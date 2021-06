# Suda, lucha, grita, rima, # escupe, sufre, curra, bro.

"Si os habéis quedado con ganas de más freestyle,

de más rimas y de más competición,

es el momento de cerrar la segunda temporada internacional

como solo 'Réplica' sabe.

Hemos revivido los cruces,

hemos hablado con sus protagonistas y hemos aprendido de la élite,

pero no podíamos irnos así como así.

Playz os trae un evento épico.

España versus México,

cuatro de los mejores 'freestylers' del mundo sobre un mismo escenario.

Las duplas ideales para un enfrentamiento único.

Skone y Chuty contra Lobo Estepario y Aczino.

Que nadie se mueva de sus asientos porque llega 'Réplica:,

la gran batalla'".

¿Qué tal, gente? Yo soy FJ,

bienvenidos a "Réplica: la gran batalla",

un evento especial de este nuevo formato

de "Réplica versus Internacional".

Yo soy FJ, pero no estoy solo, a mi lado me acompaña Jesús,

representando al medio de comunicación de freestyle,

El estilo libre. ¿Qué tal estás, Jesús?

Bienvenido, gracias por la presentación,

encantado de estar aquí representando el estilo libre,

encantado de que Playz

haya contado con nosotros para esta gran batalla.

Recuerdo a la gente que tiene que utilizar

el hashtag #Réplicalagranbatalla

para comentar todo lo que quieras sobre el evento y nada,

emocionadísimo, porque cuatro nombres

que no son cuatro nombres cualquiera, ¿no?

No, es el broche de oro a esa temporada de seis capítulos

que ha tenido "Réplica",

vamos a tener una batalla por duplas

en la que estarán un "team" español compuesto por Chuty

y Skone y un "team" mexicano

compuesto por Aczino y Lobo Estepario.

Nosotros lo estamos viviendo muy emocionados,

pero me gustaría preguntar, Mary, cómo lo estáis viviendo por allí.

Sí, bueno,

yo no puedo estar más emocionada

porque estamos a punto de vivir una batalla histórica,

estoy con los pesos pesados del freestyle,

pero antes os quiero seguir recordando

que todo lo que pase aquí,

lo podéis "tuitear" con el #Réplicalagranbatalla.

Y ahora sí, tengo aquí conmigo a dos pesos pesados de México,

Aczino, Lobo Estepario,

que se van a batir en duelo con dos pesos pesados,

bueno, tú Chemi un poco menos,

pero dos pesos pesados españoles que son Skone y Chuty.

Bueno, ¿cómo estáis antes de empezar?

Gordos, ¿no?

Por lo que nos dices, pues gordos, principalmente.

Antes que nada, estamos gordos.

Claro, y después yo creo que seguiremos también,

no creo que sudemos tanto.

La verdad que muy contentos, ya extrañábamos los viajes,

ya extrañábamos ver a nuestros compañeros,

ya me había hartado de verlos cada semana,

ahorita ya los extrañaba.

La verdad que todo el proceso, aunque no tenemos público,

aunque no tenemos el acercamiento con los fans, digamos,

el hecho ya de ver otra vez a mis colegas

que ya tenía un año que no los veía, pues ya...

A Skone no tanto porque la última vez que lo vi,

me estaba ganando partiéndome la cara en la Internacional,

pero ha Chuty ya tenía un año que no lo veía y pues nada, feliz.

¿Y tú, Lobo? Sí,

bien contentos de hacer una exhibición

que sea el regreso de esto

y con estos campeones es un placer gigante.

Y vosotros dos,

¿cómo habéis recibido a nuestros mexicanos aquí?

¿Tenéis ganas de empezar?

Sí, con mucha ilusión como ha dicho Mau,

llevamos un montón sin vernos, a Mau nos vimos hace poco,

le di una paliza, pero... -Un abuso.

-Pero sí que se echaba de menos y, joder,

fíjate cuando estábamos en ese epicentro de viajes

de tal uno dice: "Estoy supercansado,

quiero estar en casa" y de repente te lo quitan un mes y es como:

"Echo de menos estar riéndome con ellos, estar pasándomelo bien".

Más allá de la batalla, que también tengo ganas de competir,

pero esto para mí es más guay. Claro, hombre,

mucho más estar en casa de alguna manera.

¿Y en tu caso, Chuty?

Yo la verdad que opino como ellos, al final,

prácticamente tenemos casi todos la misma rutina,

cuando la vida está en su normalidad o la que conocemos,

al final es evento tras evento,

ya no es que sea todos los fines de semana,

sino que dentro del mismo fin de semana tienes no sé cuántos

y dentro de ese circuito casi siempre estábamos,

entonces verles después de un año, que vayamos a competir y tal,

dentro de que no es lo que estamos acostumbrados por lo que dice él,

de muchísima gente, se respira otro ambiente, pero bueno,

creo que tanto lo que vamos a hacer aquí

como lo que se está haciendo en otras competiciones,

se está manteniendo el free y la gente

también está aportando desde casa. Bueno,

tampoco me quiero alargar mucho porque sé

que estáis deseando empezar,

os lanzo una pregunta al aire a los cuatro,

con vosotros ya he hablado un poco de estos temas,

pero sobre todo vosotros,

¿cómo consideráis un formato como el de "Réplica" que apuesta

por el freestyle en una cadena como Playz, por ejemplo?

