Dani Fernández y Leo Rizzi, en 'MP4: Mesa para 4': las entradas desorbitadas y la cara B de los talents

MP4: Mesa Para 4 se llena de autenticidad, talento y carisma con la visita de Dani Fernández y Leo Rizzi. Es la primera vez que coinciden juntos en un plató y la magia está servida, junto con Miriam Martín y Ptazeta. Ambos llegan tras cerrar capítulos muy potentes en sus carreras: Dani, con el lanzamiento de su documental y su concierto en el Movistar Arena, y Leo, tras poner fin a su exitosa gira Pájaro Azul Tour.

Y, con ellos, nos metemos de lleno en varios temas que les tocan de cerca: ¿El pop español está rodeado de estigmas? ¿Hacer un tour es rentable económicamente? ¿Quién decide el precio de las entradas de un concierto? ¿Cuál es la cara menos bonita de un talent show? Todo esto y mucho más, con dos iconos de nuestra generación. ¡Dentro MP4!

El estigma que arrastra el pop en España Leo y Dani son dos artistas muy posicionados en la cultura pop en España y Latinoamérica, y aunque ambos han probado otros estilos, ellos mismos admiten que se consideran parte del espectro pop. A partir de ahí, Miriam y Ptazeta lanzan una premisa: "¿El pop en España tiene estigmas sin romper?". Leo se posiciona "muy de acuerdo" con esta premisa y explica: "Muchas veces los artistas no quieren ser pop porque quieren ser especiales y diferentes", argumenta, "y no pasa nada, vamos a hacer pop que está guapísimo, vamos a hacer hits de estadio", añade, defendiendo la idea de que el pop todavía tiene unos prejuicios de los que no se ha librado. Dani secunda la idea defendiendo que la gente está confundida con el significado, pues realmente "el pop es algo popular". El artista explica que, por ejemplo, Vetusta Morla ha llenado un estadio siendo una banda indie, sin embargo, eso no hace que deje de ser popular. "Yo creo que hay que dejar de etiquetar la música", concluye.

La cara B de los talent shows: ¿muestran la esencia del artista? Los talent shows están en auge y se venden como trampolín para cualquier artista emergente. Pero en MP4 también se cuestiona el otro lado del formato: ¿realmente muestran lo que es un artista? Leo Rizzi visitó la academia de Operación Triunfo en 2023 y llegó al casting final en la edición de 2018, sin embargo, llegado el momento, tuvo que elegir entre la academia o el contrato que ya había conseguido en una discográfica. Años después daría la vuelta a la tortilla con "Amapolas" un tema que Paul Thin cantaría en la edición de 2023 de ese mismo programa. Con esa experiencia, Leo lo tiene claro: "Ser artista no es solo poner la cara y cantar temas de otros. Tienes que ser el director creativo de todo". Para él, lo interesante sería mostrar la evolución personal de cada artista, más allá del formato de versiones. Dani, por su parte, participó de niño en Eurojunior y compartió equipo con Aitana en el programa La Voz Kids como ayudante de coach. Sobre este último proyecto Dani destaca lo siguiente: "Yo quise aceptar el proyecto para decirles a los niños que yo ya he pasado por eso y que su vida no va a depender de su paso por el programa", explica el artista.

La época del elitismo cultural: ¿por qué valen tan caras las entradas? Otra de las cuestiones que abordamos en el videopodcast es la era del elitismo cultural y los precios desorbitados de los conciertos actuales. ¿Hasta qué punto es rentable para un artista hacer un tour hoy en día? Los altos precios en las entradas de conciertos nos hacen pensar que el beneficio del artista debe ser descomunal. Sin embargo, la experiencia de Dani y Leo se aleja de esa asunción. "Muchas veces el artista gana menos que la gente de su alrededor", cuenta Dani. "En mi caso, ya solo sacar a mi equipo y las furgonetas puede ser alrededor de 30.000 euros". Aun así, cree que una gira siempre compensa a nivel emocional "si aprendes algo". Leo suscribe estas palabras y añade: "Creo que hay dos factores: por un lado está industria intenta elevar el precio a todo lo que aguante la demanda y por otro lado los artistas que deciden poner un límite a ese aumento", concluye. Miriam, además, añade una curiosidad: y es que algunas grandes promotoras, según su política, los precios de las entradas están regulados como la industria de las aerolíneas, según oferta y demanda. "Ahora mismo, como usuario te puedes sentir engañado porque el precio va variando según el día". ¿Y pueden los artistas influir en el precio? Dani dice que sí. "Llega un momento que el espectáculo es lo que tú quieres gastar, en mi Movistar Arena no gané nada", explica. Dani. Además, incide en que él decide cuánto aumenta el precio de las entradas en función de esos gastos base: "solo alquilar una pantalla LED puede costar 20.000 euros", ejemplifica. Leo concluye explicando que es una cuestión de inversión: "el artista puede decidir, por ejemplo, me llevo 100 euros o invirtiendo en la banda, en los bailarines y haciendo un mejor show me llevo 1 euro", concluye.