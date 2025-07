Nach y Fernando Costa: juntamos a dos referentes de distintas generaciones del rap, en 'MP4: Mesa Para 4'

El rap no podía faltar en MP4: Mesa Para 4, nuestro nuevo videopodcast musical. Y, por ello, hemos querido sentar a dos de los referentes de la cultura hiphop. Nach, uno de los precursores del género en España, que empezó su camino por los años noventa, y Fernando Costa, todo un icono de nuestro tiempo para las nuevas generaciones. Los raperos se sientan, por primera vez juntos, con Miriam Martín y Ptazeta en este segundo episodio.

Charlamos de rap y de las diferencias y semejanzas que hay entre las generaciones. ¿Es más fácil triunfar ahora en la música? ¿Se puede ser rapero sin formar parte de la cultura del hip hop? ¿El rap debe ser siempre música de protesta? Y lo mejor de todo... ¿Cuánto de compatibles son Nach y Fernando Costa? ¡Que empiece MP4!

Fernando Costa acaba de estrenar Amor de Barrio , su nuevo disco que llega tras el éxito de su anterior trabajo, Tirititando . Un proyecto en el que se sale de su línea habitual para explorar nuevos sonidos y estilos. El artista afirma que cuando toma esos cambios de rumbo al público le cuesta asimilarlo. "Parece que solo eres rapero si haces canciones en bases de boombap" . "Es mucho de aquí de España porque luego en Latinoamérica no es así, tienen la mente más abierta ", dice Fernando.

Por otro lado, Nach considera que hay un poco de ambas. Por un lado, ve mucho respeto a las generaciones anteriores, pero por otro cree que hay personas más nuevas en la industria "que son un poco el: quitaos que venimos ", dice el rapero. "Yo creo que esa es la gente que no va a durar" , continúa. Nach considera que es una falta de querer aprender y de desconexión con esa primera generación de raperos .

Ptazeta lanza una afirmación que causa opiniones cruzadas: "Las nuevas generaciones tienen un gran respeto por las generaciones previas". Por un lado, Fernando lo lleva a lo más personal y expresa que está "muy de acuerdo". "Yo a todos los raperos a los que he podido conocer siempre les he mostrado mi mayor respeto porque son los culpables de que yo esté aquí ", afirma Fernando.

Nach: "Estoy haciendo un tema con Canserbero con lo que dejó grabado"

Y llega, sin duda, la exclusiva que nadie se esperaba y que dejó atónitos tanto a Fernando como a Miriam y Ptazeta. En el test de compatibilidad de MP4 los invitados se enfrentan a una verdad y una mentira. En esta dinámica cada uno deberá lanzar dos afirmaciones sobre sí mismo y el otro adivinar cuál es la verdad y cuál es la mentira.

Nach arranca y fuerte con sus afirmaciones: "Empecé haciendo graffiti y estoy haciendo un tema con Canserbero", concluye. Las caras en la mesa son de asombro y confusión, sin embargo Fernando Costa adivina cuál es la verdad: el tema exclusivo con Canserbero, uno de los referentes del rap en Latinoamérica.

Ante la sorpresa, Nach explica que se trata de una colaboración hecha a partir de temas de Canserbero del pasado, con las voces que dejó grabadas antes de morir en circunstancias trágicas el 20 de enero de 2015 en Maracay, Venezuela. "No sabes la ilusión que me hace porque yo pensé que no iba a suceder jamás", cuenta Nach. El rapero cuenta que es algo en lo que están trabajando todavía, pero insiste que tiene mucha ilusión por el proyecto".

La peculiaridad de esta póstuma colaboración es que, a diferencia de otros tracks donde "revivieron" a Canserbero con Inteligencia Artificial, como "Bendecidos" de Akapellah, Kase O, Norick, y muchos más, esta canción que Nach está preparando será con voces orgánicas del difunto rapero. Sin duda, ya contamos los días y esperamos con ansia tanto el nuevo disco del alicantino, que según cuenta en el programa, "saldrá a finales de septiembre", y, por supuesto, la póstuma colaboración con uno de los mayores ídolos de la historia del rap hispanohablante.