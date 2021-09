"Son Los Kikos...

Los reyes de la Cañada Real,

clan de la droga que vivía a todo tren

con coches de alta gama,

fiestas sin fin,

que se mofaban de la Policía

ajenos a lo que se les venía encima."

Corre.

Ahí están, ahí están.

Policía. -¡Policía!

"Cinco registros en distintos pisos

y de forma simultánea

acaban con su lujosa vida de narcotraficantes."

¡Policía!

¡Policía!

"Nuestro equipo es testigo en exclusiva

de una intervención muy accidentada...

que acaba con la detención de los jefes."

¡No me grabes! ¿Algo que decir, Yolanda?

"Los agentes incautan gran cantidad de droga, armas y dinero."

Encontramos 18 kilos de cocaína,

más de medio millón de euros y 18 armas de fuego.

"El clan disponía de una flota de coches de lujo."

Esta furgoneta podría ser valorada ahora mismo, me dicen,

en unos 100.000 euros.

"A continuación, jaque al narco."

¿Se puede decir que eran los reyes de la Cañada?

Eran.

Eran los reyes.

Vale, vale. -¡Al suelo, al suelo!

"La mayor operación realizada en Madrid

contra el tráfico de drogas

arranca el pasado mes de febrero gracias a una valiosa información

obtenida por nuestro equipo

y ofrecida a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid."

Nosotros conocíamos...

Sabíamos de la existencia de este punto de venta

hacía algún tiempo, estábamos trabajando sobre él,

pero la verdad es que nos faltaba información.

Gracias al apoyo vuestro, a una investigación periodística,

que nos aportasteis una información que nos resultó muy interesante,

conseguimos dar ese paso que nos faltaba por avanzar.

"Nuestro equipo, tras una compleja investigación periodística,

consigue el testimonio de alguien de dentro de la organización."

Se trata de una persona muy cercana al clan,

muy cercano a la matriarca, a Yolanda,

y que, además, es trabajador activo de la organización.

Esta persona nos desgrana paso a paso cuál es el entramado

y cómo funciona esta empresa delictiva.

Decidimos entonces acudir a la Policía Nacional,

nos daba miedo emitir y reventar algún tipo de operativo

que tuvieran en marcha, nos reunimos con ellos...

-Conseguimos dar ese paso que nos faltaba por avanzar.

Seguimos trabajando unos cuantos meses después

y finalmente conseguimos judicializar el tema.

Y es ahí cuando arranca la "Operación Maíz".

"Madrid, seis de la mañana,

140 agentes de diferentes unidades se preparan para ejecutar

la operación más importante de la historia

contra el tráfico de drogas en la capital.

Cinco registros simultáneos pretenden acabar

con el clan de los reyes de la droga de la capital:

Los Kikos."

Es un dispositivo muy complejo, se plantea de una forma simultánea

utilizando la fuerza,

un desfase entre la entrada en uno de los domicilios y otro

puede suponer el fracaso de la operación.

"Dos de nuestros equipos se empotran

en dos de los dispositivos."

Van uno, dos,

y tres... de la Policía

más el resto de la comitiva en coches camuflados.

Creo que nos vamos a desviar ya.

"Nos separamos: un equipo se dirige a Alcalá de Henares,

en unos minutos descubrirán

cómo irrumpimos en la casa de Kiko y Yoli,

marido y mujer,

y los presuntos capos de la organización."

Corre, ve grabando ya.

Ahí están, ahí están.

Policía. -¡Policía!

"El otro equipo se dirige al mayor supermercado de la droga

de nuestro país."

Son las siete menos cuarto de la mañana

y nos dirigimos a la Cañada Real.

"Nuestro objetivo, el punto de venta de droga de Los Kikos.

Famoso por la cantidad de estupefacientes que mueve

y por la calidad de su mercancía."

Eran el top en ventas, tenían 24/7 abierto,

vendían más que nadie.

Tenían un producto de buena calidad.

El punto de venta de Los Kikos tenía posición estratégica,

según se entra a la Cañada por la rotonda,

el primer punto de venta.

El segundo punto a favor, el tipo de construcción.

Aquí hay muchos tipos de construcciones.

Hay casetas de obra,

sitios con menos seguridad que venden mucho menos.

Esto, sin embargo, era una vivienda además indivisible.

-Tres furgones más la comitiva judicial

y los jefes del operativo que van en la pick up blanca.

Estamos esperando a que sean las siete en punto.

Faltan dos minutos para que el operativo comience.

Aquí vemos llegar a los coches

que van a participar en el dispositivo.

Entra, entra, a la derecha.

"Siete en punto. La suerte está echada.

Cada segundo cuenta."

A ver, a ver este.

A este hombre.

"Los aguadores, los chivatos,

en este momento pueden estar avisando a los vendedores

para que destruyan la droga y demás pruebas."

Métete, métete.

Con la ayuda de un ariete,

los agentes de intervenciones técnicas

derriban la primera puerta acorazada.

No será la única.

¡Policía!

"Nada más entrar en la primera habitación

nos encontramos con una sorpresa.

Un menor duerme en un sillón ajeno a lo que se le viene encima."

¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos!

"No estamos en la zona de venta de droga.

Dos puertas blindadas nos impiden acceder a ella."

-Aquí! ¡Aquí! ¡La puerta!

-Es esa, es esa, es esa.

