabe a humo, me sabe a humo # el cigarrito que yo me fumo. #

Déjame decir una cosa que nadie sabe y es que Manolo

hizo la voz de Los Pitufos. -Sí...

-Con el éxito que tuvieron... -Seis millones.

-Seis millones de discos. Era Manolo cantando.

# Las campanitas...

# Suenan tilín...

Bueno, yo veía a los pitufos de pequeña.

Mientras cantábamos "Comer, comer" y sonaba, también, en toda España...

Manolo de la Calva, pues, también... era el creador

de la banda sonora de los Pitufos.

# Comer, comer, comer, comer...

# Y ya veréis qué grandes # os haréis. #

La música infantil, yo creo que es preciosa porque une,

también, generaciones y ya sea "Comer, comer" o los Pitufos.

# Comer, comer, comer, comer...

# Y ya veréis qué grandes # os haréis. #

# Ser bohemio, poeta y ser golfo # me va... #

Mientras Manolo se volcó en sus artistas,

Ramón dedicó su trabajo al cantante español

de mayor repercusión mundial de todos los tiempos.

# Que presume de ser español

# donde va. #

Ramón estuvo mucho tiempo con Julio Iglesias como productor.

Cuando Julio me llama para trabajar con él, que ya estaba en la compañía

que dirigía Manolo, como director artístico,

la compañía de Manolo

dice... "no va a ser mi artista, no lo pago".

¿Quién pagó el disco? Ramón Arcusa. Completo... músicos, arreglos, todo.

(JULIO I.) Saben que yo escribo mis canciones.

Y, últimamente, me he vuelto muy modesto.

Y para disimular un poco, he encargado a un par de amigos

que ustedes conocen bien, Manolo y Ramón el Dúo Dinámico...

Yo recuerdo, cuando te llamé un día,

"Manolo, tengo una canción que... que le va a gustar".

(MANUEL D. L. C.) "Soy un truhán, soy un señor".

(JULIO I.) Que me escribieran una canción que hablara de mí.

Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira.

Y el dijo: "La voy a cantar en el especial de TVE".

Que era el recuento de votos

de las primeras generales de España, el 15 de junio del 77.

# Confieso que, a veces, soy cuerdo # y, a veces, loco.

# Y amo así la vida # y tomo de todo un poco. #

Lo conocían muy bien...

Sabían sus defectos y sus virtudes.

-Pero... -La canción solo la podía cantar él.

Dos cosas: truhán y señor.

Eso un poco lo define a él, "soy un truhán, soy un señor".

# Y es que yo...

# Amo la vida y amo el amor.

# Soy un truhán, soy un señor.

# Algo bohemio y soñador.

# Y es que yo... #

(R. VILLACASTÍN) Las letras que le escribieron,

eran letras que cuando Julio las cantaba

parece que te las estaba susurrando al oído.

Julio Iglesias se lo debe todo al Dúo Dinámico.

Trabajar con Julio es diferente, es trabajar diferente.

Julio Iglesias es un artista de otra galaxia,

ha vendido... no sé si 350 millones de discos.

Julio, pues, entra al estudio

y nunca sabes cuándo vas a salir. Entonces...

Los estudios ya, normalmente, tienen sus sofás y...

Para dormir, no para estar allí. Es para dormir.

# Me gustan las mujeres, # me gusta el vino.

# Y si tengo que olvidarlas, # bebo y olvido. #

Una vez fuimos al estudio, pasamos unas cabinas

para cantar y hacer maquetas y tal.

Paso con Julio que quería hacer no sé qué...

Y escucha una canción...

"Manolo, esa canción la quiero para mí".

¿Qué canción? # Por el amor de una mujer...

# Jugué con fuego sin saber # era yo quien me quemaba.

# Bebí en las fuentes del placer # hasta llegar a comprender

# que no era a mí # a quien amaba.

Puedo decir que Julio... No es muy inteligente,

es el más inteligente de todos, cuidado... es que en esto...

Julio no quería tener nadie a su lado

que le hiciera sombra.

Y luego aguantar a Julio Iglesias.

No olvidemos que EE. UU. ha pegado muchísimo Julio Iglesias.

(JULIO IGLESIAS CANTA "ALL OF YOU" CON DIANA ROSS)

Manolo y Ramón no eran de pelearse ni con Julio ni con nadie.

Y, encima, tenían ese punto de... "Julio, no te preocupes,

vamos a estar contigo te haremos canciones...".

Al final acabaron rompiendo, pero tras muchos años.

Tienes que estar componiendo continuamente,

además, originales de verdad, suyas y que te las acepte él y que cuaje.

Eso es una cosa horrorosa.

(CANTAN "ALL OF YOU")

Los antiguos discos del Dúo Dinámico

compartían espacio en las tiendas de música

con los artistas que producían.

Se retiraron en 1972,

pero seis años después les tienta para volver.

