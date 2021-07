En una escena donde parece que está ya todo inventado, cualquier amante del hiphop en español agradecería descubrir a un rapero o rapera que llegue al alma y que transmita algo diferente. Ese artista es, sin duda, Miranda, quien demuestra la necesariedad de dejar lejos los tópicos y los clichés que envuelven a veces al rap, trayendo una propuesta distinta al resto que cala en lo más hondo de quien lo escucha. Carlos, que tan solo tiene 22 años, llegó a Playz en el mes de junio para presentar su álbum debut, Gigantes, un álbum con un concepto de 360 grados y un universo tan envolvente que gusta casi tanto como duele.

Por ello, después de un mes de escucha ininterrumpida desde su publicación, y dándole la razón después de todo este tiempo al propio Miranda tras aquella entrevista a su afirmación de que "hay cosas en la vida que a veces se nos hacen demasiado grandes", (de ahí la palabra "gigantes"), sería inapropiado no recomendar, desde el corazón de una apasionada del hiphop, las razones por las que hay que escuchar a Miranda sí o sí.

El universo de Gigantes viene representado con un concepto visual que habla por sí solo y lo monocromático del blanco y el negro ponen color al disco. Al abrirlo, hay una ilustración de Miranda rodeado de varios gigantes que lo atormentan. "Ansiedad, depresión, muerte, vicio y tiempo me rodean junto a otras sombras, que son el resto de gigantes, como el amor , por ejemplo. Y además son gigantes que en algún momento le llegan a cualquiera, entonces todos nos podemos sentir identificados", explica el artista señalándonos el diseño que ilustra el álbum. Por si no fuera poco, todas las canciones vienen acompañadas de videoclips, haciendo honor al elaborado disco que presenta Miranda, un proyecto completo en todos sus sentidos.

Este álbum funciona como una radiografía clara de su faceta más íntima : Gigantes es ese disco que parece que te habla directamente, apelando de primera mano a los miedos e inquietudes de quien lo escucha. En sus propias palabras, "los gigantes representan todas esas cosas de la vida a las que nos tenemos que enfrentar y que a veces no podemos porque se hacen demasiado grandes". Un disco que no se parece a ningún otro dentro del género y que sirve como arma contra los demonios de cualquiera que haya tenido la suerte de toparse con él; demonios que, según Miranda, se suelen llamar " ansiedad , depresión , muerte , vicio y tiempo ", aunque admite que hay muchos más.

La primera razón no es más que el primer álbum del artista, el cual no recoge un solo motivo para escucharlo, sino diez . Gigantes da un paso más allá para asentar lo que ya venía avisando con su música: ser una referencia de la nueva ola del hiphop en español, por ello se convierte en un indispensable en Playztrends este verano.

La madurez de su sonido pegadizo

La tercera razón tiene que ver más con la musicalidad de su propuesta. Uno de los puntos fuertes de Miranda es su sonido pegadizo basado en la fusión de géneros, creando un tipo de rap melódico que engancha desde el primer momento. Rapeando o cantando, la libertad creativa es uno de sus pilares fundamentales, pues aun siendo fiel a su esencia, asegura que no tiene miedo ni reparos a la hora de indagar en otros estilos. Volviendo a su álbum debut, Gigantes es la prueba de un sonido más maduro. Así lo explicaba él mismo en la entrevista con Playz: "Este disco es el primero que hago y estoy muy contento. Nació en plena cuarentena, cuando me empecé a preguntar a mí mismo qué camino quería tomar como artista. Me flipan las producciones que hemos logrado y los temas son increíbles, estoy muy orgulloso de haber indagado en nuevos estilos".

"Me he notado un cambio súper grande con todo lo que he sacado anteriormente porque he fluido mucho más en la música sin miedo a hacer ningún estilo", continúa. "Yo creo que si al final te quedas en lo de siempre, no avanzas ni en la música ni como persona, por eso es importante explorar nuevos estilos para ponerte a prueba y crecer artísticamente", concluye. Porque es innegable que Miranda ofrece un soplo de aire fresco a la escena, ya sea por su musicalidad, sus letras o su propia personalidad como artista dentro del panorama, llena de modestia y humildad a pesar de crecer su posición cada vez más.