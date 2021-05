Demi Lovato se declara de género no binario y dice que usará lenguaje inclusivo

La artista estadounidense lo ha vuelto a hacer. Cada vez que Demi abre la boca, sus palabras no pasan para nada desapercibidas. Últimamente, la cantante ha dado numerosas declaraciones acerca de sus problemas de salud mental, adicciones o sus trastornos alimenticios. En concreto, esta vez Lovato ha dicho que se identifica como género no binario: "Esto ha ocurrido después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misma, y no pretendo ser una experta o una portavoz."

Además, asegura que no volverá a utilizar los pronombres "él o ella" para referirse a sí misma, sino el inglés "they", que se puede traducir como "ellos o ellas", y que en inglés no tiene connotación de género. Lovato anima a todo el mundo a "vivir su verdad", aunque destaca que no pretende ser el referente de nadie, sino que todavía está en el camino del autoconocimiento. "Compartir esto con vosotros abre en mi un nuevo nivel de vulnerabilidad", publicó en sus redes.

Lovato dio estas declaraciones en su canal de Youtube durante una conversación con su invitado Alok Vaid-Menon en la cual hablaron sobre la identidad y sobre cómo Lovato llegó a descubrir su verdad. “Mientras que en 2018, cuando tuve una sobredosis, siento que la razón por la que sucedió fue porque estaba ignorando mi verdad y estaba reprimiendo quién soy realmente para complacer a los estilistas o miembros del equipo o esto o aquello”, continuó. "O incluso fans que querían que yo fuera la estrella del pop femenina sexy en leotardo y que se me viera de cierta manera".

Estas declaraciones llegan tras haber publicado su último disco Dancing With The Devil y después del lanzamiento del documental sobre su vida que se emitió en YouTube a través de cuatro episodios. Un documento audiovisual en el que la artista confiesa cosas tan graves como que perdió la virginidad en una violación cuando era adolescente y trabajaba como estrella infantil de Disney Channel. "Yo lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa, porque fui a la habitación con él", recordó sobre ese trágico momento.

“Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo“