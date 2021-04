Justin Bieber no deja de ser tendencia cada vez que saca tema. Sin embargo, ahora ha copado la conversación social debido a su última apariencia pública. ¿El motivo? Repetir peinado y aparecer con unas rastas que ya lució durante algunos meses de 2016. Y como era de esperar, fueron muchos los usuarios que se lanzaron a comentar este cambio, llegando incluso a acusarle de apropiación cultural.

La primera foto que publicó vino acompañada de la presencia de su mujer, Hailey Baldwin. Fue la primera vez que le veíamos de esta guisa en lo que va de año, así que no es de extrañar que la mencionada publicación rozase los cuatro millones de likes. Al comprobar que no se trataba de un peinado puntual, varios usuarios se fijaron en que una de las publicaciones tenía unas palmeras como icono que definía la fotografía. Artistas como Jaden Smith comentaron a favor de su nuevo peinado, pero muchos fans expresaron su decepción y acusaron al cantante de apropiación cultural.

"J, por favor, infórmate sobre la apropiación cultural... No deberías llevar rastas" o "¿No dijiste que te estabas educando sobre la cultura negra? Entonces, ¿qué es esta tontería?" fueron tan solo algunos de los cientos de declaraciones que los usuarios que siguen sus rutinas día a día se encargaron de evidenciar en su perfil.

La polémica vino alimentada por una imagen en su cuenta de Instagram donde afirmó que le inspiraba la cultura negra: "Mi estilo, desde cómo canto a cómo actúo o visto, estuvo influenciado por la cultura negra. Estoy comprometido a usar mis redes para aprender y hablar sobre la injusticia racial y la opresión sistémica", concluía.

Adele, en el punto de mira tras ser acusada de apropiación cultural

Con el pelo repleto de nudos bantú y un bikini donde se ve claramente la bandera jamaicana, Adele celebraba el verano pasado un evento típico de Londres, su ciudad natal. Y es que a pesar de residir en Estados Unidos desde hace años, Adele quiso rendir homenaje a una de las festividades más seguidas de Reino Unido. Sin embargo, cientos de tuiteros se manifestaron contra lo que ellos consideraron "apropiación cultural". "Esto marca oficialmente a todas las principales mujeres blancas del pop como problemáticas. Odio verlo", rezaba un tuit enviado por el periodista Ernest Owens.

Los seguidores de la artista no dudaron en salir en su defensa tras la multitud de comentarios negativos lanzados en su publicación. La imagen en cuestión posee multitud de respuestas y muchas de ellas fueron cancelando a Adele por la supuesta apropiación cultural de la que se le acusa, pero otras tantas alabando su libertad al vivir su vida sin incurrir en ningún tipo de polémica. "Esto es lo que hacemos en Carnaval, ¡celebrar la cultura caribeña, negra, blanca, asiática, alienígena...! Te ves increíble, ¡sigue celebrando!", comentaba una fan. "Soy jamaicano y esto no me importa en absoluto. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Internet es un pozo negro de personas que tienen demasiados pensamientos", escribía otro de los múltiples seguidores de la cantante.