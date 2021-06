Si hace unos días te contábamos que Demi Lovato se declaraba de género no binario y que comenzaría a usar lenguaje inclusivo, ahora ha sido su última aparición en el podcas 4D With Demi Lovato donde ha copado la conversación social con una de sus declaraciones. La intérprete, que reflexionó sobre los primeros años de su carrera como actriz, hizo hincapié en la "mala actitud" que tuvo cuando no era más que una adolescente. Unos actos tras los que, a pesar de pasar por una infancia feliz, marcaron los años siguientes de su trayectoria.

"Alcancé la fama con una edad demasiado temprana", comenzaba explicando. "Me convertí en la principal fuente de ingresos económicos de mi familia. Mis padres no tenían un manual de instrucciones que les sirviera para criar a una estrella infantil. Así que cuando querían castigarme con 17 años, yo les respondía desafiante y les decía: "Soy yo la que está pagando las facturas". Ahora me estremezco cuando pienso en esa actitud. Cuando el mundo te pone en un pedestal, te crees que no haces nada malo. A medida que me hago mayor, veo a mis padres como niños grandes", concluía.

"Mi nivel de depresión es algo que muchos jamás entenderán"

Desde que Demi Lovato anunciase el lanzamiento de Dacing With the Devil, todo han sido titulares al respecto. Los dos primeros capítulos desvelaron los motivos que llevaron a la actriz a alcanzar un estado de depresión que la llevó a la sobredosis. Sin embargo, el último episodio de su serie documental arrojó aún más luz respecto a su estado de salud. ¿Está completamente sobria desde aquel suceso? ¿Cómo llevaron sus padres todo el proceso de recuperación?

01.35 min Demi Lovato desvela en un documental que sufrió abusos y que estuvo a punto de morir por una sobredosis

Tras desvelar las duras secuelas que padeció tras el accidente que la dejó en coma durante varios días, Demi no dudó en seguir reafirmándose en lo importante que es dejar de lado a todo aquello que te hace daño: "Aprendí que a mí no me sirve con decir "no lo vuelvo a hacer". Sé que terminé con las cosas que me matarán, pero desearía tener algún alivio, quizás con la marihuana. Si me digo que no puedo beber un trago o fumar marihuana, siento que me estoy predisponiendo al fracaso porque lo veo todo blanco o negro. La recuperación no es igual para todo el mundo, y no deberían forzarte a estar sobrio si no estás listo", argumentaba durante el documental.

"Nunca me recuperé por completo de mi trastorno alimenticio. Sé que me afectará el resto de mi vida, pero es manejable y ya no me siento dentro de una prisión. Yo decido lo que como o lo que no como". Con estas palabras, la artista evidenciaba no solo el duro momento por el que pasó, sino lo mucho que debe seguir luchando para que no vuelva a ocurrir. Hace unos meses, compartía orgullosa en su perfil de Instagram una imagen donde mostraba las estrías que formaban parte de su cuerpo junto a un positivo mensaje: "Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que, por primera vez en mi vida, mi dietista me ha mirado y me ha dicho: "Así es como se ve la recuperación del trastorno alimenticio". En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo, me he hecho una pequeña sesión de fotos mientras estaba en cuarentena este verano para mostrar mis estrías y no avergonzarme de ellas".