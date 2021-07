"Me has dejado" es el título del temazo que se han marcado la argentina Nicki Nicole y el rapero español Delaossa. Mucho estaban tardando en lanzar el tema que los fans de ambos llevaban un tiempo esperando. A su paso por Madrid, hace apenas unas semanas, la cantante concedió varias entrevistas, entre ellas una al steamer Ibai Llanos. Durante el Twitch, la argentina sorprendió a la audiencia cantando en exclusiva un trozo de "Me has dejado", algo que dejó atónitos a todos sus seguidores.

La propia Nicki ha expresado en redes lo mucho que deseaba que este tema saliese a la luz: "Gracias amigo @delaossapicasso. Mucho tiempo esperando para sacar esta canción. Ojalá les guste tanto como a nosotros", han sido las palabras de Nicole en su perfil de Instagram.

El videoclip, rodado en Madrid bajo la dirección de Guillermo Centenera, lo está petando en Youtube donde en menos de 24 horas ya lleva más de medio millón de reproducciones, lo cual lo coloca directamente entre las tendencias del día. En él podemos ver el lado más versátil de la trapera de Rosario que se atreve con ritmos flamencos.

Para la rosarina, que viene de recibir el premio a “Mejor colaboración” en los Premios Heat por “Ella no es tuya remix“ de Rochy RD junto a Myke Towers, no se trata solo de una canción más. Este es el segundo adelanto de su próximo disco, después de “No toque mi Naik“ junto a Lunay, y tiene una historia muy especial detrás. Y es que Daniel Martínez De La Ossa Romero, más conocido como Delaossa, es, según ha dicho la propia Nicki en más de una ocasión, "su artista favorito". Por eso esta colaboración ha sido tan signifcativa para ella.

“Dani es alguien a quien admiro mucho. Soy una gran admiradora suya desde antes de empezar a hacer música. Es increíble que mi ídolo se convierta en mi amigo”, subraya Nicki . “Hicimos esta canción hace dos años y mi esperanza era grabarla juntos en el estudio, pero debido a la pandemia tuvimos que terminarla por separado. Por suerte, pudimos grabar el video juntos aquí en España. Lo bueno de esta canción es que tiene mi esencia y la suya al 100% ".

“Grabar con Nicki fue increíble porque fue súper orgánico. Me enteré de ella a través de la sesión de Bizarrap y me acerqué ”, dice Delaossa . “La invité a cantar conmigo en uno de mis shows, y luego fluyó. Cuando fui a Argentina nos juntamos en el estudio y en una hora y media creamos la canción. Fue sobrenatural y orgánico. Fue un placer, había mucha vibra. Con Nicki no hay suficientes palabras", concluye el artista urbano.

El sencillo está compuesto por la propia Nicki en colaboración con los argentinos Mauro De Tommaso y Evlay y coproducido por Delaossa y el productor español Kiddo Manteca. Los artistas han querido fusionar el género urbano con el flamenco cantándole al desamor y la pena que éste deja. La letra y el sonido han sido grabados en Buenos Aires en 2019, aunque no pudo materializarse hasta este año, cuando por fin pudieron grabar juntos el ansiado videoclip. Por lo que hasta ahora no habían encontrado un buen momento para estrenarlo. Con este tema Delaossa se empieza a abrir a la escena internacional. ¿Qué será lo próximo?