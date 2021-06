'Palabras para un fin del mundo' es el próximo estreno de ‘Documaster’ de La 2. Una película documental basada en una exhaustiva y rigurosa investigación que aporta nuevas pruebas sobre los últimos meses de vida de Miguel de Unamuno y las contrasta con la versión oficial. El estudio iniciado para la producción del documental, y ampliado posteriormente en el libro ‘La doble muerte de Unamuno’, desveló materiales inéditos del legado del escritor que sus herederos han cedido al Instituto Cervantes, custodiados desde este jueves en su Caja de las Letras.

‘Palabras para un fin del mundo’

En el nacimiento de la Segunda República, Miguel de Unamuno es considerado una de las piedras fundacionales del nuevo régimen. Es propuesto incluso para presidir la República. Solo cinco años más tarde, el 31 de diciembre de 1936, Unamuno moriría en su propia casa para ser enterrado tan solo 24 horas más tarde, el 1 de enero de 1937, con honores falangistas.

“Le escribo esta carta desde mi casa, donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente. Me retienen en rehén, no sé de qué ni para qué. Pero si me han de asesinar, como a otros, será aquí, en mi casa.” Miguel de Unamuno. 11 de diciembre de 1936. España está en guerra y Salamanca es el centro de la actividad de prensa y propaganda de las tropas de Franco, con Millán-Astray a la cabeza. 20 días después de aquella carta, Unamuno morirá de forma repentina. Solo existe un testigo de aquel momento.

‘Palabras para un fin del mundo’ está escrito y dirigido por Manuel Menchón y coproducido por RTVE, Partida Producciones e Imagine! Factory Films. José Sacristán, Marián Álvarez, Antonio de la Torre, Víctor Clavijo y Andrés Gertrúdix participan como narradores y voces de los protagonistas de la historia.

Se estrenó en cines el pasado 13 de noviembre, después de presentarse en la Seminci de Valladolid.