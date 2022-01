# Decile que me pare si puede

# Ya le puse mi flow # pa' que pruebe.

# Dos cero uno nueve.

# Somos pobre' con futuro, # como Tévez. #

Bueno, estamos, sí está bien, amigo.

Uno, me sirve.

"Chain" dorada. Siempre.

¿Qué lo qué, me pego un baño ahora, después?

Ahora. ¿Sí?

¿Me pongo eso? No, no, a andar no vayas cambiado.

¿Entonces, me pego un baño antes de salir y me pongo eso?

Venga, salimos a y media.

¿En el "meet and greet" no salgo así?

No, no, esto es para el show.

Pegate un bañito. Este me dijo, boludo.

Pégate un bañito y andá tranqui al "meet and greet",

tipo una remera normal de Jordan.

"Siempre hay una primera avanzada de técnica

con Chodis a cargo de la producción.

Ellos llegan primero al 'venue' a setear todo

para que Mateo llegue

y se suba al escenario a probar sonido directo."

Chao, Chodis, te llamo.

-Dale, sí, nos vemos en 25 minutos.

No te puedo acompañar porque tengo que cortarme el pelo.

¿Por qué no te cortaste hace seis horas?

Porque tuve que acompañarlo a una cosa.

Pobrecito, boludo. Nosotros lo queremos igual.

Tipo, es nuestro ñeri, a pesar de todo, boludo, de todo.

¿Viste?

¿Viste cómo me bardean, boludo?

Me voy a cambiar de clika, boludo.

-No te cambiés de clika, te recomiendo...

-Te vas a la comuna tres...

-No, te recomiendo una solución mejor.

Andá y parate ahí

y sé el próximo que se corta el pelo.

-Si no, me lo corto yo, amigo, yo sé.

-¿Cortás también la fila?

Todo el día durmiendo, ¿qué onda?

No, si ustedes me llamaron y me dijo.

Sleepy420, le cambiaron el AKA.

"Sleepy"...

"Es intenso, te asumes afuera de casa también,

pero yo disfruto mucho el dar shows,

el estar con los pibes, el compartir, ¿viste?

Y es algo lindo,

además estamos compartiendo un disco que todos vivimos,

que todos creamos, que todos estuvieron presentes,

todos los pibes estuvieron presentes en "Atrevido"

y lo estamos llevando a cabo todos juntos.

Entonces, fuera del cansancio y me preocupación por "Ay,

no me llega la voz, sí me llega",

estamos viviendo una película".

Ponte aquí si quieres.

-¿Cómo?

# Dímelo, Wos,

# por el lado que lo mires vos, # somos los primeros dos.

# Somos la cara del pueblo # haciendo que corra la voz.

# Y mejor avísenle a Inglaterra

# que vamos con micrófonos # por la segunda guerra.

# Llegamos con los wachos # con la ropa hecha mierda,

# pero cuando escribimos # los políticos tiemblan.

# Si Diego pone el centro, # Batistuta mete el gol.

# Te guste o no te guste, # somos el nuevo rock and roll.

# Soy de barrio, # yo soy mi jefe, mi horario.

# Siempre ando con mis ñeris, # con mis "warriors".

# Vos tenés calle, # yo tengo escenario.

# Llegamos con los guachos, # ropa sucia, olor a escabio. #

Buenas, ¿cómo le va, todo bien?

Bien.

Buenas, ¿cómo le va, todo bien?

Buenas. Encantada. ¿Todo bien?

Yo soy Tania, voy a ser vuestra guía.

Genial. Un gusto, Tania.

Pues mira, vamos a pasar para el palco VIP.

Dale. Dale.

Buenas, ¿cómo le va, jefe? ¿Qué tal?

Mateo, un gusto. Encantado.

Un placer recibiros aquí. Igualmente, hermano.

¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez que vengo.

Vale, genial.

¿Y eres hincha de algún equipo de aquí?

Voy por el Barça,

el Barça me dijeron que es como el Boca acá, sí.