"Los agentes intentan acceder por otro punto."

Es esta. ¡No! -No, no.

"Falsa alarma.

La radial entra en acción.

Aprovechan para sacar al menor y ponerle a salvo."

El menor a la entrada, a la entrada.

"Tras cinco agónicos minutos,

los policías logran reventar las puertas.

Un tiempo clave para que los narcos prendan fuego

a las pruebas del delito.

Qué hijo de puta.

Nos sorprende que conozcan el nombre de pila

de los integrantes de la organización.

La operación está estudiada al milímetro.

La virulencia del fuego, el humo y el olor a gasolina

juegan a favor de los delincuentes.

No podemos acceder a nuestro objetivo, el búnker."

Sal, está todo abierto. ¡Sal!

"Piden a los integrantes del clan que salgan.

Una intoxicación puede resultar fatal."

Salga de ahí. ¡A la luz!

"Un agente decide jugarse la vida para sacarlos."

Sal de aquí.

-Vamos, joder.

Vamos, vamos.

Al suelo, al suelo. -Vale, vale.

-¡Al suelo! -Vale, vale.

¡Vamos! ¡Al suelo!

"Estos dos sujetos son los encargados

de vender y custodiar la mercancía.

Han estado a punto de morir calcinados,

velando por los intereses de la organización."

(HABLAN A LA VEZ)

"Acabamos de descubrir que tras el hollín de la cara

se esconde Aarón, uno de los hijos de Kiko, el capo.

Todo queda en familia."

¿Hay alguien más?

"Los esposados son conducidos con el resto de los detenidos,

no esperaban acabar así su turno de 12 horas cuidando el negocio."

Este punto de venta

es el más complicado en cuanto a que hasta que llegabas al sitio

donde estaba el vendedor que tiene la mercancía,

que tiene una cocina con gasolina para poder quemarlo todo...

Este es el acceso al búnker de la vivienda.

Aquí es donde se custodia la droga y desde donde se vende.

La Policía nos cuenta que hay tres puertas,

esta que han tirado a golpes y dos más blindadas

que han tenido que echar abajo con una radial.

¿Ya no hay nadie? -Están todos ahí.

"La escena en la puerta principal es sobrecogedora."

Estas personas estaban en el interior

consumiendo sustancias estupefacientes.

Se les toma declaración y se irán simplemente.

¿Eres consumidor habitual?

Luego hay otras personas que ya las teníamos investigadas

que sí se vendrán detenidas.

Son lo que determinamos "machacas",

gente que hace funciones de seguridad y vigilancia

para detectar la presencia policial.

"A escasos metros del operativo ponemos nuestra atención

en el menor que dormía en el punto de venta."

¿Qué hacías ahí?

"Al ser menor, es necesario que su hermano mayor

se haga cargo de él."

-Da igual, que venga. No, no, no...

¿Qué le pasa? -Está malo.

¿De qué? ¿Coronavirus?

-Cuidado, que se está...

Vente, distancia de seguridad, tira para allá.

"Golpe de suerte para la operación.

Acabamos de dar con Carlos, otro hijo de Kiko, el capo.

Es un cargo intermedio en el clan,

supuestamente organiza el punto de venta

y dirige al equipo de 'machacas' y aguadores.

Queda detenido.

Ocho de la mañana,

los agentes no consiguen sofocar el incendio del búnker.

Los bomberos hacen acto de presencia.

Fuego extinguido.

Hora de saber si los narcos se han salido con la suya

y han conseguido deshacerse del dinero,

drogas y resto de pruebas.

Lo primero que sacan del interior

es el barril utilizado para hacer la hoguera.

Los agentes esperan encontrar en él pruebas que incriminen al clan."

He encontrado un recipiente donde huele a gasolina.

se ha quemado todo, hay billetes y restos de billetes.

"Además de heroína..."

230 de heroína.

"La Policía incauta aproximadamente medio kilo de cocaína

y 150 gramos de hachís."

Dos bolsitas conteniendo en su interior

sustancia marrón, al parecer, hachís.

"El bidón calcinado contiene parte de la recaudación del día."

705.

-Estamos bastante contentos porque después del incendio

creíamos que no íbamos a encontrar nada,

hay billetes de 50 euros.

La mayoría de la gente son gente toxicómana

que coge micras, cinco euros, diez euros...

Por eso hay mucha moneda, hay mucho billete de bajo valor.

"Además de droga y dinero, la Policía encuentra algo más

que demuestra lo peligrosa que es la organización criminal."

Son cartuchos. -De nueve...

Más cartuchos.

95 cartuchos de calibre 22.

"Asegurado el punto de venta, podemos entrar a su registro.

Con la presencia de uno de los detenidos, Aarón,

pasamos a una de las habitaciones."

Nada más en la entrada hay un mueble

con bolsitas preparadas para consumir.

"En la habitación hay todo lo necesario para vivir.

Una cama, ropa, comida,

incluso una sandwichera.

A continuación encontramos un baño

que parece hacer a veces de cocina y almacén de limpieza.

Poco después está el dormitorio principal.

El punto de venta está preparado para funcionar

las 24 horas del día.

Un pequeño pasillo nos lleva a la habitación

donde los toxicómanos compran la droga.

Lo hacen a través de esta ventanilla.