¿Cómo lo vivís vosotros?

Para mí muy bien,

yo siempre he estado a favor de que el freestyle se difunda

y se exponga en los lugares más visibles,

que no sea solo para raperos.

Yo hago un rap y un freestyle

muy para conocedores del rap, digamos,

no me quiero poner aquí un monóculo y rascarme la solapa,

pero sí siento que yo hago un rap que no es tan digerible,

pero tratamos, todos nosotros tratamos de que todos lo entiendan,

de que todos lo disfruten y eso es parte de ello,

que llegue a más plataformas y me da mucho gusto.

Sí, obviamente siempre es bueno tener ese crecimiento

y llegar a personas que a lo mejor no lo tienen tan al alcance,

hay personas que tal vez lo desconocen por completo

y el darnos una oportunidad...

Yo estoy seguro que cualquiera que escuche una batalla

de freestyle bien hecha,

lo va a atrapar y así ha pasado en México

muchísimas veces con los eventos,

ya se llenan con la mitad del público no son raperos,

son batos que escuchan pop...

-Imagínate, la mitad del evento de punks.

-La mitad punks, la cuarta parte fresas y una cuarta parte raperos.

No, pero yo creo que cualquier persona que ponga atención

a una batalla le parece superdivertida

y los va a atrapar, entonces,

hacer esto creo que nos hace que atrapemos mucho más gente

y la gente se enamore más del movimiento.

Solamente una última pregunta para ti muy rápida,

Skone, porque tú ya llevas varios años con el formato de "Réplica",

pero este año para ti con todo el tema de la pandemia

y cómo lo has podido vivir, ¿cómo ha sido de diferente para ti?

Para mí ha sido superespecial porque haciendo "retuit"

y de lo que ya hemos dicho antes, eso,

llevamos sin vernos un montón a la mayoría de los compañeros

y también, joder,

un momento en el que creo que todos echábamos de menos viajar,

sentirme responsable de que ahora

compañeros puedan venir aquí a España

y que todos me han dicho:

"Oye, qué guay que estamos aquí, qué bonito",

además en algo tan familiar como es "Réplica",

todo el equipo somos superamigos, supertal,

todo el que viene se acaba sintiendo

como si fuera uno más y para mí eso es muy guay

y es lo que nosotros perseguíamos

al principio cuando hacíamos todo esto.

Evidentemente, tiene que haber un engranaje,

tiene que ir conociéndose la gente, tal, desde todos,

pero ahora ya es un contexto en el que todos los que llegan,

ellos lo pueden decir, además yo siempre estoy como una madre encima:

"¿Has estado a gusto? ¿Te lo has pasado bien",

para mí lo principal es eso,

que "Réplica" no sea un medio que me ayuda a una idea

que hemos tenido de hacer freestyle

y que lo vea más gente, es un medio que se involucra con nosotros,

que tengo la suerte de que me da mucha libertad para,

"oye, tú eres el que entiende,

sois los que entendéis de esta movida, vuela libre",

yo no le voy a decir a Playz: "Pon esta Cámara ahí"

porque yo no tengo ni puta idea,

pero en terminología freestyle

a mí me da mucha libertad y creo que parte

de que funcione tan guay "Réplica" es por eso,

el ambiente que se crea con los compañeros,

por el ambiente que crean ellos que son unos cerebros increíbles,

no solo rapeando y porque es un programa

hecho por freestylers de verdad.

Pues sí, efectivamente, bueno, concuerdo contigo totalmente,

el ambiente que se crea es increíble,

vosotros espero que os sintáis en vuestra casa,

que es la de "Réplica", la de Playz,

la de todos nosotros y ahora sí,

conectamos con vosotros porque estamos deseando empezar.

A mí lo que me ha llamado mucho la atención

es que más allá de las ganas de competir

que tienen, sobre todo, creo que Aczino y Chuty,

que están en una fase competitiva no tan continua es las ganas

que tenían de verse,

de estar echando este ratito previo al camerino,

creo que refleja un poco la amistad

que es el gran encanto de la deportividad

de lo que viene siendo el freestyle

y esta disciplina y yo creo

que lo que se está preguntando la gente en casa,

Jesús, es, ¿cómo va a ser el formato de esta batalla?

Lo importante, el formato va a ser compuesto por dos bloques,

el primero va a ser más individual y tendrá dos rondas,

vamos a explicarlas.

La primera será con palabras enfrentamiento individual,

como digo, y estará compuesta por 60 segundos,

lo que hemos visto toda la vida, con formato con palabras.

Así que, ¿cómo va a ser la segunda?