¿Y en Argentina de Boca?

En Argentina de Boca a morir.

Muy bien.

Pues nada, bienvenido.

Adelante. Con permiso, ¿eh?

No, boludo, es muy grande.

Es mucho más grande que La Bombonera.

La Bombonera es como...

Es un estadio, pero está hasta la mitad,

o sea, un estadio capaz que sería como todo un círculo completo

y La Bombonera es un círculo que se corta a la mitad,

como una D, entonces...

Creo que están pensando en reformularla,

en hacerla completa, qué sé yo,

pero creo que entrarían la mitad de las personas que entran acá.

Pero también eso en La Bombonera lo hace sentir todo como...

está todo mucho más compacto...

Se siente, se siente.

Pero este es enorme, amigo.

Para cuando lo podamos llenar.

Para mí sería un gusto, hermano, para mí sería un sueño.

Ya vamos, pues, ya vamos a llegar, amigo.

Hay varias, esto es un regalo.

Oh... "Shit", hermano.

Muchísimas gracias, papá. Muchísimas gracias.

No...

No jodas...

No jodas, papá... Con el 10.

No, no...

Increíble, papá.

Poso.

Muchas gracias, maestro.

Muchísimas gracias, es un honor.

Qué linda, boludo.

Esta me la pongo para el show del 17, olvidate.

Guau, es enorme, boludo.

En el de La Bombonera es un cuarto.

¿Qué sientes al haber firmado con este club?

La verdad es que lo agradezco mucho.

Al club Boca Junior también le agradezco todos estos años de...

de cariño que me dieron, a los muchachos,

al director técnico Pedro Peligro...

Venga, ¿te tiro?

Te tiro la del bendecido, mirá.

"Tic".

Cuidado, que no se puede pisar la arena.

No se puede pisar la arena, ¿no?

Acá.

Ya, mis ideales como persona los tengo muy claro, ¿viste?

Sé lo que estoy en contra, lo que estoy a favor

y por qué lucho.

Yo hablo del barrio, lucho por la igualdad en el barrio,

la realidad,

la que no te aparece ni en la tele ni en el diario ni en ningún lugar.

Como...

Después de tanto mensaje de consumo, de lujo, de joyas,

de "bullshit" a los jóvenes, como que se entiende,

volver a bajar a una línea un poco más directa

de lo que es la realidad más que nada.

Es como...

Yo canto mi realidad y si te sentís identificado

porque tenés una realidad parecida, bien ahí,

vamos a hacer el cambio juntos.

Y eso es una cuestión muy...

Sobre la resiliencia, ser alguien que viene de un barrio,

no marginal ni marginado,

pero sí artístico-malandrín.

Porque eso es La Boca,

un barrio de artistas y de delincuentes,

fusionándose en lo más lindo que hay,

es que el artista es 70 por ciento artista,

30 por ciento delincuente

y el delincuente es 70 por ciento delincuente

y 30 por ciento artista.

Entonces, como que en un punto...

Yo nunca fui de romantizar y la pobreza ni la marginalidad,

pero sí puedo percibir

que en nuestro barrio puedes elegir dos caminos

que te plantea el barrio mismo,

o sos artista o sos delincuente.

# Azul y oro, # puestos para la música.

# Somos el brillo # dentro de la oscuridad.

# Azul y oro, # puestos para la música.

# Para ser el primero, # hay que estar en las últimas.

# Azul y oro, # puestos para la música.

# Somos el brillo # dentro de la oscuridad.

# Azul y oro, # puestos para la música.

# Para ser el primero, # hay que estar en las últimas. #

El próximo videoclip te lo hacemos acá,

te lo hacemos en el Camp Nou.

Increíble, boludo.

"Chill out", perrito.

Escucha bien, mi loco.

Ahí estamos, los nuevos fichajes, papi.

¿Qué me decís, bro?

¿Jugamos o no jugamos?

¿Salimos a jugar o no?

