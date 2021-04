Justin Bieber: ¿nueva incorporación a la reunión de 'Friends'?

A pesar de ser una información que no deja de circular por redes sociales, son muchos los usuarios que dan por verdadero al anuncio publicado por el tabloide británico The Sun. Tal y como afirman en su web, Justin Bieber podría ser uno de los actores que formen parte del reparto definitivo del esperado reencuentro de Friends, cuya grabación tuvo que posponerse debido al estallido de la pandemia.

Finalmente, y tras varios meses de espera, HBO Max logró reunir a Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc para rememorar una de las mejores sitcoms de la historia de la televisión americana. Aunque el reparto principal anunció que el reencuentro de Friends traería consigo alguna que otra sorpresa, los cameos de celebrities han tomado especial relevancia tras conocerse este rumor que une a Bieber con la serie.

Según el citado medio, Justin aparecería ataviado con el disfraz de Sputnik que lució Ross en el capítulo "El de la fiesta de Halloween" en la octava temporada. Un outfit que sorprendería a todos aquellos seguidores, tanto de Friends como del intérprete, que ansían volver a recordar todas y cada una de las aventuras que vivieron sus protagonistas. "Justin se sintió honrado de poder participar y no le importó vestir esa disfraz tan ridículo. Se llevó a cabo como una operación militar para que se mantuviera en secreto, y -Justin- lo clavó", anunciaba The Sun.

Aún se desconoce la fecha de estreno oficial para esta reunión, ni si HBO Max terminará por confirmar esta última incorporación al reparto. La grabación tuvo que posponerse tres veces debido a la delicada situación sanitaria que vivía el planeta, así que es posible que 2021 sea el escenario perfecto para estrenar el esperado proyecto. ¿Con qué sorpresas nos encontraremos de aquí a su publicación? ¿Habrá más caras conocidas en el reencuentro?

"A pesar de todo el éxito, me sentía triste y lleno de dolor"

La posible incorporación a Friends haría que Bieber avanzase un poco más en su carrera como actor. En el mundo de la música siempre ha contado con un éxito imponente, pero sus últimas declaraciones a la revista GQ evidenciaron que no es oro todo lo que reluce: "Tuve mucho éxito en mis inicios, pero todavía era como: "Aún estoy triste, todavía tengo mucho dolor y multitud de problemas sin resolver. Creí que todo el éxito haría que todo saliera bien"", confesaba.

"Para mí, las drogas fueron como un agente adormecedor que debía continuar. Llegó un momento en el que perdí el control de mi carrera. En esta industria, hay personas que desafortunadamente, se aprovechan de las inseguridades de los de al lado y las usan para su propio beneficio. Cuando eso sucede, obviamente te enfada. Luego simplemente el mundo termina de enloquecerte y te convierte en la persona que no quieres ser. Al final tienes éxito, pero estás como... "¿De qué vale todo esto si todavía me siendo vacío por dentro?"".

Por todos es sabido que la fe es algo que Justin Bieber siempre ha llevado por bandera. De hecho, el intérprete confirma que tras cancelar la última etapa de la gira Purpose, uno de los mayores cambios que realizó fue el de acudir a terapia regularmente para "volver a conectarse con Dios": "Simplente modifiqué mis prioridades para no convertirme en parte de una estadística repleta de músicos jóvenes que no terminaron de lograrlo", apunta. "Hubo un momento en el que tuve mi identidad sometida a mi carrera. Tuve un desbordamiento de sentimientos, pero mi propósito siempre ha sido usar mi música para inspirar". Unas declaraciones que acompañan a las palabras que ya lanzó en un pequeño adelanto de su pequeño documental, donde reveló que pasó por momentos en los que se sintió "realmente suicida".

A día de hoy, Justin lleva casi tres años casado y a sus 27 años, es totalmente capaz de mirar hacia atrás y hablar de su pasado sin derrumbarse. "Puedo hablar sobre esa parte de mi adolescencia y no sentirme mala persona, porque no lo soy. También es algo que he trabajado para saber el porqué de las decisiones que tomaba. Ahora sé de dónde venía ese dolor que me hizo actuar de la forma en la que actuaba", finalizaba.