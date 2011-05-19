RTVE.es y Radio 3 estrenan en exclusiva las canciones del Día de la Música Heineken

El disco del Día de la Música Heineken vuelve un año más con canciones muy especiales. A partir del domingo 22 y hasta el martes 31 de mayo se podrán descargar en exclusiva, a razón de uno al día, estos temas inéditos en el Especial Día de la Música en RTVE.es.

Simultáneamente, conforme se active la descarga, estos temas se irán estrenando en primicia en el programa Hoy empieza todo de Radio 3. Diez canciones inéditas en España que serán además el soporte sonoro de la película de Día de la Música Heineken, un proyecto desarrollado junto a la productora CANADA.

10 grupos, 10 canciones, 10 fotos Esta iniciativa cuenta con la participación de diez grupos que actuarán en el festival (Vetusta Morla, PS I Love You, Pony Bravo, Crystal Fighters, Aias, Times New Viking, Lüger, Supersubmarina, Dum Dum Girls y Russian Red), y que han querido aportar su granito de arena en forma de canción exclusiva para el disco de Día de la Música Heineken. Con la descarga de cada una de estas 10 canciones se acompañará también una foto inédita del grupo realizada durante el rodaje de la película, así como un texto redactado por alguna de las voces más representativas de Radio 3: Ángel Carmona, Virginia Díaz, Óscar Fraile, Tomás F. Flores, Rosa Pérez, Elena Gómez, Gustavo Iglesias Álvarez, Arturo J. Paniagua, Julio Ródenas y Julio Ruiz.

Las canciones elegidas El tracklist de este año, va desde la electrizante interpretación en acústico del tema "Boca en la Tierra" de Vetusta Morla, extraída del programa Como lo Oyes de Santi Alcanda, pasando por la adaptación en inglés del clásico ochentero "Fiesta de los maniquíes" de Golpes Bajos a cargo de Crystal Fighters; la colaboración surgida entre Pony Bravo y Za! o Diamond Rings con PS I Love You; y el homenaje a los padres de la psicodelia garajera The Vagrants que hacen Dum Dum Girls, retomando "Oh Those Eyes", tema grabado originalmente en la segunda mitad de los 60. Todos estos temas interpretados por artistas participantes en el Festival Día de la Música Heineken podrán descargarse en exclusiva y de manera gratuita a partir del día 22 en el Especial Día de la Música en RTVE.es, y verán la luz en formato físico en el número de junio de la revista Rockdelux. Deberás estar atento porque cada canción estará limitada a las 5.000 descargas.