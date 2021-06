Tras el éxito de tres ábumes anteriores, Bejo vuelve a la carga. El primero, "Hipi Hapa Vacilanduki" (2017) supuso la carta de presentación con la que muchos conocimos al artista. Un año más tarde, salió "Parafernalio" (2019) y, dos después, "Chachichacho" (2020). El canario nos sorprende ahora con un nuevo trabajo de la mano del productor Cookin Soul. Ambos se acercan a un sonido más clásico del rap que, por supuesto, incorpora el flow y carisma propio de Bejo.

Charlamos con el artista sobre "Tripi Hapa", su nuevo lanzamiento, la escena del rap, el proceso de grabación de los vídeos y sus planes para lo que queda de año. ¿Qué nos espera de Bejo próximamente? ¿Con qué rapero español está a punto de sacar un tema? ¡Lo descubrimos!

P.- Este es ya tu cuarto disco, ¿qué lo diferencian de tus trabajos anteriores?

R.- Este disco es el primero que hago pensando en hacer un disco. La verdad es que mis anteriores trabajos han sido más bien una recopilación de canciones de una época y no tanto como concepto o unidad. En este disco trabajo con el mismo productor en todas las canciones, Cookin Soul. Por ese lado, está más definido, es un disco bastante rapero. Como concepto que cada uno lo escuche y vea, pero es un trabajo redondo y muy bien pulido.

R.- A mí siempre me ha gustado escribir, el rap es eso también: hablar de tus vivencias, de lo que te ocurre, de lo que ves. También consiste en ser directo. Mezclo música más alegre con otra igual más vacilona porque cada día me siento de una forma diferente. No voy a decir que es como un diario, pero sí tiene mucho de uno. Por eso este álbum es tan variado en sonidos e intensidades. Como la vida misma.

R.- Por un lado, porque ya no es tan "vacilanduki". Por otro, porque es un poco una autorreferencia, de que vuelvo a ese punto inicial de mi carrera. El concepto del álbum, no tanto a nivel sonoro sino visual, es como un viaje. Cada canción es un capítulo de ese viaje, es una historieta.

R.- Yo siempre he escuchado rap, si es verdad que en los últimos años pues he sido muy experimental y de probar con nuevos ritmos. Pero después de estos años picando de variedades musicales, me apetecía volver a mis raíces, volver al rap. Además, ya había hablado de antes con Cookin Soul de hacer un trabajo y nunca habíamos cuadrado por fechas. Desde el año pasado hemos ido enfocándonos en este trabajo que, por fin, acaba de salir ahora.

R.- Te diría que la segunda, "A mi manera", es la que más me gusta. Fue de las primeras que hice del disco y la letra es la que más me gusta, me quedé contento con ese tema. También me parece un poco más movidito que el resto. Estoy contento con el trabajo en conjunto, pero si tuviera que quedarme con una diría esa.

R.- El proceso ha sido muy loco (risas). Llevo como dos o tres meses con el palo y la cámara yendo por ahí. La gente por la calle me miraba un poco raro, parecía un cyborg o una cosa rara ahí con un rabo metálico. Ha sido muy divertido, he estado en muchos sitios haciendo cosas muy diferentes. He intentado mezclar escenas de acción para que sea también una aventura.

R.- Yo quería hacer un disco acompañado de imágenes, muy visual. Pero, claro, también plantear 11 videoclips al uso es bastante trabajo, tiempo, inversión y demás. Esto ha sido una herramienta muy ligera, cómoda y autónoma. Al final los vídeos del álbum me los he grabado con un arnés y una cámara. Da esa sensación de videojuego, de tercera persona. Es muy estético. La autonomía y la comodidad han sido las claves de estos vídeos. Algunos están grabados en una moto, en la montaña, debajo del mar... Hay mucha variedad gracias a la herramienta.

R.- Es algo que tengo muy a mi alrededor. Además, yo he estudiado audiovisuales, siempre me han gustado las cámaras, mis amigos se dedican a hacer vídeos. Lo tengo muy en mi entorno desde siempre. Creo que hoy en día las cosas entran visualmente, la gente consume la música a través del móvil. Antes era a través de un vinilo, pero el vinilo no tiene esa capacidad de imagen. Estamos todo el día con el teléfono consumiendo información de forma visual. En la actualidad es un plus, una forma de interpretar esa misma canción en función de cómo planteas esas imágenes. Le puedes dar un toque de humor o de seriedad, de cualquier cosa.

R.- Ha sido una gran suerte. Yo lo admiro desde pequeño. "Cookin Soul" de fondo. Desde siempre lo he seguido y escuchado y, joder, me hace mucha ilusión a nivel personal. Luego, a nivel profesional, son las bases más profesionales del mercado, así que muy contento.

"Para mí, 'A mi manera' es la canción más especial del álbum"

P.- Por ejemplo, en la canción "Mierda" al final sale un audio, ¿eres tú de pequeño?

R.- Pues no (risas). Me alegra de que me lo preguntes. Es un trocito de una canción de hace muchísimos años. Yo cuando empecé a rapear estaba en el colegio, con 10 años tenía un colega con el que hicimos un grupo y nos grabábamos con el mp3, como quien se hace una nota de audio con el móvi. Yo había perdido toda esa música, no sabía dónde estaba. Pero hace poco mi colega me mandó otra vez todas las canciones de cuando éramos pequeños. Me pareció bonito meter un trozo de él en la canción.

P.- Y ¿qué le dirías a tu yo de 10 años?

R.- Le diría que todo lo que va a pasar yo no me lo esperaba. Que va a estar muy contento y muy orgulloso de poder dedicarse a todo esto y de que la gente valore mi trabajo. Para mí esto siempre ha sido un hobby y con el paso del tiempo, me lo he currado, le he echado un montón de horas y de esfuerzo, pero lo hemos conseguido. Estoy muy agradecido.

P.- Entonces ¿qué sueños ya has cumplido?

R.- Pues, mira, esto podría ser mi sueño cumplido de hace 15 años, cuando estaba en el patio rapeando con el colega. Poder hacer conciertos e ir por ahí. También siempre me ha gustado pintar, ahora puedo dedicarle más tiempo e incluso exponerlas. Estoy gozando de poder hacer lo que me gusta y de poder compartirlo. Me gusta vivir así.

P.- Para terminar, ¿qué planes tienes para este 2021 además de este nuevo álbum?

R.- Tengo más música preparada. Tengo ideas en la cabeza y con muchas ganas de hacer un EP de música tranquila. Estamos trabajando en un par de temas de estilo. Hay alguna colaboración que va a salir dentro de poco, con Dano, por ejemplo. Con Locoplaya la idea es sacar este verano un par de canciones, llevamos tiempo sin sacar algo juntos.