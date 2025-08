Guaynaa y Nia, en 'MP4: Mesa para 4': del fenómeno Bad Bunny al futuro del reggaeton

El plató de MP4 se llena de energía y buen rollo con la visita de la canaria Nia Correia y el puertoriqueño Guaynaa. En este último episodio de la temporada, los artistas hablarán sobre aquello que más les mueve artísticamente: la música latina. Además, nuestras presentadoras, Miriam y Ptazeta, les toca de cerca el tema por ser seguidoras acérrimas del género.

Guaynaa y Nia se encontraron profesionalmente en su colaboración "Vamo’ Echando", un tema que mezcla los ritmos de la salsa con una letra y melodía que te impiden quedarte quieto mientras la escuchas. Así queda demostrado que a estos dos artistas les mueve la música latina en su forma más pura y quedará confirmado en MP4: Mesa para 4 cuando respondan a las siguientes preguntas: ¿Se han perdido las raíces de la música latina en el mainstream? ¿El reggaeton va a morir? ¿Un español promedio no sabe bailar de fiesta este tipo de música? ¡Que empiece MP4!

El reggaeton está integrado en nuestras vidas como el nuevo pop. Un ejemplo que demuestra este fenómeno es la gira de Bad Bunny, el artista original de Puerto Rico, que ha conseguido hacer sold out de 12 conciertos en España en el 2026 . Pero más allá de España, el artista ha traspasado barreras culturales y lingüísticas y ha llegado a vender más de 2.6 millones de entradas en 18 países, a lo largo de cuatro continentes.

Por otro lado, Nia admite que hay otros sonidos como el trap o los ritmos afro han cogido mucha fuerza, "pero no creo que el reggaeton vaya a desaparecer porqu e Daddy Yankee nunca, Don Omar o Vico C nunca van a desaparecer ", añade. Sin duda, un éxito mundial innegable que, sin saber aún su fecha de caducidad, es obvia la trascendencia de un género que nació en los ghettos marginales de Panamá y Puerto Rico, allá por los años noventa. Hoy, treinta años más tarde, se trata de la tendencia musical más escuchada.

La artista canaria considera que es positiva la popularidad que ha ganado este tipo de música, niñas de 9 o 10 años consumen este tipo de música gracias a TikTok ", explica Nia, pero también le encuentra un contra: "Como consumidora de salsa y músicas quizás más orgánicas, hacer que se pierda por el camino me da rabia", dice.

El 20 aniversario de 'The Last Don', todo un hito latino

Para acabar, Nia y Guaynaa se enfrentan al test de compatibilidad. Primero tendrán que elegir entre hacer una colaboración o tener de compañero de piso a artistas como Quevedo, Luis Miguel, Ariana Grande o Karol G. Se enfrentarán a "1 verdad, 1 mentira" y a "Adivina la canción", en este caso de un himno del reggaeton: Es una colaboración de más de 790 millones de visualizaciones en YouTube, es un himno de cumple 20 años y que, según dicen, cuenta una historia de amor entre dos hombres. ¿Te suena?

Hablamos de "Ella y yo", la mítica colaboración de Don Omar y Aventura, el antiguo grupo de Romeo Santos, que ha dado la vuelta al mundo desde su publicación en 2005. Y no solo eso, sino que The Last Don, uno de los discos más importantes de los orígenes del reggaeton, también cumple 20 años este 2025. Todo un hito latino que celebramos su aniversario en MP4: Mesa para 4, porque hay una cosa que está clara: que la música latina está más viva que nunca.