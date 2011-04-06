Lykke Li y Yuck se suman al cartel del Día de la Música Heineken 2011

Nuevos artistas se suman a la gran fiesta de la música que se celebrará los días 18 y 19 de junio en Matadero Madrid, y el 21 de junio en el Teatro Circo Price.

Tras las confirmaciones de Glasvegas y John Grant, ahora hay que añadir los nombres de la cantante sueca Lykke Li y la banda estadounidense Yuck. Ambas actuaciones se añaden al cartel previsto para el 19 de junio.

Lykke Li presentará su nuevo disco, Wounded Rhymes, publicado hace unas semanas. Tras su debut en 2008, ahora la cantante vuelve con un disco cargado de pop crudo y lleno de contrastes, que va "de lo poderoso a lo vulnerable y de lo rítmico a lo melódico", según Pitchfork. De momento, esta es la única actuación de la artista prevista para 2011 en España.

Por su parte, Yuck son un cuarteto cosmopolita: sus miembros son de New Jersey, Hiroshima y Escocia, pero el grupo está afincado en Londres. La banda acaba de publicar su primer disco y según la BBC es uno de los grupos que destacará en 2011. ¿A qué suenan Yuck? Según la organización, tienen "canciones pop frescas y llenas de vida".

Un cartel inigualable Un gran número de artistas internacionales han confirmado ya su participación en el Día de la Música Heineken, además de relevantes nombres del panorama nacional. Así, el día 18 de junio recibirá la música de The Pains of Being Pure at Heart, Wild Beasts, Toro y Moi, South San Gabriel interpretando canciones de Vic Chesnut, Ellos, y el esperado regreso de Vetusta Morla, grandes triunfadores de la edición de 2009. El 19 de junio será el turno de otro regreso discográfico: el de Russian Red. A ella se sumarán Glasvegas, Janelle Monae, Destroyer, Ron Sexmith, John Grant, Scala & Kolacny Brothers y Times New Viking. En total, Matadero Madrid tendrá cinco escenarios en los que se celebrarán los conciertos. Además, Radio 3 estará allí para contar todo lo que suceda durante el evento a través de la radio y de su página web. El 21 de junio, día de la música, el evento se trasladará al Teatro Circo Price. La programación de esta jornada se anunciará el próximo 14 de abril, fecha en la que además se conocerá el cartel ganador de este año, y el resto de actividades que se celebrarán durante los tres días.

Canada, la productora de moda También el 14 de abril se dará a conocer la implicación de la productora audiovisual Canada en la edición de este año. Por lo pronto, la organización ha publicado un vídeo de adelanto. Canada es una productora formada en 2008 por los realizadores Luis Cerveró, Nicolás Méndez y Lope Serrano. Desde su fundación, y a parte de muchos otros trabajos en el terreno publicitario o museístico, han tenido una estrecha vinculación con la escena musical independiente de nuestro país, rodando en sólo dos años videoclips para los grupos más interesantes del panorama, incluyendo a El Guincho, Triángulo de Amor Bizarro, Klaus & Kinski, La Bien Querida, Mujeres, Hola A Todo El Mundo, Mishima y Los Punsetes. En 2010 la prestigiosa productora francesa Partizan les contrató para su representación mundial, abriéndoles la puerta a trabajos para grupos internacionales como Scissor Sisters o Two Door Cinema Club.