El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha destacado la transparencia, el consenso, el diálogo y la vocación de servicio público y una RTVE líder como los ejes de su mandato, en un encuentro con medios informativos celebrado esta tarde en Torrespaña.

Tornero ha asegurado que no le presiona “nadie” y que “está encantado con dialogar con todos los grupos políticos, y con el Gobierno”. “Sugerencias sí, injerencias no”, ha señalado. Aunque ha reconocido que las televisiones públicas “son objeto de disputa”, ha destacado que el presidente y el Consejo se ha elegido “por 2/3 del Parlamento y eso es muy bueno”. También ha subrayado que la crítica “es siempre constructiva y nos viene bien”.

Nueva temporada

Respecto a la nueva temporada, ha dicho que “se está estudiando todo” y “siempre escuchando”. “Nos planteamos innovar en caras, tanto en colaboradores como expertos, y dar impulso en antena a los expertos temáticos, llamando a un debate sosegado, sin polarización constante”, ha explicado.

Aunque ha reconocido que no puede contestar ahora sobre programas concretos, ha explicado que “todo lo que se refiere a programación está en estudio, analizando quién nos ve, cuándo nos ve, cuál es la competencia…nos fijaremos en una orquestación de canales. Queremos que se nos vea en el consumo de internet, telefonía móvil, en lugares públicos”. También ha avanzado que en septiembre “tendremos los primeros gestos de la nueva programación y en enero todo”.

En relación al entretenimiento, ha dicho que RTVE debe ser proactiva, no podemos ceñirnos a lo que nos ofrezcan las productoras. “Buscamos nueva narrativa audiovisual, con valores. Queremos que no tengamos que acudir al exterior, sí usaríamos al exterior, pero no solo eso. Convertiremos al Instituto RTVE como plataforma de contenidos”.