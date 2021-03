Demi Lovato desvela que sufrió abusos sexuales con 15 años

Como ya te adelantamos hace unos días, la actriz parece que ha decidido exponer todos los problemas a los que se ha enfrentado a lo largo de su vida. En el primer adelanto del documental, Lovato desveló uno de los peores momentos de su existencia: "Tuve tres derrames y un infarto, pero he vuelto a nacer y voy a empezar de cero. Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con ello. No conduzco porque tengo puntos ciegos en mi visión. Me costó mucho leer durante mucho tiempo. Estoy agradecida por esos recordatorios, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse. La rehabilitación llegó en el lado emocional. Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora", indicaba la artista durante su encuentro con los medios.

“"I'm starting over..." On March 23, @ddlovato lays it all on the line in her 4-part #YouTubeOriginal series #DemiDWTD. Get a sneak peek of her new song Dancing with the Devil in the full trailer, only on @YouTube → https://t.co/FUK3RAkJyS pic.twitter.com/2kC1BpHvVK“