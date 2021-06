La periodista Ana María Bordas ha estat nomenada nova directora d'Entreteniment i Divulgació de RTVE, àrea dependent de la direcció de Continguts Generals que lidera Amalia Martínez de Velasco.

Fins ara responsable de Projectes Internacionals de TVE i Cap de Delegació espanyola al Festival d'Eurovisió, Ana María Bordas és vicepresidenta electa del Comitè de TV de la Unió Europea de Radiotelevisió, organisme en el qual recentment ha estat reelegida per a un tercer mandat.

Ha desenvolupat íntegrament la seva carrera professional a RTVE, tant a RNE com a TVE. Va ingressar a RTVE per oposició l'any 1984 com a periodista, especialitzant-se en temes polítics i socials i va ser corresponsal de Radio Nacional de España a Washington (els EUA).

Al llarg de la seva carrera ha ocupat diferents càrrecs directius, com a directora de Programació de TVE, directora de La 2, directora de RTVE Catalunya; directora de Comunicació de RTVE Catalunya; directora de Radio Nacional de España a Catalunya (va ser la primera dona a ocupar aquest lloc) i directora d'Informatius d'RNE Catalunya.

Anteriorment, va ser redactora i editora d'informatius a RNE Catalunya i a Radiocadena Española.