El propio Julio Iglesias es la chispa

que los anima a actuar de nuevo.

Estábamos un día grabando... el segundo álbum con Julio y Manolo.

Con Julio Iglesias y nos llama un señor que se llama Pedro Cervera

y nos dice: "Hola, tenemos un contrato

para que presentéis... que cantéis en Madrid y Barcelona".

# Esos ojitos negros

# que me miraban.

"Y queremos saber si podéis cantar".

Entonces, Julio estaba al lado... ¿te acuerdas?

Y nos dice: "Decidle que sí".

"Pero no tenemos músicos...". "Yo os dejo los músicos, todo".

"Oye, a ver... vale".

# Esos besos robados

# y tantas cosas.

Preguntamos, ¿cuánto gana el que más? Era Serrat y Víctor Manuel.

Y nos dicen 500 000 pesetas por gala.

Y dijimos... "Un millón por las dos galas".

Así... se quedó un poco de piedra

y, al cabo, de 10 minutos dice... "Ofrecen 900 000 pesetas".

En aquel tiempo, 900 000 pesetas

para nosotros era mucho dinero porque estábamos acostumbrados...

A otro nivel el de primera línea.

# Esperando el retorno...

# ¡De nuestro amor! #

Entonces... dijimos que sí.

Julio nos prestó sus músicos,

ensayamos con ellos, fuimos al palacio

Palacio de Congresos y...

Cantamos, recuerdo que Víctor Manuel y Ana Belén decían...

"¡De puta madre!". Se oía...

Y ahí fue nuestro reencuentro.

Con el público.

# Quisiera ser el eco de tu voz

# para poder cantar cerca de ti.

# Quisiera tu alegre corazón

# para saber # qué sientes tú por mí. #

A partir de ahí, pues, creo que en el verano siguiente

hicimos como... 90 actuaciones en tres meses.

A partir de ahí, no hemos parado de actuar hasta...

Hasta el año 2019 que paramos por el coronavirus.

# Y la luna... # y ponerlas a tus pies.

# Oh, mi amor... #

Para mí y para todos los músicos son un icono.

Porque han sabido permanecer en el tiempo,

ocultarse un rato, reaparecer

y, ahora, están en pleno éxito.

Si hay que elegir un solo tótem

de la música española, yo los elegiría a ellos.

El público joven, sobre todo, con el grupo redescubrió

lo que ya venía oyendo en casa con los papás.

# Quisiera ser aurora boreal

# y darte así un mundo de color

# y conseguirte las estrellas

# y la luna y ponerlas a tus pies...

# ¡Oh, mi amor! #

¿Por qué llevan tantos años?

Pues porque son muy buenos.

# Eres tú.

# Eres tú...

# El motivo de amor más sincero # que yo encontraré. #

El Dúo Dinámico nos deja un legado de canciones

que nos aporta alegría, ganas de disfrutar la vida.

Todas las canciones del Dúo Dinámico me las sé de memoria,

las he oído cantar desde... desde crío.

Son tantas...

Lo que pasa es que, luego, cada uno tenemos...

Nuestras sensaciones, nuestros...

Momentos que hemos pasado, lo que hemos bailado,

lo que hemos amado, lo que hemos reñido...

Todo eso con canciones.

# Tú vacilándome...

# Y yo esperándote.

# Y yo esperando cada noche

# entre las sombras de mis dudas # un final... #

El Dúo Dinámico, en tres palabras, sería...

Unidos, perennes y...

Y emocionantes.

Son dos buenas personas,

dos buenos cantantes y... personas muy honesta.

# Y yo esperándote.

# Tú vacilándome...

# y yo esperándote. #

Nosotros hemos sido... cuando hemos dejado de cantar,

ni hemos pensado más en cantar,

o sea, hemos hecho nuestra vida normal.

Hemos ido al supermercado,

al cine, a los sitios...

Pensando no que eras el del Dúo Dinámico

sino que eras Manuel de la Calva y que los demás te conocían

y que hablabas con ellos como con todo el mundo.

# Esta noche cantarle...

# No me pregunte por qué,

# ella ha venido a escucharme.

# Somos cómplices, le recordaré. #

Hemos sido pragmáticos, hemos aceptado la vida como venía.

Eh... tratando de hacerlo todo lo mejor posible.

Y si sirve de algo, damos gracias a Dios por ello.

# Es mi chica de ayer.

# Es mi chica de ayer # que hoy ha vuelto.

# Con la misma ilusión # que tenía... #

Esta es nuestra vida, muchachos.

Oye... me ha gustado.

(AMBOS RÍEN)

Seguiremos...

# El final...

(EL PÚBLICO CANTA) # Del verano...

# Llegó... # y tú partirás... #

(RAMÓN ARCUSA) Ah... una cosa,

os esperamos en los conciertos. -¡No faltéis!

(EL PÚBLICO COREA "EL FINAL DEL VERANO")

(Aplausos y ovación del público)