"La película del Día de la Música Heineken". Suena ambicioso para un evento que este año alcanza apenas su sexta edición, pero lo cierto es que la cita musical siempre ha cuidado con mimos los detalles que le rodean.

No se trata simplemente de anunciar un cartel. En los años que lleva establecido, el Día de la Música Heineken ha destacado por las acciones que han precedido su celebración: fotos especiales o un disco conmemorativo son algunas de ellas.

Pero en 2011 se quiso "dar un paso más". Lo reconoce Lope Serrano, fundador de la productora audiovisual Canada junto a Luis Cerveró y Nicolás Méndez. Ellos son los responsable del encargo cinematográfico que se estrenó el 21 de junio en el Circo Price de Madrid y que ahora puede verse en rtve.es. Son los chicos de moda, los responsables de los videoclips más arriesgados, vistosos y polémicos de varios artistas nacionales e internacionales.

Canada ha puesto imágenes a canciones de La Bien Querida, Triángulo de Amor Bizarro, El Guincho o Scissor Sisters. Precisamente estos dos últimos les han hecho dar el salto internacional y llamar la atención de blogs, revistas y publicaciones de todo el mundo. Todo halagos. La lista de artistas ahora sigue creciendo y extendiéndose por el mapa: Battles, Two Door Cinema Club o The Vaccines...

Algo más que un road trip... "Aprovechamos los viajes por España de 10 bandas sin vínculo alguno para hacer una película que diera cohesión a todo esto", aclara Lope. Se trata de una decena de grupos que participan en el festival: Lüger, Crystal Fighters, Pony Bravo, PS I Love You, Russian Red, Supersubmarina, Times New Viking, Aias, Dum Dum Girls y Vetusta Morla. Cada una de las bandas grabó una canción exclusiva para el Disco del Día de la Música Heineken, que pudo descargarse desde RTVE.es, y se sometió a al seguimiento de varios realizadores. "Al ser 10 bandas, no podíamos hacernos cargo de todos los rodajes, que duraron uno o dos días, así que hicimos el encargo a siete realizadores [Ramón Ayala, Virgili Jubero, Raul Cuevas, Gerson Aguerri, Dario Peña, Marc Lozano y Nysu Films] y luego nosotros realizamos el resto", apunta. "Además hemos hecho la dirección artística, la producción y ahora mismo estamos editando el material recopilado durante abril y mayo", prosigue Lope. "Suena a cosas que hicimos anteriormente" reconoce a la vez que aclara: "nuestra intención ha sido capturar cosas que de otra manera no se pueden capturar". Para este encargo, Canada se ha centrado en seguir a las bandas y a partir de ahí darle a todo lo grabado "una textura pertinente", además de diseñar el rodaje "teniendo en cuenta la calidad que creemos que merece". Para lograr capturar la magia de cada momento, el filme ha sido grabado en cuatro formatos distintos: "Super 8, VHS, 16 y en digital, aunque el tratamiento final será cinematográfico". Esto, además de trabajar con 10 creadores garantiza "una riqueza de concepto muy interesante". Lope se muestra discreto tanto a la hora de valorar el trabajo de Canada: "La película hablará por sí misma, no me corresponde a mí valorar nuestro trabajo, eso será obra de los periodistas y los propios espectadores". El realizador no pierde ese romanticismo impreso en tantos artistas: "Es bonito que todo sea una sorpresa".