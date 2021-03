Que Demi Lovato se ha convertido en una bomba de relojería, es algo que pudimos comprobar tras la emisión de los primeros capítulos de Dancing With the Devil, su nuevo documental. Durante el corto, la intérprete no dudó en hablar abiertamente sobre sus traumas familiares, adicciones al alcohol y las drogas e incluso la dura historia de superación que se encuentra tras estos acontecimientos. Sin embargo, la actriz ha querido aclarar lo empoderada que ha llegado a sentirse después de romper el compromiso con Max Ehrich, su última pareja.

"Me engañé a mí misma porque era lo más seguro y lo que se esperaba de mí", comenzaba explicando en una entrevista para Entertainment Weekly. "Obviamente, me preocupaba mucho por él, pero había algo dentro de mí que decía: "Tengo que demostrarle al mundo que estoy bien". Ahora que no estoy comprometida o casada y estoy bien, pienso: "¡Guau! ¿Esto no es mucho más empoderante?". No es esa falsa sensación de seguridad que creí vivir", indicaba.

"No necesitaba un objeto en mi dedo para sentir que estaba bien"

Aunque en más de una ocasión ha confesado que la ruptura no fue del todo amistosa, Demi siguió aclarando las emociones que fueron aflorando la separación: "El tamaño del anillo hizo el compromiso muy real. En el momento en el que me lo quité, me dije: "¿Sabes qué? Estoy bien. No necesito eso". No necesitaba un objeto en mi dedo para sentir que estaba bien. Parece estabilidad, pero no significa que lo sea. He descubierto que no me gusta vivir en el caos ni en la crisis, sino en la fluidez. Eso no significa estar atascada y estancada en un ideal o una tradición que nos impuso el patriarcado", concluía al citado medio.

"Independientemente de si el drama estaba ocurriendo o no, soy demasiado gay como para casarme con un hombre en este momento", añadía. "No sé si esto cambiará en 10 años o si nunca cambiará, pero me encanta aceptarme. Siempre supe que era muy rara, pero lo he aceptado por completo". Unas palabras que, tal y como apunta el site, se verán recogidas en la canción "15 Minutes". Un tema que formará parte de su próximo proyecto discográfico y del que acusa a su expareja de necesitar 15 minutos de fama para sentirse importante.