Emparejamiento individual la primera ronda de este bloque,

pero ese emparejamiento individual

no se podrá repetir en esa segunda ronda

que será 4x4, 120 segundos con objetos,

así que vamos a ver batallas muy apasionantes,

yo creo que la gente tiene muchas ganas en sus casas

y creo que Mary ya está preparada y que viene muy bien acompañada,

así que Mary, todo tuyo y procede a las presentaciones.

Bueno, ¿qué tal?

Ya soy una veterana en esto de los eventos de "Réplica",

pero os tengo que decir que vengo muy bien acompañada, para empezar,

de nuestro DJ, de nuestro querido DJ Hazhe.

¿Qué pasa, familia?

Aquí deseando ver este pedazo de batallón que se viene. Así estoy.

Maravilla.

Oye, pero otra cosita, porque claro,

Skone va a estar compitiendo,

así que no puede estar de presentador conmigo,

así que yo me he traído al mejor, directo desde la FMS, ahí es nada,

el gran Bekaesh.

"All right", es un auténtico placer estar aquí contigo,

Mary, con todo el equipo en un auténtico clásico

como el programa "Réplica", dando oportunidades a los jóvenes,

internacionales, esto es espectacular,

un gustazo y antes de nada que arranquemos

y llenemos todo de bombas absolutas,

deciros que desde casa utilicéis el hashtag #Réplicalagranbatalla.

¿Lo deben usar o no? Claro que sí.

Claro que sí, "tuitead" desde casa todo lo que pase aquí,

cómo os sentís, cómo lo vivís, todo, todo.

Lo queremos ver.

Oye, ¿qué te parece si empezamos ya con las batallas?

Yo creo, que sin más dilación, esta vez es poco texto,

vamos con ello. Venga, vamos al lío.

Comenzamos con el primer equipo, el equipo de España.

Uno de ellos es un malaguita, un...

Bueno, el mejor, el campeón, el único y otro es un Dios,

el vallecano Chuty y Skone.

¡Bienvenidos!

¿Cómo está toda la peña por ahí en la casa?

Comenzamos en tres, dos, uno... Tiempo.

# Si no aprende por las buenas, # va a aprender hoy por las malas.

# Mira como yo vengo con estilo # que viene a hacer escala.

# Se van a llevar # los patrocinadores la sala,

# vinieron a por la Playz # y se vuelven con las 100 balas. #

# Con las 100 balas desde luego, # voy al cuello,

# esto es "Réplica" y en mi casa # desde luego yo soy Aníbal Lecter,

# invito a los raperos,

# pero lo que no sabían es # que la cena son ellos. #

# Ya me gustaría # que viesen esas Fallas,

# pero el público # está detrás de la pantalla.

# Así, ruego que no se vayan porque # esto es "Réplica" internacional,

# bienvenidos a la gran batalla. #

# Chuty, la última vez # que nos juntamos, "ma nigga",

# ¿qué pasó en la tarima?

# Somos como las partes # de Zodiac aquí arriba;

# cada vez que nos juntamos, # se acaba la partida. #

¡Tiempo!

Bienvenidos, caballeros, a su casa.

Tremendos, tremendos nuestro equipo.

Bienvenidos, chicos, qué maravilla.

Qué gusto de veros tanto tiempo después, por supuesto.

Un lujazo.

Y continuamos con más lujo, ¿quieres saber por qué?

¿Por qué? Cuéntame. Porque viene el equipo "Mexa",

los auténticos maestros de las barras,

los guerreros aztecas,

los dioses del "punch line",

con todos ustedes Lobo Estepario y Aczino.

(Música)

Y se la damos en tres, dos, uno...

# Yo no improviso # cada letra por letra,

# aventando cada línea # se queda completa.

# "Réplica" internacional # es por eso que se aferran,

# porque en cada paso que doy, # hago temblar la tierra. #

# Y se mueven las placas tectónicas # con esta métrica

# porque yo hago que se ponga # la cosa magnética.

# Me tengo que salir de manera épica

# porque esta batalla # la gano sin réplica. #

# Sin réplica y esto es # internacional, es lo que hay,

# cada verso que te aviento # es un "punch line",

# parece que estamos en Japón, # soy un samurái,

#vine a cortar a rivales # como árboles de bonsái. #

# Soy un samurái guay # como el bonsái, "boom-boom",

# cada barra es un "punch line", # mira lo que en el escenario hay,

# soy dos "R" como en la escena # del freestyle. #

Un gusto que están acá con nosotros todos ustedes, qué lujazo.

Mucha suerte. Gracias.

Tenemos lo más grande de Latinoamérica y de Europa

y del mundo todos juntos aquí, constelación, papá,

constelación, claro que sí. Madre mía, se viene algo épico.

Y yo creo que ya, sin más dilación, ¿qué te parece si empezamos?

Hombre, pues claro, por mí empezamos ya de ya.

