Cuando alguien habla de rock argentino, actitud y protesta, éxito y freestyle -así, todo junto y como una única unidad-, es imposible que no venga a la cabeza de uno mismo el nombre de WOS. Valentín, que así se llama en la vida real, tiene tan solo 23 años pero ya es todo un icono para las nuevas generaciones. Entrevistamos a Wos en Iconos Playz, campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2018 y de la FMS Argentina ese mismo año, entre otros grandes éxitos.

El rapero y cantante reflexiona en esta entrevista sobre su lugar en la industria, su vuelta no descartada hasta ahora a las batallas de gallos, el papel de las nuevas generaciones en el mundo y la perspectiva del lado bueno y malo de las cosas, entre otras cuestiones. También confiesa "no haberse imaginado nunca llegar hasta aquí", pues ese niño que comenzó en las batallas del parque del Quinto Escalón es hoy todo un icono de nuestro tiempo.

Para Valentín, "cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán" Y es que Wos presenta su último álbum, Oscuro Éxtasis, una reivindicación en toda regla a que depende de la perspectiva, la percepción puede cambiar por completo. El disco se diferencia en dos partes: lo "oscuro", que representa los miedos e inquietudes del artista, y el "éxtasis", las motivaciones que le hacen llegar a la cima. "No sé si tengo un miedo principal, pero sí justamente en esta cantidad de emociones y de cosas que aparecen, como el miedo a perderse o a no entender lo que uno quiere o lo que a uno le gusta. Siempre creo que está esa búsqueda de no pararse en el caos", explica Valentín. "Cada cosa o sensación tiene el otro lado. Lo oscuro no es solamente oscuro y el éxtasis no es solo bueno, sino que ambas conviven todo el tiempo. Las ganas de saltar, la curiosidad por lo desconocido pero el miedo, precisamente, que puede darte, evidencia que toda sensación da la cara y acaba conviviendo todas juntas. Por más que uno quiera, es imposible separarlas", concluye.

Sobre ser estrella mundial y lidiar con la fama: "Uno luego se va acostumbrando" "Yo en principio no separo mucho a Wos y Valentín", añade el rapero. "Lo separo escénicamente cuando subo al espectáculo, pero después creo que escribo también mucho desde lo que siento o lo que me pasa siendo Valentín. Soy Wos, pero aunque uno escape al otro, sí creo que cuando estoy en escena pasa a ser un contexto artístico de libertad absoluta y de juego total donde todo vale. Obviamente sin estar en escena es otra la actitud que me sucede y mi relación con el contexto", dice sobre las diferencias y similitudes entre su "yo" personal y su personaje artístico. Y es que a su edad ya se consagra como uno de los ídolos favoritos en el mundo que atrae a millones de jóvenes a escuchar su música y a ver sus espectáculos. Sobre lidiar con la fama y la presión internacional tan joven dice lo siguiente: "Creo que siempre el arranque es sorpresivo y uno luego se va acostumbrando. Por supuesto tiene cosas muy lindas que agradezco muchísimo y otras que no tanto y que uno va aprendiendo a llevar, ¿no?", termina.

"El freestyle es algo a lo que no le perdí el gusto" Una de las facetas más reconocidas de Wos a nivel internacional es su faceta como freestyler. El 2018 fue el año en el que se coronó como uno de los mejores de la escena al ganar la Red Bull Internacional y la Freestyle Master Series, aunque ya venía acechando años atrás desde las plazas de El Quinto Escalón, las batallas callejeras de referencia en Argentina. Sin embargo, al año siguiente, en 2019, Wos se retira de las batallas competitivas para dedicarse a su otra pasión: la música. Y recalcamos las batallas competitivas porque realmente Wos nunca ha dejado de hacer freestyle, pues en sus shows y conciertos en vivo es muy frecuente ver al rapero y artista argentino tirarse algún que otro free, aunque sea con base de rock. A día de hoy, sus fans se siguen preguntando si Wos volverá algún día a las grandes competiciones. "Yo siempre digo que no descarto la idea porque no me gusta cerrar las posibilidades de nada", confiesa Valentín. "Todo va a depender de mis ganas, pero por ahora no estoy enfocado en eso. En mi enfoque está puesto en la música y en tocar, y es algo que me lleva mucho tiempo e intensidad de cabeza, cuerpo y alma. Pero obviamente el freestyle es parte de mí, me encanta y siempre puede pasar algo", añade. "En los conciertos improviso. El freestyle es algo a lo que no le perdí el gusto. Obviamente la competencia ya es otra rama que implica y requiere muchas otras cosas. Pero el free está muy presente incluso para componer, porque es una herramienta que uso y que me encanta", insiste Wos. "El freestyle siempre será parte de mí", concluye.