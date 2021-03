José Manuel Pérez Tornero explica los retos de su mandato en RNE y La 1

El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha concedido esta mañana su primera entrevista a los programas matinales de RNE y TVE, ‘Las mañanas de RNE’ y ‘La Hora de La 1’, para hablar de su nuevo cometido tras tomar posesión de su cargo el pasado viernes. Ese mismo día ya se dirigió a la plantilla de RTVE a través de la Intranet corporativa.

En los estudios de RNE, entrevistado por Iñigo Alfonso, el presidente ha subrayado que “los medios públicos son absolutamente necesarios para hacer avanzar la democracia". También ha defendido la independencia y ha dicho que “no podemos recibir injerencias del poder político. ¿Sugerencias? Todas. Los medios públicos se deben al Parlamento". Ha asegurado que siente que tiene un contrato con la ciudadanía, un contrato social. “Hay que poner luces largas y plantearse qué quiere la ciudadanía de sus medios y cómo podemos ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. Sin diferencia de edad o de origen, nuestro reto es saber qué quieren y trabajar juntos, es un trabajo cooperativo”.

Ha dicho que le sobran ganas para afrontar el reto y ha calificado su nombramiento de “hito”, con un amplio consenso (más de dos tercios y ningún voto en contra) y el tercero que se produce en la historia de la Corporación, y ha añadido que RTVE debe aprovechar un caudal que no tiene nadie “porque somos los más abiertos, neutrales y porque no tenemos intereses comerciales”.

En este sentido, defiende la radiotelevisión pública y en los seis años de mandato que tiene por delante, hay sosiego para poder cambiar las cosas. “Tenemos que distanciarnos de la presión y ponernos en el lugar del otro. Necesitamos un poco de autoestima, recobrar la ilusión, apostar por el futuro. Tenemos que querernos bien y saber lo que somos”.



Ante la presión de los datos de audiencia, ha asegurado que “si ponemos la audiencia al servicio del consumismo y si convertimos la maximización de audiencia en el altar supremo, nos estamos equivocando. Necesitamos relevancia, que no es lo mismo que audiencia. Por esta vía. tenemos que llegar a ser un medio potente que sirva a los ciudadanos”.

"Necesitamos un lugar donde los ciudadanos y ciudadanas se encuentren, se miren a los ojos, se entiendan y perciban las dificultades que tiene el mundo, tengan una orientación neutral, confiable y les haga avanzar. Un espacio. Los medios públicos, como RTVE, son absolutamente necesarios para la democracia, para el avance de la democracia".

Sobre el futuro de la radio, ha hablado de la necesidad de la transformación digital. “Debemos crear un servicio integrado”. “Me gustaría que cuando pase el tiempo esto tuviera otro nombre y todos estuviéramos en el mismo nivel. Antes, la radio y la televisión eran empresas separadas, pero ahora son una sola entidad”, ha señalado.

‘La hora de la 1’: “Debemos ser confiables y próximos”

Tras su entrevista en los estudios de RNE, el nuevo presidente de RTVE se ha desplazado al plató de ‘La Hora de La 1’, espacio presentado por Mónica López, donde ha dicho que apuesta por una radio, televisión y medios interactivos públicos “más confiables y próximos” a los ciudadanos y ha subrayado que la “relevancia” debe de ser el ADN de RTVE. “Me gusta más hablar de impacto que de audiencia”.



También ha apelado a los profesionales a no dejarse seducir por la maximización de audiencia porque lo que hay que hacer es ofrecer “servicio público”. Así, ha diferenciado a RTVE de los medios privados, que necesitan mucha audiencia para vender publicidad. “A nosotros nos interesa la audiencia no concentrada, con el mejor servicio y la mayor calidad; no interesa la audiencia a cualquier precio, nos interesa la relevancia, dar servicio a la ciudadanía”.

También ha subrayado que “las sedes de RTVE son toda España" y que “el servicio público es tan necesario como el aire que respiramos". A su juicio, "RTVE es absolutamente viable".

Pérez Tornero y Mónica López Manu_Carmona

Ha destacado que "todos los candidatos al concurso me han dicho que están dispuestos a sumar" y ha advertido que "no se puede hacer sectarismo dentro de una institución pública”. Ha añadido que “si los Consejos de Informativos están preocupados, hablaremos” y ha insistido en que va a apostar “por la producción propia y, en menor medida, por la producción externa".

En la entrevista también ha apuntado que "es importante que crezcamos. Podemos ser líderes y debemos dar un salto hacia delante".

En su etapa quiere "crear puentes y consensos" y ha apostado por "liderar un cambio tecnológico de primera línea". En su opinión, "el cambio es posible y necesario".