Como si de una tienda de ultramarinos se tratara,

hay carteles de oferta de las drogas a consumir,

incluso recomendaciones sanitarias anti COVID,

Encontramos un libro de administración

con las cuentas de las ventas diarias.

En estos bancos,

los toxicómanos consumen sus dosis recién compradas.

Se intervienen las pertenencias de una de ellas."

Dentro del bolso...

hay marihuana.

-Sí, creo que es marihuana.

Hay restos de papel y papel de plata.

Lo puedes dejar anotado aunque no nos lo llevemos.

"El recinto incluso cuenta con información

sobre los horarios de los taxis de la droga.

las cundas.

En otra de las salas del búnker,

los agentes hallan estos utensilios de cocina."

Esos artilugios se usan para lo que se llama cortar la droga.

De un kilo pues sacan tres porque conlleva beneficios impresionantes.

"Registro concluido, hora de hacer balance.

Seis 'machacas', dos vendedores

y el organizador del búnker detenidos.

Los investigadores calculan que en este punto trabajaban

unas 20 personas y que se vendían al día

unos 300 gramos de cocaína.

Tenían unos ingresos de unos 360.000 euros mensuales.

La Cañada Real, situada en las afueras de Madrid,

desde hace décadas el lugar donde los clanes de la droga

campan a sus anchas.

Aquí, unas familias suceden a otras en el control del negocio

de la venta de todo tipo de estupefacientes.

Durante años han sido los reyes del narcotráfico en la Cañada Real.

Hablar de droga en esa zona es hablar del clan de Los Gordos."

(Música)

"La familia que controlaba todo lo que salía de la Cañada.

Movían unos 25 kilos de heroína al mes

según fuentes policiales.

Se calcula que hacían unos 60.000 euros de caja diarios.

El oro y las joyas caras eran dos de sus obsesiones

y hacían ostentación de ellas en fiestas por todo lo alto."

(Música)

"Ellos manejaban el mercado de la droga

que se movía en la capital.

Ganaban y gastaban cantidades astronómicas de dinero."

Atención, el padre del novio, cinco millones de pesetas.

El padrino, un R32 y un millón.

(VITOREAN)

"Hasta que una trepidante operación policial

hace que acaben detenidos y condenados.

Él es Juan José Hernández, jefe del clan de Los Gordos.

Junto a su mujer Adela Motos,

levantaron un auténtico imperio del crimen organizado.

Ahora, dos años después de salir de prisión

y a pesar de seguir durmiendo cada noche

en un centro de reinserción,

se sientan frente a nuestras cámaras

para contar su verdad."

Me metí en el poblado de aquí al lado

y, bueno,nuestra vida antiguamente era muy dura, muy difícil.

Todo el mundo lo sabe.

Vino esa oportunidad, tenía 16 años, recién casado con Adela,

vida fácil y ahí me quedé.

"Desmiente, como publicó la prensa,

que controlarán el 80% de la droga de La Cañada."

Nada en absoluto.

Solamente en ese poblado,

en ese poblado se podría vender semanalmente

10-15 kilos fácilmente entre todo el poblado.

Y hay gente que ha vendido más que yo,

se ha adinerado que yo, vive mejor que yo...

-¿Cómo recuerdas la mañana de vuestra detención?

-Estaba de fiesta en el poblado en un cumpleaños,

terminó sobre las seis de la mañana,

seis y cinco o y diez llegué a casa y prácticamente vinieron...

Según entré, la ropa...

O sea, no llegué a acostarme.

Cuando entraron...

Nos pilló totalmente de imprevisto.

"Tras pasar siete años encerrado, ahora ve el futuro de otra manera."

¿Cuáles son tus planes de futuro? -Mi plan es vivir legal,

durmiendo tranquilo, sin mirar para atrás,

de justicia o de enemigos o de algún ladrón.

Quiero vivir tranquilo. Ya es hora.

Yo no sabía esta tranquilidad de vida

hasta ahora que he salido,

que estoy sin hacer nada.

De hecho, tengo una puerta

que hace una semana que no tiene cerradura

aun así, duermo tranquilo.

-¿Está la familia Hernández Motos

libre de cualquier tipo de relación con la venta de drogas?

-Totalmente, totalmente.

De hecho, hasta el día de hoy, que yo sepa,

no hay nadie traficando ni haciendo nada ilícito.

"13 miembros de su familia fueron condenados,

entre ellos este hombre, Ricardo Hernández Motos, El Bola,

hijo y heredero del famoso clan.

Se sienta por primera vez ante una cámara de televisión."

¿Cómo era el Bola?

-Pues un delincuente y nada más que decirte,

porque yo creo que las palabras "delincuente" y "malo"...

ahí entra todo.

-¿A qué te dedicabas? -Me dedicaba al tráfico de drogas.

Un día en mi vida era delincuencia, dinero, extorsión...

Pues todo lo malo de la vida.

-¿Durante cuánto tiempo?

-Pues desde que tengo conciencia hasta el 2012.

(HABLAN A LA VEZ)

¿Qué te ha aportado a ti la droga antes de caer preso?

-Pues me ha aportado dinero, riquezas, lujos, fama.

-¿Cómo recuerdas el día que te detienen?

Pues lo recuerdo...

nervioso al principio,

pero cuando ya me detienen me quedo tranquilo

porque yo estuve fugado siete meses y estuve para arriba y para abajo.

