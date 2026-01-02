La 1 lidera el 1 de enero (15,1%) con récord en el Concierto de Año Nuevo y el mejor cine familiar

Tras una Nochevieja histórica y arrasando en audiencias, La 1 fue líder también en el primer día del año con un 15,1%, su mejor dato desde 2019. Se impuso en la madrugada (17,9%), la mañana (25,9%) y el prime time (12,1%). Lideró con un ventaja de 3.1 puntos sobre la segunda opción y superó en 1.3 puntos a su anterior Año Nuevo.

Valses desde Viena para empezar el año Un dia marcado por los compases del Concierto de Año Nuevo que se impuso en la mañana de La 1. Su segunda parte fue lo más visto del día, con hasta 1.933.000 espectadores y un 31,9%. El concierto completo anotó un 31% de cuota, 1.702.000 seguidores y 4.357.000 espectadores únicos. Es su mejor cuota desde 2004 y fue líder en su franja con una ventaja de 24 puntos. 'Encanto', la película más vista del jueves

Una tarde de cine con ‘Encanto’, película más vista del día En la tarde de La 1, ‘Encanto’ fue la película más vista del día y lideró con un 14,8% de cuota y una media de 1.307.000 espectadores. Más de 3,2 millones conectaron en algún momento con esta entrañable historia de animación. Una tarde de cine que se completa con los buenos datos de ‘El príncipe y yo’, también líder con más de un millón de espectadores (11,6%), y ‘Grease’, con más de un millón de seguidores y un 10,5% de cuota. ‘Viaje al centro de la tele' arrancó 2026 liderando: ayer reunió a una media de 1.386.000 y un 11,8%, con casi 3,8 millones de espectadores únicos en el acces prime time de La 1. Y destacan también los datos de Telediarios: la primera edición, con un 20,5% de cuota y hasta 3,4 millones de contactos; y la segunda, con un 15,2% y 3,5 millones de espectadores únicos.