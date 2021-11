Eladio Carrión es uno de los artistas latinos más reconocidos del panorama internacional. Prueba de ello es su última mixtape, SEN2 KBRN, disco con el que reafirma su trono en el trap latino, algo que ya comenzó con su anterior álbum, Monarca. Además, este disco le ha catapultado directamente a estar nominado a los Latin Grammy 2021 en Mejor Álbum de Música Urbana. Trabaja actualmente en el que llama "el mejor disco de su vida y proyecto más importante de su carrera"; Eladio visita Iconos Playz para hablar de su pasado, presente y futuro y conocer qué se esconde detrás de este artista que ha sido capaz de llevar el sonido más underground a lo más alto.

Lo cierto es que pocos artistas pueden presumir del talento crudo de encender las calles a la vez que lograr éxitos dentro del mainstream como hace él. Eladio demuestra en cada lanzamiento, como su Music Session junto a Bizarrap, que nada puede frenarlo y que se trata de una de las personalidades más originales, capaz de remover a los fanáticos de todo el mundo con cualquier paso que da. "Esa session con Bizarrap fue una session con mucha presión. Todo el mundo que va para allá rompe muy feo y las anteriores a mí habían pegado mucho, entonces yo tenía que dar lo mejor de mí. Fue muy divertido, Biza es una estrella y súper bueno en lo que hace. Fue un honor trabajar con él", cuenta Eladio sobre su trabajo junto al productor argentino.

Sobre su manera de componer, Eladio dice lo siguiente: "Yo sé que freestyle se entiende como improvisar en el momento, pero yo cuando hablo de freestyle me refiero a que son canciones de escribirme barras en el estudio, canciones llenas de punchlines. Escuchar la base en el estudio y ponerme a escribir y grabarlo. Canciones nada comerciales, todo muy para la calle, para escucharlas bien y atender la letra".

Antes de empezar en la música, Eladio estaba inmerso en su proyecto como deportista y más tarde se lanzó a la comedia . Sin embargo, la vida tenía otros planes para él: la corona del trap latino. "Fui nadador por muchos años, como diez u once años. Solo que hay muchos nadadores que nadan desde que son bien pequeños, es verdad, yo empecé tarde, pero yo soy súper competitivo , trabajo mejor bajo presión, saca lo mejor de mí. Yo sabía que en esta vida iba a ser algo grande , sabía que Dios tenía planes conmigo , no sabía qué era. En un momento pensé que era el deporte, en otro la comedia, pero cuando me enfoqué en la música ya lo supe", cuenta. Sobre su infancia en Estados Unidos: "Yo a mis 7 años ya estaba escuchando Tupac, Biggie ... todas las canciones de los raperos de allá, entonces eso es lo que me diferencia mucho, mi influencia de los artistas y productores americanos", concluye.

Y es que Eladio nació en Estados Unidos , lugar en el que vivió hasta los 11 años, pues su padre era militar y tenía permisos constantemente. Ahí fue cuando aprendió a hablar español: " fue como empezar de cero ", dice el artista. "Mi infancia fue súper buena, mis padres me aman mucho y gracias a Dios están juntos todavía. Mis hermanas son espectaculares, me crie con ellas ... mi padre no estaba en casa mucho porque siempre andaba fuera y mi madre también trabajaba mucho, entonces siempre estaba con mis hermanas. Eso sí, desde joven siempre he aprendido acoplarme a situaciones rápido . Fue todo un reto, pero a mí me encantan los retos y sé que fue algo bueno para mí", reflexiona.

Un discurso que rodea a Eladio Carrión desde sus inicios es que " está infravalordo ". Sus fans siempre han defendido en redes sociales que el artista "se merece mucho más", así que le preguntamos al puertorriqueño su opinión al respecto sobre este debate que lo envuelve : "Yo puedo tener un número determinado de fanáticos, pero sé que son fieles y esa gente que me escucha sienten lo que yo siento. Al final del día, yo no estoy infravalorado, yo estoy bendecido por los fanáticos que yo tengo ", declara Eladio, que además nos muestra orgulloso sus proyectos tatuados en la piel para siempre: Sauce Boyz, Monarca y SN2 KBRN.

Nominado a los Latin Grammy de nuevo (en 2020 por " Kemba Walker " con Bad Bunny ) y colega de otros artistas de la élite musical latina, Eladio vive en sus propias carnes el auge del reguetón y cómo un género visto con recelo anteriormente domina hoy las listas de éxitos. "Ahora mismo yo siento que todo el mundo de Estados Unidos nos busca . Antes era al revés, nosotros estábamos buscándolos a ellos, ahora nos buscan ellos a nosotros. El reguetón es la música más internacional ahora mismo, simplemente porque siempre estamos trayendo cosas nuevas a la mesa, si no es un reguetón, es un trap, si no un dembow... ahora hay mucha variedad en la música latina", termina.

Lejos de su poyecto musical, indagamos también en la filosofía de vida del artista para conocer qué piensa sobre cuestiones como el destino, pues sus letras acostumbran a tener un transfondo de superación: ¿hacemos nuestro propio camino o estamos "condenados" a ser?: "Claramente, hacemos nuestro propio camino. Si no fuera por la fuerza de voluntad que tenemos, las ganas y el esfuerzo que ponemos, no llegaríamos a ningún lado. Pero siento que a veces las estrellas se alinean a favor de uno para que pasen algunas cosas", dice.

"Esto de la música es talento y práctica, pero hay un 15% de estar en el momento correcto y en el lugar correcto con las personas correctas. Yo me metía donde seaa sin que me invitaran, simplemente por si alguien en algún momento dado iba a ser la persona que se fijase en mí. Yo creo que el destino tiene que ver un poco en todo esto", reflexiona.

“YA PUEDEN IR PAL MURAL DEL MONARCA EN WYNWOOD. ��2294 NW 2nd Ave, Miami FL 33137 pic.twitter.com/phkc7CNRhM“ — ELADIO �� (@eladiocarry_on) December 26, 2020

Una de las cosas que caracterizan a Eladio son sus letras cercanas, muy de la calle, letras como las de algunos de sus últimos éxitos "Midas" o "Guerrero" con las que los fans dicen sentirse muy identificados, pues no es extraño que sus fans se tatúen sus letras: "Yo siento que no existe una persona que sea cien por ciento buena o cien por ciento mala. Hasta los más malos tienen algo en su vida que lo amarran, una creencia, una religión, lo que sea... siento que nacemos todos 50 a 50 y todo depende de nuestros alrededores. Gracias a Dios, yo viví siempre en una familia espectacular, mis padres son súper amorosos, son espectaculares, pero hay gente que no tiene esa bendición. Ahí entonces se les hace un poco más difícil, siento yo, lograr ese lado bueno, y lo hacen... y esos son los verdaderos guerreros para mí", dice Carrión.

Para terminar, le preguntamos a Eladio sobre qué piensa cuando, a sus 26 años, echa la vista atrás del camino: "De todas las cosas que yo he hecho en mi vida no me arrepiento de nada. De absolutamente nada, de verdad, porque cada cosa buena y cada cosa mala, cada error y cada acierto me han convertido en el hombre que soy hoy y estoy bastante contento con el hombre que soy hoy día. Todo lo que he hecho ha sido con este fin, me siento muy bien conmigo mismo", concluye.