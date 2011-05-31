El Día de la Música Heineken cierra su cartel y presenta su película

Por fin conocemos los detalles (y el tráiler) de la Película del Día de la Música Heineken. El encargo fue dejado en manos de la productora audiovisual Canada y resume el seguimiento a 10 bandas participantes en el festival: Lüger, Crystal Fighters, Pony Bravo, PS I Love You, Russian Red, Supersubmarina, Tmes New Viking, Aias, Dum Dum Girls y Vetusta Morla.

Además, la organización ha cerrado el cartel con varias e interesantes incorporaciones al evento, que se celebrará los días 18, 19 y 21 de junio en Matadero Madrid y en el Teatro Circo Price.

Caribou 2010 fue sin lugar a dudas el año de Caribou. Desde la publicación en abril del año pasado de su aclamadísimo Swim, el nombre de Dan Snaith ha aparecido con méritos propios en las listas de Lo Mejor del Año de importantes publicaciones especializadas. El álbum llegó a ser catalogado como 'Best New Music' por Pitchfork, mejor disco del año por Rough Trade y Mixmag, y se alzó con el prestigioso Juno Award al mejor disco de música electrónica. Ahora, Caribou vuelve a Madrid tras su memorable paso por Heineken Music Selector en la pasada temporada para demostrar el por qué de semejante éxito y lo hará acompañado por su banda, formada por Ryan Smith, Brad Weber y John Schmersal. Un auténtico lujo de electrónica y psicodelia acompañados por elementos visuales para el Festival Día de la Música Heineken, el domingo 19 de junio.

Sam Amidon Otras dos nuevas confirmaciones completarán el cartel del Festival Día de la Música Heineken. Por un lado, el joven artista norteamericano Sam Amidon, considerado como uno de los grandes revitalizadores del folk con su último trabajo I See The Sign, en el que se sirve de temas antiguos que reconstruye y reescribe con sus propios arreglos y acordes de guitarra y banjo para transformarlos en nuevas piezas que interpreta de manera soberbia. Sam Amidon estará actuando el sábado 18 de junio.

Sean Rowe Por otro lado, Sean Rowe y su tremenda voz de barítono, cálida y envolvente, que ofrecerá en directo el domingo 19 de junio los temas de su segundo álbum Magic, publicado por la prestigiosa Anti Records (Tom Waits, Spoon o Joe Henry). Diez temas en los que el cantautor neoyorquino desprende poesía, un homenaje a todo lo que encuentra mágico en el mundo y que le llevan a ser comparado con artistas como Van Morrison o Leonard Cohen.

Algora Ya se conoce el resultado de las votaciones de Play To The World. Algora, el proyecto liderado por Víctor Algora, ha resultado ganador y tendrá la oportunidad de ofrecer su directo ante el gran público actuando el sábado 18 de junio en esta sexta edición del Festival Día de la Música Heineken. El jurado tuvo que elegir entre 10 bandas finalistas que actuaron previamente en directo en la Sala Costello de Madrid durante el mes de mayo. Algora, que cuenta ya con tres discos publicados, recibirá además un premio de 9.000 euros en metálico.