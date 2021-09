Como ya adelantó durante los meses de cuarentena, Bieber se vio en la tesitura de tener que suspender la gira que tenía programada en ambos hemisferios. Pero 2021 parece que lo traerá de vuelta a los escenarios y, precisamente, ese será el hilo conductor de su nuevo documental: "Esta película documenta un momento intenso y emocionante mientras me preparo para un regreso al escenario durante una temporada de verdadera incertidumbre. Unirme a mi equipo, superar los obstáculos y ofrecer un espectáculo especial, rodeado de amigos y familiares. Todo está aquí", indicaba el artista.

"Actuar en vivo y conectar con mis fans a través de la música es muy significativo para mí", continuaba explicando. "Especialmente durante el año pasado, poder brindar un servicio y compartir mis dones para proporcionar algo de felicidad a las personas durante un momento tan triste y aterrador ha significado mucho para mí".

Como no podía ser de otra manera, las redes no tardaron en reaccionar ante una noticia que no se esperaban. La sorpresa del documental fue un factor que inundó plataformas como Twitter, donde los usuarios quisieron mostrar su apoyo al intérprete y alabar su nuevo proyecto fuera de los estudios de grabación. Aún se desconoce la perspectiva que adquirirá la grabación, o si versará sobre una especie de behind the scenes donde devele todo lo que ocurre tras los bastidores de sus conciertos. Sea lo que fuere el hype es elevado, y ya son muchos los que han iniciado la cuenta atrás.

