La Lotería de Navidad no ha sido especialmente generosa con Castilla y León, a lo largo de la historia el Gordo ha caído 41 veces en esta comunidad autónoma. La provincia más afortunada ha sido Salamanca, con siete primeros premios y el patito feo es Ávila, con solo un gran premio.

Ávila ha destacado cada 22 de diciembre como una de las pocas provincias de España en las que nunca había caído el Gordo. Este año no encabezará la lista de las menos afortunadas gracias al primer premio del pasado año. El 3.347 se vendió en 42 provincias y una, esta vez sí, fue la de Ávila. Se vendieron cuatro décimos en el municipio abulense de El Barraco a 25 kilómetros de la capital, allí dejaron 1.600.000 euros, según informa Marta Ingelmo. Este año compradores y loteros confían en que la suerte vuelva a estar de su lado tras 200 años de sequía de millones.

Una situación parecida a la de Zamora, en 2018 se rompió por fin la maldición y se vendieron 32 décimos del Gordo que dejaron casi 13 millones de euros en la provincia, la mayoría vendidos en un bar de Quiruelas de Vidriales donde los vecinos festejaron la llegada de la suerte a pesar de que la mayoría de los décimos los compraron gente de fuera del pueblo, relata Tania Cobo. Los zamoranos esperan que la suerte haya llegado para quedarse y este año no pase de largo.

Salamanca tuvo que esperar dos siglos al Gordo

Durante 200 años, el primer premio de la Lotería de Navidad esquivó a Salamanca. Dos siglos exactos transcurrieron desde que comenzó a celebrarse el sorteo hasta que en 2012, el Gordo por fin cayó en la ciudad. La segunda ocasión no se hizo esperar tanto y el año pasado se repartió por la provincia. Además de en la capital se celebró en cuatro localidades: Béjar, Cepeda, Calvarrasa de Abajo y Cabrillas, según informa Javier Laso. La gente de Salamanca juega con la esperanza de que no tarde en cumplirse el refrán: no hay dos sin tres.

En el año 2000, cuando todavía se contaba en pesetas, Segovia recibió una lluvia de millones. A pocos metros de la catedral, una sola administración vendió íntegramente el Gordo y repartió 46.500 millones. Desde entonces, el gasto ha aumentado hasta los 129 euros por persona. Es una media que mantiene a Segovia como la tercera provincia española que más gasta en este sorteo, detrás de Soria y Burgos. En el año 2002, el primer premio dejó 48 millones -esta vez de euros- y en el sorteo del año pasado sólo tocó un décimo en la capital, señala Mamen Vicente.