Recycled J habla de 'Sad Summer', la vuelta de Hijos de la Ruina, proyectos futuros, y más

Vanguardia dentro del género, revolucionario musicalmente sin pretenderlo y todo un icono de nuestro tiempo. Recycled J, uno de los artistas más aclamados del panorama del trap y el rap en español, presenta su último EP, Sad Summer. Jorge Escorial, que así es como realmente se llama el rapero madrileño, nos cuenta cómo surge este trabajo y hablamos con él de su papel siempre a contracorriente en la escena, la aclamadísima vuelta de Hijos de la Ruina junto a Natos y Waor y sus proyectos futuros, entre otras muchas cosas.

"Mi canción favorita de Sad Summer es la de Banksy" "Lo de Sad Summer no es porque yo haya tenido un verano triste, al revés. Yo quería transmitir que este verano iba a ser un verano distinto, pero luego me di cuenta que no, que tuve un verano cojonudo. No ha sido un verano triste para nada, he tenido muchas fechas de conciertos y muchos sold out. Sí que ha tenido sus cosas, como todo, sobre todo a nivel personal, pero a nivel profesional he estado muy contento", dice Recycled. "También es que hay un nexo de unión con mi EP, S.A.D: (Salud, Amor y Dinero), y yo creo que este verano ha sido más esa salud, amor y dinero que la tristeza en sí", termina. Recycled también nos cuenta cómo ha sido el proceso de producción y cuál es su tema favorito del EP: "La canción que más trabajo ha dado ha sido A Tu Lao, que es una canción que empecé hace muchos años realmente. Y mi favorita es Banksy, creo que es la que más me gusta porque cuando he ido por el mundo de la electrónica nos hemos ido por otros caminos y esta vez quería que fuese algo más pop para todo el mundo", explica el artista. "A mí, a nivel estructura del tema, de voces, de cómo suena... Bansky es mi favorita, pero gustarme me gustan todas", termina.

"Gracias a ciertos pasos que yo haya dado, ha llegado otra gente y ha podido tener el camino más abierto" Y es que Recycled es uno de los raperos más icónicos de la escena española, pues desde sus inicios como Cool hasta su sonido actual, Jorge admite no haver tenido nunca miedo de atreverse con lo que nadie estaba haciendo: "Siempre he tratado de reinventarme, tratar de hacer cosas que sean originales pese a lo mejor que no fuesen el mejor momento para salir", dice. "Yo me enorgullezco de que, gracias a ciertos pasos que yo haya dado, ha llegado otra gente y ha podido tener ese camino más abierto", reflexiona. Sobre su papel en la escena musical: "Es difícil que yo me etiquete, para eso están los medios, pero sí es verdad que, a mí personalmente, lo haya conseguido o no, siempre me ha gustado aportar algo diferente, nunca me ha dado miedo ser el raro, al revés, es algo que me enorgullece y que me gusta. Nunca he tratado tampoco de sorprender ni de ser contracorriente, pero sí que no me ha dado miedo probarlo", agrega. Le preguntamos a Recycled J qué piensa cuando echa la vista atrás: "Sinceramente, flipo en colores", dice él. "Es cómo lo digo, cómo está grabado, y pensar que yo con eso pensaba que era lo mejor del mundo... ahora lo escucho y digo: wow", recuerda entre risas el artista madrileño. "Hay veces que pienso: si esto lo hubiera hecho de otra manera, si esta canción hubiese salido de otra manera, o si simplemente hubiera profesionalizado mi carrera en 2012 y no en 2017 y hubiese empezado a tomármelo en serio ahí, pues me da que pensar, pero luego a la vez creo que todo pasa por algo y que ese camino y esos tropezones y ese submundo, dentro de mi proyecto, es lo que me ha hecho crecer y valorar las cosas de otra manera. Creo que sin eso no sería yo", termina. ““

"Por supuesto que habrá más unión entre Natos y Waor y Recycled" Una de las etapas que más ha calado en los seguidores de Recycled J y en el legado de una escena más que heterogénea actualmente es ese Recycled "renegado", período que él define como "vanguardia" por traer un sonido a España que aún no estaba familiarizado: "No sé por qué hay esa pasión con esa parte de mí, creo que tiene mucho que ver el momento en el que salió. Creo que ese trabajo, el de Blow, sí que fue vanguardia en ese momento cuando salió, no por el sonido en sí, porque a nivel mundial y en Estados Unidos ya se hacía, pero en España no había un sonido así, y ese trabajo fue la primera piedra dentro de ese sonido más trap y autotune, esa parte oscura de alejarme del rap y buscar algo más original dentro de mi movida, fue algo guay que la gente guarda con cariño dentro de su corazón. Creo que he hecho temas que van por ese camino, en "Speed" hay algo de renegado, en "Baby Lucifer" hay algo de renegado, en "Aunque digan que yo" hay algo de renegado, y este año en "Maravilla" he renegado 2.0...", se sincera Jorge. Uno de los highlights de este 2021 fue la sonada vuelta de Hijos de la Ruina junto a Natos y Waor y el lanzamiento de su tercer EP en conjunto: "La vuelta de Hijos de la Ruina fue a finales del verano del año pasado, que nos juntamos un día en casa de Waor y al día siguiente me llamó y me dijo: he pensado esto, ¿qué te parece? no lo he hablado con Natos, pero le dije: vamos para adelante, y Natos dijo que sí también. Creo que era el momento de hacerlo, yo durante el año pasado recibí mazo de mensajes preguntando cuándo nos íbamos a juntar, porque lo hemos hecho cada cuatro años, aunque haya sido casualidad. Parecía que el destino lo estaba pidiendo", recuerda Recycled. "Por supuesto que habrá más unión entre Natos y Waor y Recycled. Sea de una manera o sea de otra, siempre nos acabamos juntando", termina. ““