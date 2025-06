Recycled J y Juicy BAE en 'MP4: Mesa para 4': ¿Taylor Swift es más G que muchos raperos?

MP4: Mesa para 4 no podía arrancar con una dupla soñada que no fuese juntar en un mismo espacio y tiempo a Recycled J con Juicy BAE. Un programa sobre talento, carisma y versatilidad, los artistas se unen a Miriam Martín y Ptazeta para abrir esta primera entrega.

Los artistas se juntan por primera vez en una entrevista y es innegable su afinidad y amistad ya formada: "nos conocimos a través de mi cuñado", cuenta Jorge entre risas. Hablaremos de la vuelta de Hijos de la Ruina, el futuro del rap en España, la importancia de romper esquemas y los iconos pop que les han influenciado. También llevaremos a debate si existe una industria polarizada dirigida a hombres y otra a mujeres y si la inclusión en festivales es una realidad o solo postureo. ¿cuánto tienen en común Recycled J y Juicy Bae? ¡Dentro el MP4!

¿Es real que hay música para mujeres y música para hombres?

Pero las opiniones se encienden especialmente con la siguiente afirmación: “Existen dos industrias, la dirigida a mujeres y la dirigida a hombres”. Este tema toca de cerca a Juicy Bae y a Ptazeta y ambas dicen estar de acuerdo con la afirmación. “Mi vida es un ejemplo de que hay esas diferencias”, explica Juicy. Ptazeta, en referencia a esto, comparte su experiencia en muchos festivales: "Siempre hay cinco tíos en tercera fila de brazos cruzados un poco intimidando”, narra la canaria.

Juicy Bae abre otro dilema en relación a este debate: “Parece que hay 25 raperas en España y solo escuchan a 3” y continúa poniendo el ejemplo del camp musical creado por La Mano de Oro. “Dijo que no había nadie dispuesto a ir al camp, quizás es que no lo has organizado de una forma que yo me sienta cómoda para ir”. Además ella explica que amigos suyos de la industria como Natos o Hoke siempre le dicen: “Eres el mejor rapero”, explica “porque yo estoy cansada de que me digan ‘eres la mejor artista femenina’, si soy la mejor para ti, soy la mejor por encima de los hombres y de las mujeres”, finaliza Juicy.