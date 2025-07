"Pasé por miles de inseguridades y miedos, momentos en los que no supe manejar las cosas"

Trueno es uno de los ídolos por excelencia de las nuevas generaciones: primero referente en el mundo del freestyle y ahora también en el mundo del hiphop y la música actual. Playz estrena su documental Trueno: Atrevido a soñar, un acercamiento a Mateo Palacios en su gira por España de su exitoso álbum, Atrevido, y, por consiguiente, un retrato del artista argentino de pies a cabeza. En Trueno: Atrevido a soñar, Mateo reflexiona sobre su ambición y motivación en la música y conocemos, de la mano de "sus ñeris" y de él mismo, su faceta más personal.

En el capítulo 1, acompañamos a Trueno tras su llegada a España a un ensayo con Duki, otro de los artistas más relevantes de la escena del rap y el trap y amigo de Mateo. Duki ha invitado a nuestro protagonista a que participe en su concierto en el Palacio Vistalegre en Madrid. Ambos interpretarán juntos "Panamá", todo un éxito del 2021 y a su vez una de las colaboraciones más esperadas de los últimos años por los amantes del rap y del trap.

"Elegí España en esta gira porque tiene algo como un amor mutuo con Argentina. La gente acá nos ama y allá también, así que la voy a romper en esta gira", dice Trueno en el episodio. "La gente piensa que una gira es todo el rato fiesta, y no. Tenés que cuidar la voz, tenés que trabajar, tenés que estar concentrado, tiene que salir todo bien y todos tenemos que estar serios y concentrados. Yo me lo tomo así y con esta gira tengo que romperla, se lo debo a España y me lo debo a mí, esa vibra tiene que explotar", concluye.

"Trueno vivió toda su vida en el hiphop y lo está plasmando ante los ojos del mundo" En Trueno: Atrevido a soñar, el artista argentino comienza presentando a su equipo, su "clicka", su familia y compañeros de aventuras en su carrera musical. Ellos son: Tatool, su dj y productor, para él uno de los mejores; KMI 420​, uno de sus mejores amigos, un hermano para él y también parte del equipo; Pedro Peligro, su padre, también rapero, y todo un referente para él; Dorado, su productor artístico y director de vídeos; Don Chodis, producción y encargado de las redes de Trueno; Jota, su mánager personal y "de las personas más trabajadoras de la industria musical" para Trueno; Penny, "una mujer con valores y principios" y encargada del merchandising; Santiago Compiano, su sonidista; y Nico Bica, compañero de Compiano y también sonidista. Tanto el propio Mateo como su equipo, el cual le conoce a la perfección, hablan en este capítulo 1 de la filosofía y los principios de Trueno, un artista con vocación desde que nació, que ha dedicado toda su vida al rap y que entiende a la perfección los pilares del hiphop. Y todos coinciden en una cosa: las ganas de trabajar y el amor que Mateo Palacios pone en cada proyecto. ““ "¿Quién es Trueno? Qué sé yo. Trueno es un guachín del barrio de La Boca que vivió toda su vida el hiphop y que siempre quiso ser hiphop", dice él mismo. "Fue de ahí un poco de lo que aprendió. Y lo está plasmando ante los ojos del mundo", añade. "Trueno es el cantante de toda esta movida, el que pone la voz nada más. Y me considero, qué sé yo, una persona transparente con toda la gente que abarca su clicka, su equipo, su tripulación. Soy uno más. Todo esto que estamos creando lo estamos creando todos juntos. Yo solo no llego a ningún lado", dice Mateo, pues son muchas personas las que lo acompañan en el tour y en su carrera.

"Robar y hacerte el malo es fácil, pero esos no se atreven a agarrar un micro delante de 10.000 personas" Lejos de su manera de trabajar, Trueno reflexiona sobre su pasado y presente: "El álbum de Atrevido fue como mi examen final, ¿viste? cuenta la historia del guachín que soñaba, el Trueno niño, el que estaba en el barrio, el que soñaba con ser freestyler, soñaba salir campeón y lo logró", dice. "El que soñaba hacer música y también lo logró. Pasé por miles de inseguridades, por miles de miedos, por momentos en los que no supe manejar las cosas, pero de eso se trata también, de saber afrontar esos miedos, esos traumas, esos fantasmas y atreverse a romper el hielo", confiesa Mateo. "Siempre me atreví a hacer lo que yo quiero. Y lo hice yo mismo, con mis manos, y no le pedí nada a nadie". continúa. "En vez de ser un atrevido a lo fácil, por robar, por vender droga o por... no sé, por hacerte el malo. Porque eso es fácil, todo el mundo lo puede hacer. Pero capaz que esa misma gente no se anime a subir a agarrar un micrófono delante de 10.000 personas", añade. "Yo canto mi realidad y si te sentís identificado porque tenés una realidad parecida, bienvenido, vamos a celebrarlo juntos", termina Trueno. ““