Claro, aquí se vienen batallones,

así que lo primero que vamos a hacer yo creo que es el sorteo.

Freestyle total, sorteo total aquí, aleatoriedad, perfecto.

Que venga uno de cada equipo para ver quién empieza

y luego ya decidís.

Tirad a piedra, papel o tijera.

Claro, ahora cada equipo,

hay que decidir quién del equipo empieza contra quién empieza.

Elige él que está de visita. ¿Eliges tú?

¿Quién empieza? ¿Quién empieza?

Vale, ¿son palabras primero?

Palabras primero, sí, señor.

¿Qué te gusta más, palabras?

Minuto completo.

Vale, yo empiezo con las palabras.

"Yes", papá.

Un minuto y varias palabras, ¿no?

Ahora, ahora vamos a pasar a explicar el formato.

Efectivamente, es un minuto cada uno...

Entre ellos se lo guisan, se lo comen, papá, ya está dicho.

Es que se viene arriba, se viene arriba.

Emocionado de estar aquí, claro que sí.

Ya te veo.

Vamos al lío, os explico para que lo tengáis bien claro.

Es un minuto cada uno con las palabras

que iréis viendo en pantalla.

¿De acuerdo?

Perfecto. Vamos al medio.

Yo he escogido, empieza tú, empieza tú.

-Ahí sí, ¿no?

OK, OK.

Tú lo hiciste eso en la Inter, ahora yo lo hago acá.

Hazhe, tú estás "ready", ¿verdad?

Pues suéltalo ahí.

Van a salir aquí también, ¿no?

En la pantallita está saldrán, ¿no?

(AMBOS) Se lo damos en tres, dos, uno...

Tiempo.

# ¿Dónde están las palabras # que no las veo?

# Igual tengo que marcarlo.

# Mira, me sale "trofeo", # es normal, tú sabes compañero,

# a mí me llaman # el Manchester United

# cada vez que salgo en uno nuevo.

# Dale, desde luego, # ¿sabes qué fracasa?

# Llega el puto Skone, # te fríe a la brasa.

# Cada vez que agarro el micro # yo salgo de caza

# para coger el trofeo de tu cabeza # en mi casa y eso está.

# Es "easy mode" es enorme.

# Cada vez que fluyo # este no responde.

# Ya lo sabes, nene, # yo juego en otro "level".

# La primera vez que un círculo # en mi rampa de despegue,

# voy al cielo, # desde luego, compañero.

# Cada vez que fluyo # sabes que no reconoce.

# Me llevo el oro, # la plata y el bronce.

# Tu carrera está en picado # como el Apolo 11.

# Bote, dímelo, sí, # me ponen otra palabra,

# una cara sonriente sobre el free.

# ¿Cara sonriente? # La tengo yo, chavales,

# cuando me cargué a Mau # en semifinales.

# Dale, ya no salen, # controlo todos los emoticonos,

# yo soy tan guapo con el micro,

# que subo una historia # y Lobo me responde con fueguito.

¡Tiempo!

Tu turno, Mau. Muy bien.

Hazhe, ¿lo tienes?

Pues ponlo a volar, papá.

Se lo damos en tres, dos, uno...

# Quedaste con cara sonriente # en la semifinales,

# pero en la final tus emociones # no fueron iguales.

# Por eso, mira, voy a contarte, # me ponen "árbol", hermano,

# hoy vine a separarte.

# Voy a plantar la raíz, la semilla,

# para que luego crezca # una fruta amarilla.

# La voy a partir, # voy a sacarle el jugo,

# igual exprimo tu cabeza # porque yo soy tu verdugo.

# Voy a colgarte como Judas, # yo también tengo el trofeo,

# no te quede duda.

# Voy en un coche deportivo, # así lo he hecho,

# tú eres uno de esos # porque te dejo sin techo.

# Y te gano en el Porsche, detente, # porque ya sabes cómo vengo,

# incoherente.

# Estás a mi Mercedes, ¿ves?

# Por eso es que te pongo # un Jaguar enfrente.

# Eso es coche deportivo # y ya saben que yo soy un anciano,

# y en esta mierda yo soy justo # porque puedo hacer un templo

# con mis propias manos.

# ¿Entendiste lo que damos?

# Porque saben lo que hablo # con mis labios

# y en el escenario saben # que este diablo sabe más por viejo

# que por diablo. #

¡Tiempo!

Un fuerte ruido desde casa, sí, señor. Tremendo.

Ahora, hacemos un cambio, cambio de equipo.

Luego tendréis tiempo para revancha, no os preocupéis.

Para abajo, salís a jugar.

Ahí ese Lobo, ese Chuty.

Saliendo a calentar el "round", claro que sí.

Terminó Aczino, arranca Lobo Estepario.

Con todos sus "warriors". Vámonos.

Hazhe, suéltalo ahí.

Qué clásico, papá.

(Música)

"Are you ready, motherfucker?".

En tres, dos, uno...

