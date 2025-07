Albany y Metrika en 'MP4: Mesa para 4': colaboración juntas, amar a los haters y el sexo en la música

Albany y Metrika llegan a Playz para demostrar que con la chulería se nace, no se hace. Dos de las reinas del underground se sientan por primera vez cara a cara en el plató de MP4: Mesa Para 4, el videopodcast de Miriam Martín y Ptazeta. Aunque ambas ya habían pisado la casa (Albany fue parte de la segunda temporada de Mixtape y Metrika pasó por Germen), esta es la primera vez que coinciden juntas en un mismo set.

Y lo hacen con nueva música bajo el brazo: Metrika acaba de cerrar su particular "metrilogía" con Neófita, un trabajo que completa el tríptico que inició con Madre Fundadora y El Grimorio. Albany, por su parte, ha demostrado su versatilidad en Estaba Escrito, su álbum más personal hasta la fecha. Con ellas, debatiremos algunos de los aspectos más controversiales del momento: ¿el trap ha dejado de existir? ¿Los haters son necesarios? ¿La escena musical está llena de gente falsa? ¿Incomoda cuando una mujer canta desde su sexualidad? ¡Que empiece MP4!

"El trap no ha muerto porque existo yo" En la sección Carteles.mp4, donde los invitados tienen que posicionarse a favor o en contra de varias hipótesis, se plantea una premisa complicada: “El trap ha muerto”. Aunque da mucho que reflexionar, las invitadas no tardan en sacar el cartel rojo: "Muy en desacuerdo". Albany comienza su explicación afirmando que, "es verdad que a lo mejor hay mucha peña que ya no lo hace o que esa oleada de Barna ya no se lleva tanto, pero sigue existiendo", afirma Albany, "yo creo que el trap es más una actitud", concluye. Metrika también tiene clara la respuesta: “El trap no muerto porque existo yo”, afirma la valenciana. "Yo también creo que es una actitud, es ser punki y que todo te de igual", añade. La artista explica que el trap no muere, sino que evoluciona y que actualmente ella misma a través de su música encarna la nueva generación del trap.

¿Los haters son necesarios? Se plantea otro dilema en la mesa de MP4: ¿Los haters son necesarios?. Metrika ya fue conocida por las interacciones con sus haters a través de Twitter y por eso ella afirma que "los ama", aunque "a veces me enervan porque yo también soy una persona", dice. "A mi me gusta porque me da más alcance y más engagement", concluye Metrika. Albany, en cambio, mantiene una relación más ambivalente con el odio online. "Yo he sido una en el pasado, y soy muy hater de muchas cosas", dice con honestidad. Admite que a veces discute con haters intentando hacerles reflexionar, aunque reconoce que muchas veces es una pérdida de tiempo. Incluso cuenta que ha tenido casos en los que un supuesto hater solo buscaba una respuesta suya: "Luego les contesto y me dicen que me quieren".

"Todo lo que haga una mujer empoderada es molestia" El pleno de la sección se lo lleva la premisa: "Hablar de sexo desde el deseo propio sigue incomodando más si lo hace una mujeres". Ante esto las presentadoras e invitadas sacan el cartel "Muy de acuerdo" y Metrika afirma: "Todo lo que haga una mujer empoderada es molestia, yo prefiero incomodar que agradar a cuatro hombres", dice ella. "Si eres una noname nadie va a hablar de ti, el problema viene cuando eres guay". Ptazeta cuenta que, en su caso personal como mujer homosexual, no tenía una referencia en ese ámbito. "Yo cuando tenía 15 años estaba acostumbrada a escuchar a hombres dedicarle canciones a mujeres y yo me identificaba con eso porque no había encontrado a una mujer que hablase así de otra", explica. La rapera hace referencia a la falta que había hace años de referentes femeninos que cantan sobre sexo, tanto con hombres como con mujeres.

'Tres metros sobre el cielo', el remake que protagonizarían Albany y Metrika Pero no todo es seriedad en el programa y las invitadas también se enfrentarán al test de compatibilidad de MP4. Y en el “¿Qué preferirías?” descubriremos la vocación soñada de Metrika y Albany: la actuación. Además de la música, las artistas afirman que les encantaría ser actrices y cuando se plantea qué película protagonizarían juntas, Metrika no tarda en responder: Tres Metros Sobre el Cielo. Acto seguido recrean la mítica escena de Hache y Babi con la frase: "Déjame subir en la moto". Un momentazo que no tiene desperdicio. Las invitadas también se enfrentan a la dinámica "Una verdad, una mentira", en la cual Metrika cuenta que aprendió a leer sola cuando era muy pequeña: "Mi abuela siempre dejaba las revista de Pronto en el bidé y un día le dije a mi madre que quería ser la princesa de Mónaco, cuando vió la revista entendió todo”, cuenta Metrika. A su vez, Albany se abre en esta sección para contar su verdad: "Mi madre me sacó del colegio muy temprano para ponerme a trabajar". Dos artistas con un mundo interior infinito que descubrimos poco a poco en este programón de MP4: Mesa para 4.