El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, acaba de tomar posesión de su cargo para los próximos seis años. En su primera entrevista, en RNE, asegura que le sobran las ganas y defiende que la radiotelevisión pública debe ser independiente. “No podemos recibir injerencias. Sugerencias, todas. Los medios públicos son esenciales para la democracia”, dice. Siente que tiene un contrato con los ciudadanos, una especie de contrato social. “Creo que hay que poner luces largas y plantearse qué quiere la ciudadanía de sus medios y cómo podemos ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. Sin diferencia de edad o de origen, nuestro reto es saber qué quieren y trabajar juntos, en un trabajo cooperativo”. En ‘Las mañanas de RNE’ Pérez Tornero habla de hito por su nombramiento, con un consenso amplio, el tercero que se produce en la historia de la empresa, y añade que debemos aprovechar un caudal que no tiene nadie, “porque somos los más abiertos, neutrales y porque no tenemos intereses comerciales”. En este sentido defiende la independencia de la radiotelevisión pública y destaca que en los seis años que hay por delante hay sosiego para poder cambiar las cosas. “Tenemos que distanciarnos de la presión y ponernos en el lugar del otro. Necesitamos un poco de autoestima, recobrar la ilusión, apostar por el futuro. Tenemos que querernos bien y saber lo que somos”. Ante la presión por los datos de audiencia, asegura: “Si ponemos la audiencia al servicio del consumismo y si convertimos la maximización de la audiencia en el altar supremo, nos estamos equivocando. Necesitamos relevancia, que no es lo mismo que audiencia. Por esta vía tenemos que llegar a ser un medio potente que le sirva a los ciudadanos”. Sobre el futuro de la radio, habla de llevar a cabo una transformación digital. “Debemos crear un servicio integrado. Tenemos que dar ese salto y proponernos, no un cambio, sino una metamorfosis. Me gustaría que cuando pase el tiempo esto tuviera otro nombre y todos estuviéramos en el mismo nivel. Antes, la radio y la televisión eran empresas separadas, pero ahora son una sola entidad”, concluye.