Y, la verdad, cuando estás en esa situación

y buscado como me buscaban por televisión y por todo,

pues muy nervioso e inquieto donde vivo.

-Es verdad que llegaste a ser el hombre más buscado de España

por aquella época. -Eso dicen.

"Después de una vida dedicada a la delincuencia

y tras estar siete meses fugado de la justicia,

es detenido en 2012 por la Policía."

Me cogen preso, yo entré en prisión y me di cuenta

que lo que estoy haciendo está mal,

Porque para mí era como algo normal, como tu trabajo.

Tuve pesadillas malas también.

Se empezó a crear una conciencia en mí

que yo no había tenido en ese momento.

Para mí era algo nuevo, dije: "¿Por qué me está pasando esto?".

-¿Conciencia por qué?

Estás hablando de hacer daño, ¿a quién hacías daño?

-Bueno, pues no es que hiciéramos daño físicamente a alguien,

pero sí formábamos parte de ese dolor.

Hemos hecho daño a familias y a toxicómanos.

Pedirles perdón a las víctimas,

a las madres que se han sentido solas,

que no sabían dónde estaban sus hijos en ese momento...

Pedirles perdón de todo corazón.

Sé que pedirles perdón ahora a lo mejor no repara nada.

-¿Es un arrepentimiento real? -Es un arrepentimiento real.

"Un arrepentimiento que también asegura compartir su padre."

Durante estos años en los que te has ganado la vida

vendiendo droga,

¿ha pasado por tu cabeza estas personas que consumían droga,

las vidas que estabais echando a perder...?

-A veces pasa porque en mi familia, en mis propias carnes lo he vivido.

Muchas familias se han ido por la droga.

En lo que respecte a mí, pido disculpas a estas familias.

La culpa que haya en mí, claro que pido disculpas.

"Pero ¿qué piensan de estas disculpas

mujeres como Manoli, que perdió a su hija de 33 años

por culpa de la adicción a la heroína?"

La gente que vende droga sabe que está matando a la gente.

Esa gente son culpables de la muerte de mi hija.

Les diría que...

que para ser feliz no hace falta tener coches lujo.

Para ser feliz tiene que estar uno tranquilo,

aunque no ha matado nunca a nadie

porque ellos son culpables de la muerte de muchos,

de muchos chicos en este país.

Dos generaciones completas

de la época de mi hija se fueron a la mierda.

¿Cómo me va a pedir perdón esa persona a mí

y yo le voy a perdonar?

No me gustan los perdones de los criminales.

"Vendieron droga a hijas como la de Manoli,

ganaron cifras astronómicas de dinero

y cumplen condena por ello.

Pero ¿están Los Gordos alejados definitivamente

de la delincuencia?"

Yo te puedo decir que mi familia sí.

Mi padre, mi hermano, mi madre,

sí están alejados del tráfico de drogas.

Los demás no lo sé.

-Totalmente, totalmente.

De hecho, los que estábamos en la causa,

que te puedes salir,

cada uno está viviendo su vida independizado.

Relación familiar muy poca, la verdad

porque dicen que juntos ya somos peligrosos.

Entonces, cada uno estaba viviendo su vida a su manera, honradamente.

Y la verdad que hasta con muy poco contacto.

"La retirada forzosa de Juan José, el jefe de Los Gordos,

deja el camino libre

para que su hermano Kiko se quede con el negocio.

Según la Policía, comienza a renegar de su familia,

del clan para el que trabajaba

y empieza a hacerlo ahora bajo otra marca."

(RÍEN)

"Se bautizan como el clan de Los Kikos

y quieren dejar claro que son los nuevos capos de la Cañada."

Los Kikos, ¿no?

Mira lo que hay, mira lo que hay.

Mira, mira, mira estos Gordos lo que tienen.

-Los Kikos. Ah, Los Kikos.

-No somos de Los Gordos, ¿vale? -Ah, bueno, perdona.

"Aunque su nombre aún no ha alcanzado

la fama de sus predecesores,

sí que han logrado ya superar el tren de vida

que tenían los antiguos narcos."

(ININTELIGIBLE)

(Música)

"Dinero que gastan en fiestas,

armas...

lotería...

casas...

o coches como este, que figura a nombre de Yolanda,

la matriarca del clan,

y que está valorado en 120.000 euros.

Pero ¿de dónde sale todo ese dinero

del que tanto alardean en sus redes sociales?"

Al desarticular el clan de Los Gordos,

Kiko se separó

y su propio imperio...

El poblado lo tiene muy asumido.

Mucho cliente, siempre tiene el parking petado hasta arriba.

Creo que su media de ventas son 200, 300 gramos, 400 por día.

"La persona que se atreve a hablar

y que oculta su rostro por seguridad,

es alguien muy cercano

a la matriarca del clan de Los Kikos

y que conoce muy bien a los dos hermanos."

¿Qué relación existe entre el clan de Los Kikos

y el clan de Los Gordos?

-Kiko es hermano del cabeza visible de Los Gordos.

-¿Y cómo está ahora actualmente la relación entre los dos hermanos?

-Desde que retuvieron a Juan José no tienen contacto, no se hablan.

"Aquí le vemos,

el que aseguran es el nuevo rey del narcotráfico madrileño.

Presume en sus redes sociales

de disponer de varios vehículos de alta gama.

