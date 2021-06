Quién es Rachel Zegler, la actriz que dará vida a Blancanieves

La era de los live action en Disney es una realidad. Dumbo, Peter Pan, La Sirenita, Cruella... todo vale cuando se trata de retomar historias que se quedaron grabadas en nuestras retinas desde la infancia. Ahora le ha llegado el turno a Blancanieves, el último proyecto confirmado por la factoría que contará con una protagonista de la que muchos quieren saber más: Rachel Zegler. La actriz, de origen colomboestadounidense, interpretará a la mismísima princesa en la nueva versión de la plataforma. Pero... ¿qué sabemos sobre ella?

"Hola a un sueño hecho realidad", dijo la joven en su perfil de Instagram al anunciar su fichaje por esta película. Su origen latino es una de las noticias que más ha sorprendido -para bien- a los usuarios que venían acusando a Disney de no seleccionar más que a personajes blancos para dar vida a los protagonistas de sus live action. Teniendo en cuenta que Blancanieves fue la primera princesa de la factoría, el dato ha obtenido gran relevancia entre una comunidad que esperaba con ilusión una noticia de este tipo. De hecho, ya ocurrió cuando Halle Bailey fue confirmada para el papel de Ariel en el regreso de La Sirenita.

Salto al cine con tan solo 20 años

Tras la confirmación de su nuevo proyecto, Zegler se pondrá a las órdenes del director Marc Webb en la película "Snow White and the Seven Dwarfs" que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores de carne y hueso. En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Webb aseguró que "las extraordinarias capacidades vocales" de Zegler son solo una pequeña parte de sus talentos: "Su fortaleza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte fundamental para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney", afirmó el realizador.

Aunque Rachel se encuentre ahora en el foco de medio mundo, lo cierto es que cuenta con una amplia filmografía a sus espaldas en la que se incluyen títulos de comedia romántica como 500 días juntos (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como The Amazing Spider-Man (2012) y El poder de Electro (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

No hay duda de que el papel de Blancanieves consolida el ascenso en el cine de Zegler. De hecho, en su primer papel en Hollywood será la encargada de encarnar a María en la versión de West Side Story que Steven Spielberg estrenará en diciembre. Una historia que se hizo con diez Oscar, incluido el de mejor película. Además, podremos ver a la actriz formando parte de la secuela del film Shazam!. ¿Alguien da más?

Como es habitual en las películas de la plataforma, la música no puede faltar dentro de todas y cada una de sus historias. Un factor que no echa para atrás a Rachel, sino todo lo contrario. La artista también ha demostrado sus dotes como cantante tras participar en varios musicales desde que era adolescente. Así que es más que posible que sea la encargada de usar su voz para sorprendernos interpretando algún que otro tema de la BSO original del film.