"Si vos te lo tomás como un agobio...

Es algo mío personal también.

A mí no me molesta sacarme fotos con la gente para nada.

Son cinco segundos de mi vida.

Le alegrás el día a alguien, hermano, ¿qué te cuesta?

No, a mí no me cuesta para nada."

Yo trato de usar las redes sociales siempre para comunicar algo.

Obviamente, a veces subo historias

o comunico cosas que no tienen nada que ver,

pero como que no me...

mi vida no está ahí para nada.

Trato que cada vez esté menos en las redes sociales.

Mi vida personal, los ñeris y la familia y nadie más.

Después, todo lo que vos ves en las redes y todo eso,

es lo que yo quiero que veas y nada más.

No me gusta ni mostrar de más mi vida

ni que la gente conozca a todo mi círculo ni que...

Como que separo mucho, ¿viste?,

lo que hago con lo que...

Yo quiero vivir como una persona normal de 19 años.

Ya como que la vida de las personas es las redes sociales, ¿viste?,

como que en las redes sociales comés la mejor comida,

sos el más lindo,

tenés la mejor sonrisa

y capaz estás deprimido y toda la gente ve eso, no más.

Entonces, trato de resguardarme bastante,

porque siento que es algo que está bueno,

es una muy buena herramienta, pero no es tan sano como parece,

entonces hay que tener cuidado con esas cosas.

Estamos yendo a lo de Ibai.

Creo que está el Coscu por ahí y vamos a ir a streamear para...

Nada, crear ahí movidas en Barcelona.

Entramos ahora a las 11 en horario español

y nos vamos a juntar ahí con el Ibai, que es un jefe,

uno de los streamers más pegado de todos,

con el Coscu, que es representando Argentina.

Yo no compro mucho

ni me meto mucho en la movida de los videos de streaming

y toda esa 'shit',

pero se los ve que son gente piolita,

así que vamos a ir a ranchear con ellos.

¿Echamos un básquet?

Y la verdad es que fue un partido difícil,

hicimos todo lo que pudimos,

estuvimos entrenando toda la semana, pero bueno.

¿Viste cómo son los streamers y esas cosas?

La verdad es que...

Uff, muy emocionante. Dejándolo todo en la cancha siempre.

Muy emocionante este partido.

La verdad es que cuando nos anotamos en la Copa

soñábamos muchas cosas,

jamás creímos que esto pudiera ser realidad,

más aún teniendo en cuenta

el formidable equipo que nos tocó como contrincantes.

Pero bueno... -¿Dicen que están para campeonato?

-Todo el trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo

creo que dieron sus resultados.

-¿Con la tuya, de cortar el pelo?

Fue un partido difícil, nos llevamos los tres puntos,

lo que venimos a buscar.

Estuvimos toda la semana entrenando. Barcelona no es fácil.

Pero bueno...

No puede ser más de River este chaval.

Sí, habla como un jugador de River, boludo.

Eso es para que no quede mal, si no es salmón.

-¿En plano, Coscu, cómo estaríamos?

¿Tú en medio? Échate más para adelante.

-Yo quiero que él tenga más protagonismo.

Les iba decir que si quieren no salgo.

Que salgas me gusta, sacá y si te vas me enojo.

Así. Bueno, pero ¿viste?, estoy remetido

-Nos fuimos, amigos, éxitos.

Nos vemos. -Gracias.

-Chao, tío. -Chao, wacho.

-Tú te tienes que venir más para la derecha, ¿no?

-Sí, acá.

Quedan tres minutos para que salga el tema.

No, no...

Cuéntanos, ¿qué tema vas a sacar ahora mismo?

Estamos tirando adelanto del segundo disco,

se viene a final de año, un segundo disco, pero...

Cuando salga el segundo disco vas a decir un "uh" mucho más grande,

amigo, te aviso. ¿Sí?

Sí, sí. ¿Mejor que...?

Le rompe el culo al previo mío.

No me gusta hacerlos competir, pero es el papá.

