Esteve Crespo, director de Continguts Informatius de RTVE

El president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha proposat el nomenament d'Esteve Crespo com a director de Continguts Informatius de RTVE, decisió que ha estat aprovada per la majoria del Consell d'Administració. Doctor en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat director de Centres Territorials de RTVE des de 2020.

Esteve Crespo Haro (1963) porta vinculat a RTVE 31 anys com a informador, 15 d'ells a RNE Catalunya i altres 16 a TVE, a Catalunya i a Madrid. Va començar la seva carrera periodística l'any 1981 com a redactor en l'emissora municipal de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que va dirigir entre 1988 i 1990.

A principis dels noranta es va incorporar a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya: va coordinar la informació per a Radio 1, Radio 5 i Radio Exterior de España i la redacció dels informatius de RNE Catalunya (1990-96). A Ràdio 4, l'emissora en català de RNE, va dirigir i va presentar el magazín matinal 'A prop teu' (1996-99) i l'informatiu d'anàlisi 'A mitjanit' (1999-2005). Posteriorment, es va incorporar a TVE en el centre de producció de Sant Cugat del Vallès, com a cap de política i economia dels informatius (2005-2007).

De 2007 a 2012 va ser editor del Telediario 2ª edición (2007-2009) i dels Telediarios Fin de Semana (2009-11). Durant aquesta etapa, els telenotícies van ser reconeguts amb diferents premis, entre ells, el TD2 com a millor informatiu del món, "TV News Award", de l'Institut Media Tenor (2009) i el premi Zapping al millor programa d'actualitat informativa per als TDs Fin de Semana (2010).

De tornada al centre de producció de Sant Cugat, va dirigir la tertúlia d'anàlisi política 'El Debat de La 1' (2012-2014); va ser responsable de xarxes socials dels informatius de TVE Catalunya (2014-2018) i va dirigir el documental 'Una manera de fer. President Tarradellas', amb motiu del 40è aniversari del retorn del president de la Generalitat a Catalunya. L'any 2018 assumeix la subdirecció dels informatius de TVE Catalunya i des de 2020 és director dels Centres Territorials de RTVE.

Ha compaginat la seva carrera professional a RTVE amb la formació universitària: ha impartit diferents assignatures de ràdio i televisió entre 1997 i 2019 com a professor associat a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dirigit treballs de Final de Grau i de Final de Màster. També, en aquesta universitat, va coordinar el mòdul de "Creativitat i Innovació en Continguts Informatius Especialitzats" (2014-2017) del Màster de Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual.

Entre 2016 i 2018 va formar part de l'OI2 (Observatori per a la Innovació dels Informatius en la Societat Digital, que integren RTVE, UAB i CEU Madrid). Des de 2016 és Doctor en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la UAB amb la tesi: 'La radiodifusió a Sant Feliu de Llobregat: adaptació de la comunicació de proximitat al context legal, econòmic, social i tecnològic (1948-2014)'.