# "Let's go", empieza este tiempo, # yo arranco,

# pero tu cuello lo sello,

# improviso en esto y esta vez # ya te acecha,

# parezco un reloj, # te estoy atinando las flechas.

# Tú no sabes nada como lo hago yo,

# solo estás viendo la hora # en que muere tu flow.

# Parece ser que esto es # como las seis "o'clock",

# no entendiste bien, # este es el "time", "o'clock".

# Disparos hacia ti, ya lo sabes, # yo tengo versos buenos,

# líneas y frases.

# Claro que yo soy un salvaje,

# tanto que te golpeo y estás viendo # que se tiñe de rojo el paisaje.

# Estás hablando de lenguaje

# contra un vikingo # que es un maldito salvaje,

# estás observando el paisaje.

# Esto es de japonés, mi dinastía, # no eres de mi linaje.

# No tienes que hacer nada aquí,

# pero yo solamente lo hago # por conservar otro rapero,

# para que se levanten todos, # es lo único que quiero

# y este viene a rapear # solo para hacer un dinero

# y yo creo que lo estoy haciendo # y se pierde.

# Y como los billetes, # tú te encuentras verde, lo siento,

# pero tus versos, él te dio,

# y aunque seas Dios # no me llegaste al peso. #

¡Tiempo!

Ay, ay, la perra es de "Mexa".

Madre mía. Hazhe, rebobina, turno para Chuty.

Se los damos en tres, dos, uno...

# Me hablas de tiempo # y del dinero a estas alturas,

# mi banco es como el paso # del tiempo, todo lo cura.

# Así que, cállate, vas a hacer # que es que es evidente,

# has tapado tus errores # en vez de hacerles frente.

# Es evidente, pero no es distinta,

# yo soy una máquina # que va a destrozar a la tinta.

# Cómo me dices, # que me gano en la tarima,

# ¿te lo ha hecho un humano # o te pusiste un pulpo encima?

# No me jodas, a este me lo cargo # y no lo pillas.

# Mira que yo te gano # porque yo soy el mejor,

# él quiere que la pandemia # se expanda un montón,

# a la gente con tu cara siempre # le hacen un favor.

# Así que calla, "bro", mira # que tengo poses, frases, ases,

# este no llega ni para las doce.

# Yo soy como el puto virus # porque a mí tú no me toses.

# Sobre el ritmo a este me lo cargo, # qué cabrón,

# este solo es otro Tony,

# pensaba que era un asesino, # me pidió un cargador,

# pero era para el móvil.

# No hay comparación ninguna, # normal que me lo pula,

# soy la pistola del rap

# porque gracias a mí # empezasteis a ganar el pan. #

¡Tiempo!

Fuera.

Caballero, no te vayas muy lejos porque vamos con el "round two".

Maravilla.

Ronda número dos y vamos a tener un elemento

que dentro del freestyle a mí me encanta que son los objetos.

Sí. Venga, vamos con ello.

En la ronda anterior, terminó el equipo español con Chuty,

así que Chuty arranca.

Arranca, señor. Y cambiamos de oponente.

Mau, tu turno.

Perfecto.

A mí se me ponen los pelos de punta, mamá,

porque Chuty-Aczino... Madre mía, se viene batallón.

Arrancas tú, Chuty, son 120 segundos, vis a vis.

¿4x4? 4x4.

Es importante que objeto que uséis, objeto que tiréis, o lo dejáis,

lo que queráis, pero no lo volváis a meter dentro.

¿Vale? Hazhe, ¿lo tienes?

¿Viendo o sin ver? ¿Sin ver?

Desde casa, ¿estáis "ready" o no estáis "ready"?

Sí, ¿no? Por supuesto que sí.

"Let's get ready to Rambo?".

(Música)

Se la damos en tres, dos, uno...

