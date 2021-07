Eladio Carrión es uno de los artistas latinos más reconocidos del panorama internacional. Su nombre nació en la escena underground y resuena cada vez más en lo mainstream. Se trata de uno de los titanes de la música latina y acaba de publicar su nueva mixtape SEN2 KBRN, disco con el que reafirma su trono en el trap latino, algo que ya comenzó con su anterior álbum, Monarca.

"Estamos demostrando al mundo que no todo es pop comercial"

En una entrevista con Playztrends, Eladio Carrión reflexionaba qué es aquello que le diferencia del resto de artistas latinos: "Hay mucho rapero en la industria pero creo que mi estilo es único, empezando desde las producciones hasta los ritmos que escojo", decía. "Todos mis punchs, mis estructuras, mis referencias... es absoluto hiphop. Yo trabajo mucho para eso, para que nadie pueda decir que me parezco a otro alguien. Cada canción es un concepto y siento que cada canción debe ser una experiencia", terminaba el puertorriqueño, quien nació en Estados Unidos pero se mudó a Puerto Rico con 11 años debido a la profesión de militar de su padre. Unas raíces variadas y unas influencias de lo más interesantes que se reflejan a la perfección en la esencia de todas sus obras.

Eladio se considera a sí mismo un artista de lo más versátil y atrevido a indagar en otros géneros, lejos de etiquetas y de cualquier estilo cuadriculado: "Yo me considero músico, me gusta hacer de todo. Si escucho una salsa y me gusta, que no te extrañe que me monte en la salsa, no me importa qué tipo de ritmo sea. Es cierto que me inclino hacia el rap, porque hasta mis trap son rapeos, eso está claro. Pienso mucho en la métrica y en la estructura, me gusta jugar con las palabras y escribir barras. Una cosa que nadie se imagina es que yo no creo cuando compongo, yo improviso en el momento y lo hago de una vez el tema", explicaba él de primera mano.

"Yo soy consciente de que era un riesgo tirar por ese estilo underground, pero a la gente hay que educarla. Están acostumbrados a lo mismo de siempre y al pop comercial y hemos llegado algunos a demostrar que a la gente le pueden gustar otras propuestas", confesaba Eladio, quien señala a Bad Bunny como "el ejemplo perfecto" de esa "educación musical" en el público. "Mira Bad Bunny, es el ejemplo perfecto. Él hizo un estilo totalmente de trap y underground y mira dónde está ahora. Fue algo diferente que salió bien. Hoy en día estamos en una etapa en la música en que la gente solo quiere escuchar música buena y ya el público exige cada vez más. Yo no voy a hacer nunca algo que no me representa. A mí nunca me vas a ver juntarme con un artista pop solo por las visitas... si la música no me convence, no lo quiero", concluía.