¿Y este es un tema del disco?

Estoy...

El primer single que tiré este año, "Panamá",

o sea, fuera de "Atrevido", cerré en enero...

Sí. -Que es ese tema con Duki.

-Sí, "Panamá" es el primero del segundo disco.

Exactamente. ¿Y este es el segundo?

El primer adelanto y este es el segundo.

Aquí, en nuestro canal, Coscu, en el canal de las mañanas.

# Bajo por la noche # cuando cae el sol

# buscando la luna # solo por vos, "baby".

# Saco fuerza de la nada # y los mancho de "blood",

# solo por vos, "baby".

# Dejo mi alma entera # "only for you".#

La canción "Solo por vos"

yo no tenía idea que "shit" quería, ¿viste?

Como que me bajaron una data y un concepto.

Porque vos decís esto, vamos hacer esta toma,

y el video se va a tratar de esto porque vos hablás de esto

de esto y lo convertimos...

Son cortos para mí.

No hago videoclips, hacemos cortos de cine.

Y eso me encanta, hermano.

Me redivierto, me divierto actuando,

me divierto filmándolos,

en el último vídeo yo dirigí una de las últimas tomas,

la dirigimos juntos con los pibes.

Cada vez me quiero meter más en el guion, más en todo...

Entonces, es como algo que creamos juntos

y me como un viaje tan piola con las canciones

que siento que los videos

tienen que estar mejor que las canciones.

La música ahora es audiovisual, ahora está todo en una pantalla.

Ahora la gente ve...

Quiere verte, quiere verte representando lo que decís.

Estamos acá, vamos a grabar.

Y vamos acá a romperlo haciendo una sesión coristas acá de España

que la rompen toda.

Mila y Andrea.

Mila además es trompetista

y armamos los arreglos de la de Buenos Aires con el Chacal

y quedaron increíbles.

Quedaron increíbles y las pivas lo clavaron.

Ayer estuvimos ensayando

y la idea es como hacer una versión como más "soft" del tema

para que no sea exactamente igual que la canción original

y que tenga algún valor agregado al escucharla también, ¿viste?

Y la interpretación de él también va a estar buenísima, bro.

Va a estar buenísima, bro. ¿Qué tenés preparado?

Es como una idea más "lofi"... Sí.

Más sexy, digamos.

Más caro, más "chill out"... Íntima.

Más íntima.

Y lo que yo tengo preparado acá

es que voy a cantar todo el tema en vertical.

¿Sí? -"Opa".

El problema que hay en esta situación,

hablando en serio, es dónde colocamos la trompeta.

-Claro.

Pará. ¿Los micrófonos ya están seteados?

Todavía están seteándolos.

Esto...

Vamos a probar con las coristas y con uno que haga de vos,

o si querés vos hacer de vos...

Para ver la posición y cómo queda en cámara.

Yo lo que le pedí a Pol es

que no pierdan el contacto visual vos con las coristas,

se van a quedar como una cosa rara.

Está bueno mantener los ojos.

Sí, sí, oído.

Vos vas a estar de tres cuartos de este lado

y ellas de tres cuartos de este lado.

Pol me decía de ponerlas a ellas tipo una perfil para ahí

y la otra perfil para allá para darle espacio a la trompeta.

Tiene sentido, hay que ver cómo queda en plano.

Ok.

Pero tú área es la mitad de la cancha del "mic" para allá

y siempre adentro de la luz.

-De ocho.

La técnica del hip hop es clave, más allá de qué ropa, qué marca,

es como...

Como verme una peli de chiquitito, vestirme de rapero, vestirme ancho,

que caminar en la calle y sentirme Chris Ross.

Me sube ahí la...

No sé, como el ánimo, ¿viste?,

como me da el estilo para caminar por la "city".

