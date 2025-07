La relación entre la cultura japonesa y Trueno que nadie te había contado

Uno de los hechos más evidentes de la carrera de Trueno es el nivel altísimo de producción que maneja el rapero argentino en sus proyectos. Sus videoclips, producciones musicales e ideas audiovisuales denotan una mejoría impecable a medida que el artista progresa y crece en la industria. Y tanto ha sido el progreso de los últimos años que, actualmente, Trueno deja boquiabiertos a sus fans con cada nuevo tema y videoclip que lanza, y desde el minuto uno.

"Una de las patas más importantes del proyecto Trueno, hoy día, es su proyecto audiovisual y la relación de trabajo que se ve en cada una de las producciones y el avance", dice su padre, MC Peligro. En su documental, Trueno: Atrevido a soñar, que ya se encuentra disponible y completo en Playz, Mateo desvela sus influencias e inspiraciones en "Ñeri", "Background" y "Rain II", tres de sus videoclips más reproducidos de su exitoso álbum, Atrevido. ¿Y de dónde sale la inspiración? Nada más y nada menos que de una de las culturas más curiosas del mundo: Japón. Prueba de ello es el duelo de samuráis de "Rain II", donde Trueno sale combatiendo contra sí mismo.

El rapero argentino, de la mano de su equipo artístico, explica cada elemento utilizado en sus videoclips y el porqué de su inspiración en ellos. Desde los ninjas y samuráis que todos conocemos hasta la Diosa Amaterasu y el "Bushido" (también conocido como "el camino del guerrero"), además de su admiración por las artes marciales y el actor Bruce Lee desde que era pequeño. Así que en Playz te traemos un viaje cultural por todos estos componentes para explicarte el significado de cada uno de ellos.

Tanto " Ñeri " como " Background " y " Rain II " se mueven en la estética japonesa y la cultura de los ninjas y samuráis. Al margen del proyecto artístico y de imagen, Trueno explica que los tres videoclips están conectados narrativamente , pues la idea principal era unir los conceptos de estos tres exitosos temas. " Ñeri es la precuela de estos tres videoclips donde está el Trueno niño de La Boca ", dice el equipo artístico de Trueno. "Nos movimos por todo el barrio de La Boca, no solo la Bombonera, sino toda la historia del Teatro Catalina e incluso jugamos al fútbol donde jugaba Trueno antes".

Trueno apunta como principal inspiración en su proyecto artístico al actor Bruce Lee , el artista marcial más influyente de todos los tiempos y todo un icono del cine y la cultura del Siglo XX. Mateo cuenta que de pequeño practicaba artes marciales: " Siempre me gustaron las artes marciales , yo hice muchas artes marciales de guachín, ahí en La Boca hice taekwondo y kárate , yo era muy fan de Bruce Lee". cuenta Trueno. Entonces no es de extrañar su motivación de mostrarlo hasta en sus videoclips.

Pero, ¿en qué consiste "el Bushido" exactamente? Se trata de "un código ético estricto y particular al que muchos samuráis entregaban sus vidas y que exigía lealtad y honor hasta la muerte". Es decir, más o menos como lo que siente Trueno con la cultura hiphop, pues para él es su forma de vida. " Es justo lo que me está pasando en palabras ", confiesa Trueno en el documental.

La Diosa Amaterasu

Haciendo hincapié en la batalla de samuráis de Trueno vs Mateo de "Rain II", el equipo artístico de Trueno confiesa que "desde el arte y la filmación fue un desafío enorme": "Eran armaduras que puestas pesaban 20 kilos, las veías y era muy difícil moverse con eso", revelan sobre el rodaje del videoclip.

Pero no son solo Trueno y Mateo los que salen en la batalla, sino que también aparece una figura femenina sentada con una especie de corona que observa la batalla: La Diosa Amaterasu. "Amaterasu es la diosa, una divinidad", explican. Y es que Amaterasu constituye la diosa del sol en la mitología japonesa y una de las principales deidades del sintoísmo, una de las religiones indígenas de Japón. "En este caso, Amaterasu es como la que siempre está observando el conflicto de Trueno vs Mateo, que en verdad no es un conflicto, sino seguir subiendo escalones", concluyen.