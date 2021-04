Si hace unos días te contábamos algunos detalles de la nueva vida de Justin Bieber, ahora el artista ha concedido una nueva entrevista para seguir desentrañando los enigmas que rodearon su carrera durante años. En este caso, el intérprete declaró a la revista GQ cómo se sentía ahora que, por fin, parece haber alcanzado la estabilidad emocional que tanto decía necesitar. "El primer año de matrimonio fue realmente difícil, porque hubo muchas cosas que arrastrábamos de traumas anteriores. Simplemente, había falta de confianza y afloraban todas esas cosas que no quieres admitir a la persona con la que estás porque tienes miedo... Y no quieres asustarla diciéndoselo", explicaba a la publicación.

"Mi vida era inestable. No tenía pareja, no tenía a nadie a quien amar. Llegué a un punto en el que estaba como: "Dios, si eres real, necesito que me ayudes, porque no puedo hacer esto por mi cuenta. Estoy luchando mucho y cada decisión la tomo a partir de mi propio ego", añadía el músico. Unas declaraciones con las que confesaba que llegó a plantearse su existencia en multitud de ocasiones: "Antes no tenía nada que esperar de mi vida, pero ahora estamos creando nuevos momentos como pareja, como familia que somos", concluía haciendo referencia a la relación que mantiene con su actual mujer.

"Creí que el éxito haría que todo saliera bien" Las adicciones por las que pasó Justin Bieber alarmaron a unos fans que veían como, progresivamente, iba alejándose del ajetreo de la vida pública. De hecho, recordó cómo varios de sus guardaespaldas llegaron a colarse en su habitación mientras dormía para tomarle el pulso en mitad de la noche y de esa manera, asegurarse de que aún seguía con vida: "Tuve mucho éxito en mis inicios, pero todavía era como: "Aún estoy triste, todavía tengo mucho dolor y multitud de problemas sin resolver. Creí que todo el éxito haría que todo saliera bien", confesaba. "Para mí, las drogas fueron como un agente adormecedor que debía continuar. Llegó un momento en el que perdí el control de mi carrera. En esta industria, hay personas que desafortunadamente, se aprovechan de las inseguridades de los de al lado y las usan para su propio beneficio. Cuando eso sucede, obviamente te enfada. Luego simplemente el mundo termina de enloquecerte y te convierte en la persona que no quieres ser. Al final tienes éxito, pero estás como... "¿De qué vale todo esto si todavía me siendo vacío por dentro?"".