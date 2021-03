Demi Lovato reniega de las dietas y celebra su cuerpo

Cada vez es más habitual observar como una empoderada Demi Lovato alza la voz para manifestar su punto de vista. Últimamente, la intérprete nos deleita con textos en redes sociales donde alaba no solo el proceso de recuperación que acarrea salir de un trastorno alimenticio como el suyo, sino también lo importante que es quererse a uno mismo cuando estamos sumergidos en un complejo proceso de reconstrucción.

"Ya no cuento calorías, ya no hago ejercicio en exceso. No restrinjo ni escojo. Y especialmente, no vivo la vida de acuerdo a la cultura de la dieta. Y de hecho... he perdido peso", comenzaba la artista en su cuenta oficial de Instagram. "Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena. No de comida, sino de sabiduría. Hoy estoy llena de paz, serenidad, alegría y amor", concluía en su post. Unas palabras que en pocas horas se hicieron con multitud de comentarios aplaudiendo su fuerza de voluntad, valentía y constancia.

Además, Lovato quiso completar el mensaje con un story que recogía la siguiente cita: "Y le dije a mi cuerpo en voz baja: "quiero ser tu amigo". Tomó un largo respiro y respondió: "he estado esperando esto toda mi vida"". Toda una declaración de intenciones a la que añadió una frase concisa y reveladora: "gracias, cuerpo, por tu paciencia y fe en mí".

"Vale la pena el milagro de la recuperación"

Los desórdenes alimenticios que padeció hace unos años, y de los que todavía arrastra sus consecuencias, no son ningún secreto para el mundo. Como venimos viendo en sus redes sociales, Demi Lovato no duda en contar abiertamente lo duro que fue y está siendo el proceso de volver a quererse a sí misma.

"Sinceramente, pensaba que no era real el hecho de poder recuperarte de un trastorno alimenticio. Que todo el mundo fingía o recaía en secreto a puerta cerrada. "Seguro que vomita aquí y allá", "probablemente nunca pueda aceptar su celulitis" eran algunas de las cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía. Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que, por primera vez en mi vida, mi dietista me ha mirado y me ha dicho: "Así es como se ve la recuperación del transtorno alimenticio". En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo, me he hecho una pequeña sesión de fotos mientras estaba en cuarentena este verano para mostrar mis estrías y no avergonzarme de ellas", indicaba en Instagram hace unos meses.

Ante estas palabras, la intérprete de "I Love Me" hacía referencia a su canción dejando patente lo orgullosa que se siente al mostrar su cuerpo tal y como es. "Mis estrías no van a desaparecer, por lo que podría ponerles un poco de brillo, ¿verdad? Permitidme también dejar claro que esto sirve como recordatorio para cualquiera que de verdad piense que esto no es posible. ¡Puedes hacerlo! ¡Cree en ti!", continuaba Lovato. "Este año fue difícil... Sé amable contigo mismo si te equivocas y recuerda volver a encarrilarte porque vale la pena el milagro de la recuperación", finalizaba en su misiva.