# "Yeah".

# Dice, dice.

# Ey, ey.

# Y yo que estaba preparado

# para vivir la vida # solo de una vez,

# cuando en realidad # estaba buscando, buscándote.

# No soy bueno # para mostrarte lo que siento,

# ya lo sé,

# pero sé que mis Buenos Aires # te transmiten Santa Fe. #

Cuando uno busca reinterpretar una canción,

está bueno grabar algo diferente.

# Ojalá entendieras # que sos la única y primera.

# Así que vengan # los que quieran,

# los de afuera son de palo. #

No... Esto no. No.

# Mientras que desde acá # estoy contando los días

# como un...

# Y de vuelta, # estoy en la misma casa,

# en el mismo barrio,

# merodeando por la noche # como un perro solitario.

# Caminaba sin rumbo # y terminé en tu vida

# chocándome con tus ojos # y aterrizando en tus labios.

# Bajo por la noche # cuando cae el sol

# buscando la luna # solo por vos, "baby".

# Saco fuerza de la nada # y los mancho de "blood",

# solo por vos, "baby".

# Oh, dejo mi alma entera # "only for you".

# Saco fuerza de la nada # y los mancho de "blood".

# "You know, you know", eh.

# Mai. #

Bien, le pegó una piña al micrófono, como siempre.

Por eso cuando grabo en el estudio

me pongo el micrófono que viene de arriba,

porque necesito moverme y termino pegándole a todo.

No, pero de audio salió increíble.

¿Cómo vieron?

-Bien. -¿Bien, sólido?

Se escucha repiola.

-Qué bueno.

-¿Qué tal, cómo estamos?

Perfecto. Le pegué al micrófono...

No pasa nada.

¿Hacemos una más o nos vamos ya a los cortos?

¿Cómo te ves? No, no...

Tenemos tres más entonces. Corto.

¿Sí? Perfecto.

¿Tres más o una más?

Tres más. Ah, me estás rogando.

Por eso te digo, que tengo una de esta y luego de los cortos.

Claro, claro.

Por eso te he preguntado.

No, de esta una más y pues hacemos los cortos.

Perfecto. Ya me dirás, si son tres de esta...

# Saco fuerza de la nada # y los mancho de "blood".

# Bajo por la noche # cuando cae el sol

# buscando la luna # solo por vos, "baby".

# Saco fuerza de la nada # y los mancho de "blood".

# Solo por vos, "baby"

# Oh, dejo mi alma entera # "only for you".

# Saco fuerza de la nada # y los mancho de "blood", "baby".

# Siempre fuiste un punto aparte

# entre tanta gente.

# Yo siempre tan ignorante, # pero transparente,

# buscando desayunarte # como pan caliente,

# convirtiendo tus instantes # en un "para siempre". #

Perfecto, lo tenemos.

Vamos. Vamos. Muchas gracias. Precioso.

Muchas gracias. A ti.

Vamos hacer ahora una...

Vamos a corregir esto y vamos hacer con ellas...

A ti ya no te necesitamos en principio.

Ok. Si no me necesitas, me voy, loco.

Un poco lo que queremos hacer es

fundir un sonido entre orgánico y digital.

Y lo orgánico viene desde las personas, entonces,

ese es el audio que estamos buscando ahora.

Agarrar los elementos orgánicos,

pero plantearlas de una forma en la cual se fundan con lo digital

y en cierto punto no te importe si es orgánico o digital,

sino que escuches la canción en el todo,

pero que tenga la calidez de las personas.

Mateo como niño fue un niño soñador,

un niño afectivamente lleno.

Veo y siento cómo va a ser Mateo como padre.

Y allí es donde yo clavó un triple, ¿entendés?

Eso es lo que...

Más allá de la fama, más allá de todo,

donde yo clavé el triple es que este va a ser un papá de oro.

# Fumando en las naves # con mis ñeris,

# quiero estar pegado como Nelly.

# Yo ando igual de limpio # que mis tenis

# Oh, oh, yeah.

# Fumando en las naves # con mis ñeris,

# quiero estar pegado como Nelly.

# Ando igual de limpio # que mis tenis