# Yo te gano, hermano, y te ejecuto, # mira como ya te gano,

# voy a matar a este puto.

# ¿De qué va? Sí, # yo con mis rimas son kryptonita

# contra este Supermán le quito # la cabeza a lo Lex Luthor. #

# A lo Lex Luthor te ejecuto, # ¿qué estás haciendo, mi hermano?

# Tú eres como ese juguete porque # te crees que eres un superhéroe,

# pero los niños # te tienen en las manos. #

# En las manos, # eso es evidente porque, mira,

# tú no tienes nivel suficiente.

# Primero te voy a quitar # la piel a mi oponente

# y mato a Supermán # con esta megamente. #

# Megamente, ¿sabes quién me nombra?

# Hoy Aczino # te pega con la alfombra.

# Mira cómo me nombran, # me siento como un boxeador

# porque estoy peleando # con mi sombra. #

# Sí, con tu sombra,

# mejor te voy a partir la columna # como en el "Mortal Kombat".

# En mi "kombat", qué cabrones,

# se siente como Ojo de Halcón # dentro de "Los Vengadores". #

# Dentro de "Los vengadores" # ven a ver porque, ¿sabes qué?

# Yo te pongo tu trabajo, # yo veo ese objeto y me relajo,

# porque hablando de tenis # siempre has estado por debajo. #

# Siempre he estado por debajo, # pero si en esta tarima

# tú para ver Andy # tienes que mirar para arriba.

# En esta tarima # no vas a salir del frasco,

# tienes un accidente # mientras yo me la casco.

# Qué bueno que trajiste # casco de seguridad

# porque se ve # que no tienes habilidad.

# Mira, yo soy vampiro,

# aquí está la "guitar" # y aquí está tu "hero". #

# Este "hero", # pero si eres un gualtrapa,

# volvemos al Supermán # porque tus neuronas se escapan.

# Eres un gualtrapa # y eso es lo que te duele,

# nuestro nivel no es # lo que reflejan las redes. #

# No es lo que reflejan las redes, # yo hago un cuerdo y te saco,

# lo hago como ustedes.

# ¿Sabes cómo te pongo aquí?

# Te dejo "cool", yo soy ese # porque represento rojo y azul. #

# No, no hace falta que lo imites,

# es porque en el parque # últimamente no te ve ni Peter.

# Así que cállate # porque yo te ejecuto,

# yo sería Daeneris # y tú mi "nenuco".

# Mi nenuco, sabes cómo trabaja, # esto es Corn Flakes,

# pongo al gallo en la caja, # pongo al gallo en la caja.

# Es que cuando veo esta cosa # tu nivel se me rebaja. #

¡Tiempo!

Sí, señor.

Siempre nos deja en lo mejor, gracias, caballeros.

Qué bueno que viniste. Qué picante la batalla, madre mía.

Vamos con la segunda batalla, claro que sí.

Sí, señor. Que vengan por aquí. Cerramos por aquí,

que no vean porque todavía quedan un montón de objetos.

Tenéis un montón de opciones, así que...

Es vuestro turno.

Qué bombazo, qué bombazo instrumental, papá, me encanta.

Ahora empiezas tú, Lobo. ¿No?

Sí. Arranca Lobo.

¿Me lo has subido un poquito por ahí, porfa?

¿Me subes un poquito? Gracias.

Hazhe, lo tienes, ¿verdad?

A ver qué hacemos nosotros.

Suéltalo ahí.

(Música)

Y se lo damos en tres, dos, uno... Tiempo.

# Parece ser que esto se siente, # ahora se abre la caja,

# pero se cierra tu mente.

# Y ahora es tiempo de boxear, # míranos,

# ya sabes lo que va a pasar. #

# No, yo no me voy a pegar,

# pero con las palabras # sí que te puedo ganar.

# ¿No tienes trabajo?

# Pregunta al Jonny, mi manager # tiene más contactos que la UFC. #

# Que la UFC, pues tú sabrás # que yo podría noquearte

# incluso con una palabra,

# pero con esto me siento en casa, # porque no haya gente,

# estoy amoldando las masas. #

# Estás matando las masas, # esa me ha molado de lejos,

# pero siempre fracasa.

# ¿Sabes? Yo soy el meteorito # del hiphop hispano,

# estoy yendo # a todo el territorio mexicano. #

# Mexicano, mire el horizonte,

# hoy dando pisadas de elefante # y de bisonte.

# Es normal que este yo lo aporto # como brazos de T-Rex,

# hoy te quedaste corto. #

# De quedarte corto, # mira, ¿sabes qué?

# Deja que Skone te fecunde,

# tú eres como el elefante # amarrado a la pata

# porque no viaja por poder, # no lo hace por costumbre. #

# Estas son suposiciones,

# mira los objetos, # una peluca del Skone.

# ¿Lo notas?

# Con cada verso que aviento # te estoy lanzando bombas. #

# Una peluca del Skone, la verdad # que me ha hecho gracia la frase,

# si se la pusiera este parce,

# sería lo que pasaría si la Veneno # pasará 15 años en la cárcel. #

# En la cárcel, porque ahora mismo # tú ya te pintaste de colores,

# parece ser que este no está aquí, # esto no es la cocina,

# pero te voy a batir. #

# Me vas a batir, tú eres un paleto, # yo soy la batidora,

# no parto de batir récords,

# yo soy la batidora porque gano # en la sorpresa, mientras Mau,

# el Aczino te ofrece su mayonesa. #

# Su mayonesa, pero eso se ve y a ti # Chuty es el que te da de comer.

# ¿Lo quieres hacer así?

# Lo mío es invaluable # como los cuernos de marfil.

# ¿Sabes por qué Mau # a ti no te da de comer?

# Porque el precio # se puede encarecer, Lobo le dijo:

# "Invítame a comer, compañero" # y Mau respondió:

# "Prefiero comprarte # un coche nuevo". #

¡Tiempo!

Ruido, ruido, ruido.

Sí, señor.

Oye, yo quiero la receta de esa mayonesa, papá.

Yo no digo nada.

Mejor, que estoy más guapo, que si no luego la lío,

que en todas las jornadas la lío, así que mejor me callo.