A pesar de no tener trabajo conocido,

el coche en el que le vemos montarse cuesta 120.000 euros."

Mucho dinero, propiedades, coches de lujo,

ropa de marca muy cara.

"Kiko y su mujer Yolanda no ocultan su alto nivel de vida.

Las fiestas hasta altas horas de la madrugada,

regadas con alcohol y otras sustancias, son diarias."

(Música)

"También contratan a grupos de música

para amenizar sus fiestas de cumpleaños.

Y se mofan ante las cámaras

de su precaria situación económica."

Este es el culpable de todo esto.

Pobrecito, no tiene para comer.

(RÍE)

"No imaginaban que, durante esa fiesta,

estaban siendo investigados por la policía."

(Música)

Esta gente vive muy al día.

En el sentido de que tenemos un cumpleaños, tenemos una fiesta,

pues gastamos lo máximo que podemos, ostentosa y muy muy al día.

"Como se demuestra en estas imágenes,

se sienten intocables y muy lejos

del alcance de la acción de la policía."

Ellos tienen, digamos,

un sentimiento de grandeza e impunidad que,

al llevar tanto tiempo realizando estos hechos,

el tráfico de drogas

y sentir que no han sido observados ni detenidos en ningún momento,

les da pie a, incluso,

perseguir a la policía o encararse

si se encuentran con ellos.

-Es un nivel de vida...

En ningún caso corresponde con sus ingresos

y además podemos detectar que todas las organizaciones criminales,

todos los medios de los que hacen uso, no están a su nombre,

lo cual nos indica que detrás hay un blanqueo de capitales.

"Según los investigadores,

esta vida de lujo y ostentación

la han conseguido vendiendo droga en la Cañada Real de Madrid.

Nuestro confidente nos señala dónde tienen el punto de venta."

El punto de venta está muy estacado en el poblado,

él se encarga de los proveedores, de los precios,

da las órdenes y la mujer es la que ejecuta en el poblado.

"A su nombre figuran este bar,

este coche, y, al menos, estas dos propiedades,

tiene también numerosos antecedentes por robos,

agresiones y extorsión."

Yolanda era una mujer que salió de la nada.

Sin dinero, sin nada.

La respetamos porque es la esposa del cabecilla y hay que respetarla.

"Nos asegura que cada 12 horas la matriarca se desplaza

hasta el poblado para recoger la recaudación.

Hacemos guardia y la vemos montarse en un coche con este otro hombre,

mano derecha del cabecilla de Los Kikos

y que cuenta con múltiples antecedentes."

Se ha montado en un coche.

"Efectivamente, se dirigen a la Cañada.

Allí vemos al conductor esperando en la puerta de la casa

donde supuestamente se vende droga, a que salga de nuevo su jefa."

Ahí hace el cambio, deja la mercancía,

hace cuenta de lo que se ha vendido en el día,

recoge el dinero

y se vuelve a ir con el conductor que trabaja con él,

a verse con el camello para hacer el pago diario.

"Aquí la vemos, después de dejar el poblado,

entra en este centro comercial, supuestamente,

es aquí donde va a encontrarse con uno de sus proveedores.

Es este otro hombre que sale a los pocos minutos

e intercambia unas palabras con el chofer de la matriarca."

En una mañana, el primer cambio,

pues, se puede llevar fácilmente entre los 8.000 y 10.000 euros.

"Más de 20.000 euros diarios recaudados al finalizar la jornada.

Para la policía, el modus operandi de este clan

demuestra una gran coordinación

y tienen que poner en marcha un operativo muy organizado

para obtener pruebas contra ellos."

Básicamente son vigilancias, seguimientos,

determinar cómo lo hacen, qué horarios tienen.

Una de las partes más complicadas y más importantes

de la investigación policial es demostrar

y confirmar que dentro del punto de venta investigado

se vende droga.

Para eso lo que hacen los agentes es controles en la misma

Cañada Real.

Cuando ven el más mínimo movimiento de que uno de esos coches

van a salir del poblado,

lo que hacen ellos es pararles y registrarles para ver

si llevan droga en su interior.

Nosotros, de hecho,

pudimos acompañarles en uno de estos registros

dentro del poblado.

"Los coches que paran estaban estacionados en el punto de venta.

Los agentes se encuentran una dosis

de heroína en el bolsillo de este conductor."

¿Cuánto te ha costado la micra? ¿Cuánto te has gastado?

La furgoneta salía del punto de venta.

-Sí, han llegado al punto de venta.

Han comprado y han salido.

"Una vez acreditado que en la parcela

de la Cañada Real se vende droga,

los investigadores se centran

en esta vivienda situada en Alcalá de Henares."

Este punto es importante porque aquí

es donde viven los principales investigados.

Esta es la parte trasera de su vivienda, por donde accedían,

por donde salían.

Y, sobre todo, es importante porque aquí es donde se podía ver cómo,

después de ir a la Cañada Real,

después de ser vista dentro de la parcela,

venía y accedía por la parte de atrás de esta vivienda.

Una vez que había recogido el dinero,

ya había hecho las gestiones allí,

todas relacionadas con la venta de droga.

"Después de comprobar y acreditar que en esta casa viven

Kiko y Yolanda,

los auténticos jefes del clan,

es el momento de intervenir su domicilio.

"30 agentes, varios cuerpos policiales sincronizados,

perros policía,

un despliegue en el que no falta detalle.

