Justin Bieber bate un récord histórico gracias a sus fans

Justin Bieber está de enhorabuena. El artista canadiense acaba de batir otro récord más en su carrera profesional. En esta ocasión, Bieber ha hecho historia al ser el artista con más oyentes mensuales desde la creación de Spotify. El récord anterior lo tenía Ariana Grande, pero el sábado Bieber superaba las cifras de su compañera.

Este fin de semana, Bieber alcanzaba los 83,6 millones de oyentes mientras que Grande "solamente" había llegado a los 82,9 millones en diciembre de 2020. Además, hay que tener en cuenta que el mes de agosto aún no ha terminado por lo que es probable que Justin aumente la diferencia de oyentes con Ariana entre hoy y mañana.

Detrás de Justin, se encuentra otro canadiense: The Weeknd. Eso sí, bastante lejos de Bieber ya que cuenta con 10 millones de oyentes menos, unos 75 millones en total. Por debajo de ellos, está Ed Sheeran con 72 millones de oyentes. Pero ojo, porque Sheeran sacará álbum el próximo 29 de octubre, ¿superará a Bieber en un par de meses?

La mujer con más streamers en la plataforma en este momento es Dua Lipa, con 65 millones. A esta le sigue Doja Cat con 60. Casi nada. Ariana Grande se queda, de momento, bastante lejos del primer puesto con 59 millones de oyentes casi un año después del lanzamiento de su último álbum.

Sin embargo, el récord de Bieber no es casualidad. El pasado mes de marzo, lanzó su sexto disco, "Justice", que aún se mantiene en lo alto de las listas de éxitos de todo el mundo. Con canciones como "Holy" junto a Chance the Rapper o "Lonely" con Benny Blanco no nos extraña. Por si estos temazos fuesen poco, la colaboración de Justin con The Kid LAORI en "Stay" también ha ayudado. De hecho, este temazo se encuentra en el primer puesto del Billboard 100 desde hace cuatro semanas.

