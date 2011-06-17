Programación completa Día de la Música Heineken
- Radio 3 lo ofrecerá en directo de 16 a 01 horas
- Por el escenario RTVE.es pasarán Glasvegas, Janelle Monae o Russian Red
- La web ofrecerá vídeo en directo de cuatro escenarios
- La 2 emitirá el 21 de junio la película del Día de la Música
- Además, el domingo por la noche ofrecerá un resumen
A lo largo de tres días, Madrid volverá a llenarse de música gracias al Día de la Música Heineken 2011. Aquí tienes la programación por días del festival.
Sábado 18 junio
Escenario RTVE.es: Anna Calvi (18:15 h); The Pains of Being Pure at Heart (20:15 h) y Vetusta Morla (22:15 h).
Escenario Entradas.com: Toro y Moi (19 h); Wild Beasts (21 h); Crystal Fighters (00 h).
Escenario ¡Madrid!: Ellos (16:30 h), PS I Love You (17:30 h) y Lüger (18:30 h).
Escenario Rockdelux: Sam Amidon (17:15 h) y South San Gabriel’s Tribute to Vic Chesnutt (19:15 h).
Escenario UFi: Aias (16:15 h); Algora (18:30 h) y Erin Hill & Her Psychedelic Harp (20 h).
Actuaciones gratuitas sábado 18 junio
Escenario UFi: Buena Esperanza (12:30 h); Odio París (13:15 h); Disco Las Palmeras! (14 h); Reina Republicana (15 h).
Escenario Mercado Música Matadero: Desde las 11 horas los acústicos de Hazte Lapón; Los Lagos de Hinault; Solletico; Autumn Comets; Litoral; Rufus T; Luis Brea; Yani Como; Ed Wood Lovers; Bravo Fisher y DJ Manpop Vs. DJ Marquee.
Domingo 19 junio
Escenario RTVE.es: Scala & Kolacny Brothers (18:15 h); Janelle Monáe (20:15 h); y Glasvegas (22:30 h).
Escenario Entradas.com: Destroyer (19:15 h); Russian Red (21:15 h); y Caribou (23:30 h).
Escenario ¡Madrid!: Dum Dum Girls (16:30 h); Yuck (17:30 h) y Lykke Li (18:45 h).
Escenario Rockdelux: John Grant (17:15 h) y Ron Sexsmith (19:15 h).
Escenario UFi: Pony Bravo (16:15 h); Times New Viking (18:30 h) y Sean Rowe (20:15 h).
Actuaciones gratuitas domingo 19 junio
Escenario UFi: Eladio y los seres queridos (12:30 h); Igloo (13:10 h); Napoleón Solo (14 h) y Za! (14:50 h).
Escenario Mercado Música Matadero: Desde las 11 horas los acústicos de Red Lights; Cajón Desastre; Pájaro Jack; His Majesty the King; Llum; Soledad Vélez; Gepe; Algodón Egipcio; Dolores; Neuman y DJ Blanca DB Vs. DJ Telescopio.
Martes 21 de junio, Circo Price
A partir de las 20:45 horas, Russian Red interpretará la canción "Conquer The World", incluída en el disco conmemorativo del Día de la Música Heineken. A continuación se proyectará la Película Día de la Música Heineken, realizada por la productora audiovisual Canadá.
El fin de fiesta llegará con los conciertos de The Last Dandies y Supersubmarina.