Objetivo: reventar el domicilio de Kiko y Yoli,

los supuestos capos del clan."

Hace 14 minutos que hemos salido de la Comisaría de Moratalaz.

Lo único que sabemos es que vamos a un domicilio

en Alcalá de Henares.

"En esta gasolinera de Alcalá de Henares

se ultiman los detalles."

Pues, en esa gasolinera,

donde los agentes estaban terminando de perfilar

lo que va a ser la entrada en la vivienda.

"Los agentes saben que, si nada falla,

están muy cerca de dar la puntilla a Los Kikos.

Toda precaución es poca.

Saben que pueden esperarnos armados."

Saben a lo que van, ¿no?

Vale, son las 7:00 de la mañana,

la hora prevista que tienen los agentes

para entrar en el domicilio,

para reventar la operación y, sobre todo, el efecto,

el factor sorpresa es lo más importante.

La Cañada está en camino.

"Estamos a 150 metros de la casa."

Y a partir de aquí ya nos dicen que tenemos que hacer andando

la distancia que queda hasta la casa.

¡Torres, ve grabando ya!

"15 agentes del grupo de alta especialización técnica

cercan la vivienda."

Ahí están, ahí están.

¡Policía! ¡Policía!

Qué nervios.

"Objetivo cumplido:

vivienda intervenida,

el resto de los agentes asegura los alrededores."

Tienen a los objetivos principales.

Ahora veremos a ver lo que da de sí el registro.

"Pasan pocos minutos de las 7:00 de la mañana

y nadie en el barrio sabe aún que los jefes

del clan de Los Kikos han caído.

Al líder, Kiko, lo sorprenden en el salón dormido en el sofá,

está semidesnudo."

Vale, pues nos acaban de confirmar que el objetivo principal,

al menos el objetivo principal, está dentro.

Hay también una mujer.

Y hay también...

"Se trata de Yolanda,

la encuentran en el dormitorio principal con varios hijos

y su nieto."

Tenía unas cerraduras interiores que no dan a la calle,

en un cuadradito de metal macizo,

tenía uno y después los tres que trae la puerta.

Traíamos el ariete,

la radial y la pinza, y vimos era mejor con la pinza.

Si te poner a dar mamporros,

no abres la puerta en toda la mañana.

"Es la imagen del rey caído, esposado,

en ropa interior, ausente."

Los principales investigados se encuentran tranquilos,

sorprendidos por la intervención policial,

en ningún momento pensaban que se iba a poder proceder

contra ellos.

"Son las 7:10 y los primeros vecinos comienzan a asomarse."

¿Conocéis a Kiko y a...?

¿Son tus padres?

"En la vivienda contigua,

vive un hijo de Los Kikos con otra hermana y una prima."

Pues es que la vivienda que hay justo

al lado es la del resto de hijos.

¿Tenéis marihuana, que huele a marihuana?

¿Cuántos hermanos sois?

¿A qué os dedicáis vosotros?

"Pero en la casa Los Kikos tienen de todo menos chatarra.

La vivienda tiene una salida trasera a la calle,

está decorada con muebles de primeras firmas.

Los Kikos viven a todo tren, aunque lo oculten al exterior.

Yolanda, humillada, presencia cómo registran

sus decenas de perfumes de primeras marcas.

Tampoco les falta vinos y champán,

un espejo dorado camufla una caja fuerte.

Aquí el matrimonio protege sus bienes más preciados.

Una bolsa con joyas de oro y un reloj de lujo."

Mira, tienen la alarma ahí.

Nada más entrar.

"Tienen incluso una alarma conectada con la policía,

pero esta no es la única medida de seguridad,

también tienen un arma corta,

un adaptador de arma larga y balas."

A ver, a ver. -Dale por ahí, por ahí.

"Los perros policía localizan nerviosos

la respuesta a tanto lujo.

Dentro de un bolso negro encuentran decenas de paquetes con droga.

Pero las incautaciones no acaban aquí.

Fíjense en este simple enchufe,

detrás los agentes se encuentran en una pequeña caja fuerte,

de su interior sacan uno, dos...

tres,

hasta siete fajos de billetes.

Aproximadamente esconden en metálico 250.000 euros."

¿Sí?

Armas también.

Muy bien, esa chica.

Se acaba de venir abajo Kiko,

que no había abierto la boca hasta ahora, y se acaba de venir abajo,

se ha puesto a llorar.

Ella está más tranquila,

parece que ella está más tranquila.

"En el exterior,

empiezan a llegar los familiares de Los Kikos.

La primera en llegar es la madre de Yolanda.

Poco a poco van apareciendo sobrinas...

(LLORA) Ay, mi tía...

Ay, mi tía...

¡Prima! -Ay, mi tía...

¡Prima, te quiero mucho!

"Y amigos."

Estamos en el territorio de Los Kikos,

aquí todo el mundo es familia,

todo el mundo se conoce y esta es, digamos, su zona segura.

¿No queréis hablar?

Usted es la madre de Yolanda. Sí.

Imagino que les habrá sorprendido esto,

les habrá pillado de sorpresa.

"Más familiares se acercan al domicilio aledaño

a la casa de Los Kikos."

Se llevan a los niños.

"Mientras, los investigadores siguen metiendo cajas

en la vivienda

y bolsas para depositar en ellas todo lo encontrado."

