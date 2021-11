Si hay un artista camaleónico y sin miedo a las etiquetas en la escena del rap español, ese es Juancho Marqués. El antiguo integrante del mítico grupo Suite Soprano es hoy en día uno de los raperos más aclamados del panorama nacional y el próximo 13 de noviembre cierra su gira de Álbum Uno después de dos años aplazando el concierto debido a la pandemia.

Es por esto por lo que el regreso de Juancho Marqués a los escenarios será uno de los shows más esperados. El histórico concierto tendrá lugar en el Palacio Vistalegre de Madrid y los fans ya cuentan las horas para volver a ver a su icono en vivo y en directo, y con 10.000 asistentes como testigos del histórico momento.

Además, Juancho ha anunciado en sus redes sociales que "vendrán un montón de amigos al concierto". Es por esto por lo que el hype no solo se alimenta por los dos años de espera, pues hay fans que tienen la entrada desde 2019, sino que otros iconos de la escena del rap en español estarán presentes en el concierto. Teniendo en cuenta la trayectoria de Juancho, sus más de diez años en el panorama y sus numerosas colaboraciones con los nombres más aclamados, no cabe duda que personalidades como Sule B, antiguo integrante también de Suite Soprano, Recyled J o Fernando Costa, por nombrar a algunos de los muchos podrían estar presentes en el histórico concierto. ¿Con qué nos sorprenderá Juancho Marqués?

Su próximo álbum, el más esperado de toda su carrera

El pasado 2020 anunciaba una pausa en su carrera musical para dedicarse al que considera "el proyecto de su vida"."Voy a desaparecer y dejar de sacar música por un tiempo largo", escribía Juancho en sus redes sociales en octubre de 2020. No era un adiós, sino un hasta luego para poder dedicarse de lleno a su nuevo trabajo. "Llevo meses trabajando en hacer el proyecto de mi vida y hasta dentro de un año y medio por lo menos no creo que esté terminado", explicaba en su cuenta oficial. Inmediatamente, la incertidumbre se apoderó de los fans, que incendiaron las redes sociales tras la noticia de que su rapero favorito no iba a sacar temas hasta saber cuándo.

Tras anunciar su retiro musical provisional, Juancho Marqués concedió una entrevista exclusiva en su casa en Iconos Playz para explicar el motivo de su decisión y contar sus planes a largo plazo debido a su pausa anunciada. "Mi idea es sacar incluso alguna referencia del disco después del verano que viene", confesaba Juancho en noviembre de 2020. Por lo que el concierto del 13 de noviembre no solo supone el fin de gira, sino que podría significar el siguiente capítulo de la carrera del artista: la presentación del "proyecto de su vida", que podría estar ya a la vuelta de la esquina. ¿Disfrutaremos de él antes de que acabe el 2021?

Y es que el proceso creativo que ha seguido Juancho durante todos estos meses ha sido un "tipo de desconexión total de la ciudad y el ritmo de vida frenético de Madrid", tal y como revelaba en la entrevista de Iconos Playz. Sobre el proceso de composición y producción de este esperadísimo álbum contó lo siguiente: "Nos fuimos a Viveiro, en Lugo, a componer, mi productor Gabriel Fernández, mi Dj, Kaplan, y yo, y empezó a venir gente y me di cuenta que tenía que centrarme en algo más importante", contaba Juancho en aquel entonces.

"Quiero juntar a gente en un buen ambiente y estar apartado de todo", añadía, además de estar grabando todo el proceso creativo en vídeo para que quede retratado, algo que los fans han sido testigos al seguir sus pasos en redes sociales. "Me espera terminar este álbum y espero que la gente lo reciba como algo especial", decía Juancho por aquel entonces. "Si puedo seguir viviendo de lo que hago, aunque sea como estoy ahora, lo firmaba. No sé qué es lo que me va a esperar, pero nos adaptaremos de nuevo", concluía.