Villano Antillano y La Cendejas en 'MP4: Mesa Para 4': Â¿La industria sigue siendo un mundo muy heteronormativo?

En el último episodio de MP4: Mesa para 4, el plató se llena de talento y discurso con dos voces imprescindibles del panorama musical actual: Villano Antillano y La Cendejas. La artista puertorriqueña regresa a Playz, donde ya pasó por formatos como Mixtape o Iconos, pero esta vez acompañada por Cendejas, que no le teme a romper moldes y que viene con ganas de hablar sin filtros.

Junto a Miriam Martín y Ptazeta, ambas se lanzan a una conversación para hablar sobre su camino más personal en la industria de la música y cómo viven ellas su realidad en una industria muy masculinizada. Y se enfrentarán a Carteles.mp4, una dinámica de debate que pondrá temas sobre la mesa como: ¿Ser un referente es tan positivo como parece? ¿Un artista debe posicionarse en todos los temas sociales? ¿Las plataformas apoyan la diversidad por intereses estratégicos? ¡Arranca MP4!

"¿Cuántas veces habéis visto una doctora trans en una sala de emergencias?" El miedo sobrevuela buena parte de la charla. Ambas artistas escriben desde su verdad, que no son nada pequeñas, y Paula ha escrito canciones como Tatami o Colibrí que son trabajos en los que la madrileña se ha abierto en canal, sin embargo ella siente una liberación al hacer esas canciones: "Hablar de un aborto, de la relación que tengo con mis padres cuando yo lo escribí fue muy traumático porque se hizo tangible", confiesa. Pero también cuenta cómo eso la ayudó a crecer: "Aceptarlo me ha hecho sentirme más grande y orgullosa de quién soy", dice la artista madrileña. La realidad de Villana también le ha hecho desarrollar una relación curiosa con el miedo: "No solamente por ser artista, sino por cómo transito", cuenta Villana. La artista también reflexiona sobre que hace un tiempo decidió que el miedo no le frena, pero que muchas veces "es el miedo de la gente que te quiere y que te crió el que te frena", concluye. En este debate Miriam plantea una pregunta: "¿Alguna vez os han cerrado alguna puerta por ser como sois?". A lo que Villana responde sin pensarlo: "Casi todas". La puertorriqueña dice que es consciente de que ella no es la primera mujer trans en hacer arte y que otras mujeres allanaron el camino para las demás, sin embargo destaca la complejidad que tienen las mujeres trans. "No solamente de ocupar cargos artísticos, de integrarnos en la sociedad", dice. Villana pone un ejemplo: "¿Cuántas veces habéis visto una doctora trans en una sala de emergencias?". La artista finaliza aclarando que no es una cuestión de capacidad, son las trabas del sistema para siquiera acceder a que sea una posibilidad.

¿La industria musical sigue siendo un mundo muy heteronormativo? El primer pleno de carteles verdes con él "MUY DE ACUERDO" sucede con la premisa de si la industria sigue siendo un mundo muy heteronormativo. Sobre esto, Paula cuenta su experiencia: "A mí me sienta muy mal cuando recibo mensajes de productores solo porque quieren tener sexo", cuenta la madrileña. "Si los likes que me dan para ligar fueras producciones, otro gallo cantaría". Ptazeta cuenta su experiencia con su manager en contextos laborales: "Yo voy con mi manager, María, y estamos hablando con el que sean de producción, luces, sonido… y no te hacen caso", cuenta la canaria, y que "que si te descuidas te dan la espalda".

"Las iniciativas para apoyar el colectivo no vienen de hombres cis hetero" La sección de debate se cierra con una premisa muy controversial: "Las plataformas apoyan la diversidad sólo cuando les conviene". Con esta frase sucede el segundo pleno de carteles verdes del programa. Con una postura de "Muy de acuerdo", Villana lo resume así: "Durante el mes del orgullo todos están a tope y luego ciao", dice Villana. A lo que añade lo siguiente: "Debo decir que las iniciativas que he visto de los medios, plataformas, etc vienen específicamente de personas de la comunidad o de mujeres que se han insertado y son quienes se pasan abogando por ello todo el año", dice la puertorriqueña. "No vienen de hombres cis hetero, ellos no están pensando absolutamente nada", concluye. Por otro lado, Paula siente que son decisiones muy estratégicas que no se continúan en el tiempo. "Te llaman para hacer una charla este mes y ya", cuenta la artista, "pero luego eso, ¿cómo se sigue todo eso?", la artista concluye que cree que aún falta mucho trabajo por hacer.