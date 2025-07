"Mamichula", crónica de un amor y éxito mundial anunciado

Se conocieron en el estudio componiendo "Mamichula" con Bizarrap y un año y medio después de su estreno, Nicki Nicole y Trueno se coronan como una de las parejas favoritas de la industria musical. Un tiempo largo lleno de shippeo y de éxitos continuos que avala la unión musical -y no musical- de dos de los iconos favoritos para millones de jóvenes en todo el mundo.

En el capítulo 3 del documental de Trueno: Atrevido a soñar, el rapero argentino abre su corazón y confiesa todo lo que supuso profesional y personalmente el éxito mundial de "Mamichula", su colaboración con la que él llama "el amor de su vida" y la que se ha convertido ya en todo un himno global hasta la fecha.

Logros internacionales, nominaciones a los Latin Grammy y la cima de las listas de éxitos

Porque ya nadie se puede resistir a cantar aquello de "como Pac, all eyes on me... ". Los fanáticos llevaban tiempo esperando esta unión musical y al fin se hizo realidad en el verano de 2020. Y la realidad es esa: que "Mamichula" consagró un punto de inflexión que trajo consigo logros internacionales, nominaciones a los Latin Grammy, la cima de las listas de éxitos y el nombre de Trueno y Nicki Nicole en boca de todo el mundo. En sus propias palabras: "No lo tomo como un tema solo. Es Trueno, Nicki Nicole, producido por el Biza, pero es Trueno y Nicki Nicole, juntos".

““

Sobre el compromiso y el anillo que tienen en común, Trueno explica lo siguiente: "No estoy casado, no me voy a casar ni por la Iglesia, ni nada. Simplemente soy una persona fiel, soy una persona que no le gusta ni hacer perder el tiempo, ni perderlo yo, y soy muy decidido, ¿viste? Entonces, fue como: bueno, OK, estás conmigo, yo voy a estar con vos para toda la vida", se sincera el artista argentino.

"Es como un compromiso entre nosotros, o sea, es un compromiso más de palabra, y es un gestito lindo el anillo. Y como que también, cuando ahora no estoy con ella, o en los lugares en los que no me puede acompañar, igualmente, yo la tengo y ella me tiene ahí siempre", termina diciendo. Pues si hay algo que queda claro son dos cosas: que la corona de los reyes de la escena ya tiene nombre y que, como explica Pedro Peligro, "Mamichula" no es solo un hit mundial, sino "el reflejo del amor de todo un país".