Maravilla.

Bueno, pues hasta aquí, hemos vivido el primer bloque...

Qué manera de vibrar también.

Bueno, es que estoy agotada, estoy agotada,

si es que me parece increíble lo que está pasando aquí,

sinceramente. Es algo épico.

Pero oye, yo quiero saber una cosa,

¿cómo lo están viendo nuestros comentaristas?

¿Qué nos decís? Decidnos, decidnos.

Pues bueno,

me parece que esta batalla está cumpliendo las expectativas

que todos nos hacíamos en casa.

Creo que todavía queda bastante, que esto puede desarrollarse,

que esto todavía va a tender a crecer,

pero me gustaría preguntarte Jesús

qué te ha parecido este primer bloque, ¿qué destacarías?

Encendido fuego, Aczino y Chuty moviéndose mucho

en el terreno del ingenio, ¿no?

Los mexicanos se han venido, han dejado un poco "punch line"

y han cogido los objetos, las palabras

y se han venido al ingenio,

¿quién te gustaría destacar de esta ronda?

Bueno, yo creo que la ronda palabras,

Aczino ha estado superior a Skone,

creo que Skone se ha centrado mucho en rapear,

en conectar consigo mismo,

no ha hecho esas pausas que siempre nos tiene acostumbrados a la hora

de rematar el "punch line" y, sin embargo,

Aczino ha entrado respondiendo y asociando la palabra

que le tocaba justo de primeras,

creo que en un plano mucho más competitivo y yo me quedaría

con la ronda palabra de Chuty contra Lobo Estepario

porque creo que ha hecho

una asociación de temáticas increíbles

con lo que le había dicho Lobo,

la temática que le aparecía en pantalla y, sobre todo,

siendo siempre humillante con ese toque un poco de directo y hostil.

Yo creo que me quedaría con ese momento

y el resto sí ha estado un poco más y colado, sobre todo,

ese Chuty-Aczino que ha sido un duelo brutal,

apasionante.

Para apuntar las referencias de Chuty

y yo tengo miedo siempre que en la ronda de objetos,

salen objetos porque Aczino ya sabemos

lo que deja históricamente allí, ves un casco nuevamente y dices:

"Cuidado con lo que se puede venir"

porque te deja una "asesinada" como se suele decir.

Es que es rapero, pero también es futbolista,

skater y un día va a coger una BMX dentro de un cofre

y se va a hacer una voltereta en el aire,

así que yo siempre le pondría una ronda los objetos a Aczino.

Da miedo lo que va saliendo de ahí.

Esto ha sido el calentamiento

y vaya calentamiento, así que, vamos con ello.

Ya sabemos lo que piensan nuestros comentaristas,

pero también queremos saber qué estáis pensando vosotros.

Así que, os recuerdo nuestro hashtag

que es #Réplicalagranbatalla.

¿Qué estáis "tuiteando"? ¿Qué estáis poniendo?

A ver, a ver esos "tuits" que yo lo vea.

No solo los "tuits", quiero ver cómo lo están viendo en casa,

echamos de menos al público,

quiero esa foto si lo estás viendo acompañado,

si estás viendo acompañado con no convivientes con mascarilla,

pero quiero ver qué se está viviendo,

qué se cuece en este evento tan histórico.

Tan épico, ¿verdad? ¿Cómo has visto la primera ronda?

Ya que te tengo aquí conmigo, te pregunto.

Evidentemente, la primera ronda siempre cuesta arrancar un poco,

pero es que estos señores, con todos vuestros respetos,

son de los mejores del mundo,

de los mejores del planeta y de la galaxia freestyle

y han empezado a tirar barras los mexicanos

y ese ingenio "punch line" español también, no sé,

lo esperado la verdad, muy bien y es un gustazo tenerlos aquí.

Es un gustazo porque hacía tiempo

en algunos casos que no veía competir

y sinceramente les he visto,

yo personalmente, en muy buena forma.

Así que esto puede ser el preludio

de un año cargado de muchísimo freestyle.

Así esperamos, la verdad,

porque estáis en casa de la manera que estamos,

pero el freestyle, por lo menos a mí,

yo sé que a ti también, nos da y nos llena de vida.

Así que vamos a seguir llenándonos de vida con la batalla, ¿o no?

¡Por favor! Vamos con nuestro segundo bloque,

los enfrentamientos va a ser dos contra dos.

Empiezan las tortas. Ahora empieza lo bueno.

Así que, chicos, venid aquí.

Comenzamos con una primera ronda que va a ser formato clásico,

pero con una novedad, lo vais a hacer los dos del mismo equipo,

¿sí, no?

Claro que sí, tenéis un minuto clásico al uso con ida y vuelta,

pero tiene la particularidad de que podéis combinaros,

hacer las cositas que os gustan a vosotros, ya sabéis.

Como vosotros queráis.

Terminó el equipo español la ronda anterior, empieza...

Efectivamente.

¿A 4x4 mismo? -Sí.