Una tele...

En este bote van solamente las monedas que han encontrado,

alrededor de 500 euros en monedas de un euro.

Son todo llaveros de llaves de coche.

"Pero aún queda la guinda del pastel,

en un sobre los investigadores sacan

de la vivienda un manojo de llaves de coches.

Hay por lo menos una decena y, entre los llaveros,

uno de la Policía Nacional."

(RÍE)

"Muchos de ellos son de alta gama.

Son los reyes del barrio, aparcan donde quieren,

bloqueando al resto de vecinos.

El primero está solo a 50 metros de la vivienda.

Está valorado en unos 60.000 euros, recién sacado de fábrica.

Un lujo que, sin saberlo, ha sido la perdición del clan."

¿Cómo es la forma de vida?

De los que los investigados que viven en esta casa.

-Bueno, pues en parte, ostentosa, porque tienen coches de lujo,

tienen coches, coches caros, coches de una gama medio-alta,

vamos a decir, ¿no?

También con ellos accedían a La Cañada,

se les veía, pues eso, son coches que llaman la atención.

-Buscando por aquí cerca estos dos.

"Como si de un juego se tratara,

los policías van pulsando mandos y abriendo vehículos."

Este también, ¿no?

Positivo.

"Los tienen de todos los segmentos, tamaños y colores.

Incluso los turismos son los más altos de gama."

Hay coches de alta gama, hay furgonetas.

Mientras, los familiares observan atónitos cómo son intervenidos

uno a uno los vehículos de la flota de la organización.

Entre todos los coches destaca uno,

esta lujosa furgoneta, la joya de la corona,

la más cara de esta firma alemana."

Esta furgoneta podría ser valorada ahora mismo, me dicen,

en unos 100.000 euros.

"Medio barrio es suyo.

Uno a uno,

los agentes que van llevando los, al menos, nueve coches localizados,

el balance del registro es un éxito."

En la casa de ellos encontramos como la mitad del dinero,

más o menos, 250.000 euros.

Una de las armas está allí y las llaves de numerosos vehículos.

A parte, uno de los vehículos intervenidos de alta gama,

lo tienen en la puerta de casa.

"Tras más de seis horas de registro,

el ambiente entre los familiares es cada vez más tenso."

(GRITA)

(LLORA) Por favor...

"La madre de Yolanda llora desconsolada

en el portal de la vivienda contigua.

Sus sobrinas intuyen que la salida de sus familiares

se acerca.

(LLORA) Ay, mi tía...

"Parece que los detenidos van a salir.

Los agentes aseguran la zona para evitar altercados."

Los ánimos están bastante tensos.

Está la familia aquí.

"Kiko levanta ligeramente la mirada."

¿Algo que decir, Kiko?

"La tensión estalla cuando sacan a Yolanda."

¡No me grabes!

¡No me grabes!

¿Algo que decir, Yolanda?

"Ella misma calma a los suyos.

¡No pasa nada, tranquilos!

"Se despide lanzándoles un beso."

¿Kiko, algo que decir?

De lo que se ha encontrado en la vivienda, ¿nada?

Pues se va el primer coche en el que va Yolanda

y en este va Kiko y también se lo llevan.

Nos han dicho que nos van a escoltar.

No nos podemos quedar.

Queríamos intentar hablar con vecinos,

pero nos dice la policía que mejor nos tenemos que ir.

"Con todos los miembros del clan detenidos,

ya solo quedaba la traca final del operativo.

Es en este trastero, situado en la zona de Entrevías de Madrid,

donde la policía encuentra el tesoro más preciado,

el lugar donde guardaban el cargamento más importante."

No queremos solamente desmantelar el punto de venta,

que es uno de los objetivos,

sino llevarnos toda la infraestructura,

infraestructura nos referimos al staff directivo

de ese punto de venta,

intentar localizar sus escondites, sus agujeros, sus zulos,

donde tenían guardada la mercancía o dinero.

"Por culpa de la pandemia y durante el estado de alarma,

el clan apenas pudo adquirir mercancía."

Ha habido un desabastecimiento de cocaína

por parte de los proveedores,

porque no han llegado barcos,

porque, bueno, en definitiva, se han encarecido los precios.

"Pasaron varios meses sin apenas ingresos

y eso les hizo precipitarse."

Y justo después de levantar el confinamiento

a la mínima oportunidad que tienen,

se hacen con una importante carga de sustancia.

Lo que no saben es que la policía ya está tras ellos.

La policía es consciente de que han hecho esa recarga

y es ahí cuando deciden intervenir.

-En el zulo donde tienen escondido todo,

que era un trastero en una vivienda,

ahí encontramos esa recarga que habían hecho recientemente.

-En esa puerta roja

se puede ver un cuarto,

que da a unos trasteros que son de construcción irregular.

"Gracias al seguimiento al proveedor de la droga,

consiguen descubrir la localización del almacén."

¿Cómo llegamos hasta aquí?

El almacén de la droga lo gestionaba única y exclusivamente

el proveedor.

A través de vigilancias y técnicas de investigación,

pudimos determinar cómo accedía y salía de ese trastero

y en una de las ocasiones, además, cómo accedía con una bolsa

y la metía en el hueco grande del motor.

"Aquí vemos cómo es el propio proveedor,

una vez detenido, el que accede a introducir

la clave de acceso a la caja fuerte.

