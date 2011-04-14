El Día de la Música Heineken anuncia sus tres días de conciertos y actividades

La sexta edición del Festival Día de la Música Heineken, organizada por Radio 3, Heineken y Matadero Madrid, llega con importantes novedades y el mismo espíritu que le ha afianzado como uno de los acontecimientos musicales de primer nivel en todo el país.

Una vez más, el talento de los nuevos creadores y los últimos lanzamientos discográficos son la base sobre la que sustentan todas sus actividades, pero en esta ocasión el foco se abre desde la escena nacional a la internacional.

Últimas incorporaciones al cartel del Matadero Se confirman los nombres de las nuevas bandas que se incorporarán al cartel de Día de la Música Heineken 2011. Tras las anteriores confirmaciones, que incluían a Lykke Li y a Yuck, el anuncio definitivo del cartel deja varios nombres relevantes. Así, a la primera jornada del festival (18 de junio) hay que sumar los nombres de la británica Anna Calvi, el dúo canadiense PS I Love You, los gamberros Crystal Fighters, y la representación nacional de Lüger y del trío barcelonés Aias. Para el domingo 19 de junio, también se suma a la fiesta el cuarteto californiano de noise pop Dum Dum Girls. También ese día, y representando al rock sureño local, actuarán los sevillanos Pony Bravo. Para ambos días, el Mercado de la Música Matadero también acogerá actuaciones gratuitas en formato acústico.

Las actuaciones del Circo Price El martes 21 de junio, el Circo Price acogerá varias actividades que culminarán con el estreno de la Película Día de la Música Heineken, realizada por la productora audiovisual Canadá. Tras la proyección, Russian Red abrirá la velada musical interpretando una nueva canción "Conque the World". Y para cerrar la gran celebración se confirman los conciertos de The Last Dandies y Supersubmarina, que se han hecho un hueco entre lo más representativo del indie español.