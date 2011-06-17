Programación completa Día de la Música Heineken

A lo largo de tres días, Madrid volverá a llenarse de música gracias al Día de la Música Heineken 2011. Aquí tienes la programación por días del festival.

Escenario Mercado Música Matadero: Desde las 11 horas los acústicos de Hazte Lapón; Los Lagos de Hinault; Solletico; Autumn Comets; Litoral; Rufus T; Luis Brea; Yani Como; Ed Wood Lovers; Bravo Fisher y DJ Manpop Vs. DJ Marquee.

Escenario Mercado Música Matadero: Desde las 11 horas los acústicos de Red Lights; Cajón Desastre; Pájaro Jack; His Majesty the King; Llum; Soledad Vélez; Gepe; Algodón Egipcio; Dolores; Neuman y DJ Blanca DB Vs. DJ Telescopio.

Martes 21 de junio, Circo Price

A partir de las 20:45 horas, Russian Red interpretará la canción "Conquer The World", incluída en el disco conmemorativo del Día de la Música Heineken. A continuación se proyectará la Película Día de la Música Heineken, realizada por la productora audiovisual Canadá.

El fin de fiesta llegará con los conciertos de The Last Dandies y Supersubmarina.