En el interior de este escondrijo

es donde guardaba gran parte de la droga,

dinero y documentos comprometedores."

"Así concluían siete meses de una compleja

y exitosa investigación policial,

una operación iniciada a comienzos de 2020 gracias a una información

clave conseguida por nuestro equipo

y ofrecida a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid."

A principios de este año es cuando se recibe información fundamental

sobre los movimientos de los principales regentes

y es cuando se da el paso de judicializar

y se pide también la colaboración de la Fiscalía Antidroga de Madrid

para proceder contra toda la organización criminal

investigada.

Tuvimos entrevista en exclusiva a los líderes

del clan de Los Gordos.

Durante la entrevista nos juran y perjuran

que están alejados de la venta de drogas

y nosotros en la redacción nos hacemos una pregunta

y es: ¿quién maneja entonces el tráfico de drogas

dentro del poblado chabolista?

Tras pasar varias semanas dentro del asentamiento,

un miembro de nuestro equipo consigue un testimonio fundamental.

Esta persona nos desgrana paso a paso cuál es el entramado

y cómo funciona esta empresa delictiva.

Decidimos entonces acudir a la Policía Nacional,

nos reunimos con ellos y efectivamente,

son ellos los que nos confirman que andaban

tras la pista de este nuevo clan investigado,

pero que es gracias a nuestra información,

cuando van a poder judicializar el tema

y es ahí cuando arranca la operación.

"Los datos obtenidos le sirven a la Policía

para llevar a cabo la mayor intervención policial

contra el tráfico de droga efectuada en Madrid."

¡Policía!

¡Policía! ¡Sal!

¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí!

-Vale, vale, vale... -¡Al suelo!

-Vale, vale, vale.

"Incautan gran cantidad de drogas, armas,

dinero y coches de lujo valorados en más de 600.000 euros.

Bueno, encontramos 18 kilos de cocaína, uno y pico de heroína,

uno y pico de maría.

Encontramos hachís,

más de medio millón de euros y 18 armas de fuego.

En total,

11 vehículos, muchos de ellos de alta gama.

"Las 18 armas recuperadas

están en este almacén a la espera de ser analizadas

y comprobar si han sido utilizadas en algún acto criminal."

La intención nuestra,

primero, saber si están operativas, saber si son legales o son ilegales,

si son modificadas o no son modificadas.

-¿Este tipo de armas son fáciles de conseguir?

-Legalmente, no.

Legalmente requiere unos requisitos importantes,

antecedentes, licencia.

Todo eso que lo tiene que solicitar

a través de la Guardia Civil, es muy dificultoso.

-¿Cómo crees que se han conseguido estas armas?

-Robos, la mayoría son robos.

Otras compradas en el mercado negro en el extranjero.

Hay un dato muy importante que pone de manifiesto

y de relieve la importancia de la operación

y es la cantidad de dinero incautado.

La policía se hace con 522.000 euros

y eso es muy poco habitual

en operaciones contra el menudeo de drogas.

"Una intervención llevada a cabo por 140 agentes

en los que se producen

cinco registros simultáneos en diferentes locales."

Ahí están, ahí están.

¡Policía! ¡Policía!

-Mantén la ventana, mantén la ventana.

"Nuestros equipos son testigos directos y de excepción,

de un operativo llevado a cabo con precisión milimétrica."

Hay coches de alta gama, hay furgonetas.

Una operación de la que podemos estar muy orgullosos.

Era una operación muy complicada porque era una zona muy hostil.

Todo el proceso tiene que ser quirúrgico, es decir,

intervenciones puntuales para conseguirlo,

porque necesitábamos ir atacando sin que notaran que estábamos

atacando.

"En total son detenidos 14 miembros del clan de Los Kikos.

Todo indica que los jefes, Kiko y su mujer Yolanda,

son los auténticos amos de la droga en la Cañada Real."

¿Se puede decir que eran los reyes de La Cañada?

-Eran. Eran los reyes.

"Eran los reyes.

Pero en la Cañada Real siempre hay otro clan

que viene a ocupar el trono vacante.

Son cientos de toxicómanos los que acuden a diario

a este supermercado de la droga en busca de su dosis

y siempre acaban encontrando alguien a quien comprársela."

Sabemos que cualquier intervención en la Cañada Real Galiana genera

un desequilibrio, tratándose de clanes,

en este caso de droga, que están tan sumamente asentados,

ese hueco que dejan va a ser ocupado por otro de los clanes.

-Lo cierto es que el punto de venta a día de hoy sigue tapiado

y parece infranqueable,

pero en los aledaños ya se puede ver el mismo trasiego de consumidores

e incluso a trabajadores de la antigua organización

recién caída.

Personas que no son muy ajenas al clan de Los Kikos.

Nosotros nunca descansamos, el tráfico de drogas...

Alguien deja un hueco, alguien lo cogerá,

sabemos más o menos quienes son,

que no duden que vamos a ponernos a trabajarlo.

Tardaremos más o menos, pero no vamos a dejar de trabajarlo.

"Mientras otro clan toma posesión del negocio en la Cañada Real,

seis integrantes de Los Kikos están en prisión provisional,

acusados de tráfico de estupefacientes,

tenencia ilícita de armas,

blanqueo de capitales

y de pertenencia a organización criminal."

(Música)