Ahí ya como vosotros queráis.

Volad. Hazhe.

Dale, gracias, papá.

Eso es. Ponlo ahí.

(Música)

Vámonos, vámonos, vámonos.

Se lo damos en tres, dos, uno...

# Ha llegado el puto mejor rapero, # de toda la lista,

# el que parte a esos cabrones # cuando suelta el freestyle,

# pero por Dios, mira qué cuerpos, # ¿de verdad es realista?

# por esos cuerpos los freestylers # no son deportistas.

# -Has visto antes # cómo la peluca exhibe,

# metiéndose con el pelo # que tiene este pibe,

# pero ahora te pido que le mires,

# ¿no es Penélope Cruz # en "Piratas del Caribe"?

# -Sí, "brother", # porque hoy es el día

# en el que casi ganan a Chuty # y a Skone,

# respondo al momento, chicos, # se ponen atrás del barco

# y el barco # va haciendo el caballito.

# -Este que lo entierra como dice, # que le gana,

# pero mato # a este puto hijo de perra,

# este más bien # a Davy Jones me recuerda,

# y hoy es el día que pone los pies # sobre la tierra.

# -Sobre la tierra, yo te lo digo, # mira, te voy a joder,

# Mary parece una hechicera, # un guerrero el Bekaesh, dos ogros,

# no sé si es "Réplica" # o un capítulo de "The Witcher 3".

# -De "The Witcher 3", # también recuerda antes

# que eras un coche sin techo, # ha dicho el contrincante,

# pero es un Ferrari # el que tiene delante

# pues por mucho que acelere # tiene al caballo delante. #

¡Tiempo!

Tranquilo, papá, que hay más "round" todavía.

Turno para el equipo mexicano, cuando gusten, caballeros.

Hazhel, ponlo a rodar.

(Música)

Y se lo damos en tres, dos, uno...

# Esa rima del caballo estuvo bien # para empezar,

# hubiera estado mejor # si no lo hubiera dicho yo

o lo de Jaguar.

# Oye, mi hermano, ¿quién te dijo?

# Tú eres deportista,

# y ese jersey de Ronaldo, # de su hijo.

# -Sé muy bien # que cada verso te aterra,

# no están listos # para esta maldita guerra.

# Me hablaron de los piratas, # este hijo de perra,

# pues tú estás muerto, # que irías en el Perla Negra.

# -Oye, el barco lo hundimos rápido, # pasaría un accidente trágico, sí,

# les daría pánico, # pero Skone se pone al frente

# y se vuelve aerodinámico.

# -Este loco controla, # juro que lo controla,

# cada verso que te aviento disparo # de pistola, toma nota, idiota,

# que tú sí eres deportista

# por cómo estás # detrás de las bolas.

# -De las bolas estás aquí # en la capital,

# hoy vengo haciendo rap real,

# yo soy Davy Jones # en la instrumental

# porque te saco el corazón # en la caja musical.

# -En la caja musical, # eso es lo mejor,

# claro que somos gordos # al estilo de big boss.

# Eso es lo que tú crees,

# y ustedes están tan flacos # que hasta se desaparecen.

# -Oye, estamos gordos, # eso es verdad,

# sufrimos mucho de obesidad

# porque comemos sin piedad, # pero oye,

# la anorexia también # es una enfermedad. #

¡Tiempo!

Se torna caluroso el ambiente. Madre mía.

Cambiamos esa base, Hazhe,

segundo minuto del equipo de México.

Cuando quieras.

(Música)

# Y se la damos en tres, dos, uno...

Se me corrió...

Y se lo damos en tres, dos, uno...

# Hermano, yo aquí soy un psicótico,

# mi sangre # se analiza en narcóticos,

# aquí algo es muy ilógico,

# que traigas una playera # de juventud me parece muy irónico.

# -Porque es lo que menos tiene,

# te juro que este se asemeje # y no conviene,

# solamente estoy matando # a estos con puro freestyle.

# -Tu rap es muy básico, # está muy básico,

# solo le gusta a los más # tontos fanáticos.

# El mío es clásico,

# se parece a tu jersey # porque siempre está monocromático.

# -Este bato lo mato, # lo hago desde hace rato, en serio,

# que cada verso ahora mismo # lo desacato, lo más raro, bato,

# es que traiga la de Jeep # y nos sirva en un 4x4.

# -Yo también tengo una yipeta # para que a esta bichota,

# mi bichote le meta.

# Así es como se respeta,

# deja que sea Ronaldo # y de chilena la interpreta.

# -Este cabrón te desbarata, # rata, no puedes hacer nada,

# un "ratatá" dentro de esta cata, # te juro que puedo improvisar,

# arrancar la garganta,

# no prestarte el oro, # este solo trae la plata.

# -Este solo trae la plata # como Escobar o el plomo, dime,

# ¿cuál quieres probar?

# Hoy mi hermano, # tú lo tienes de colores,

# voy a hacer que entre tu mente # dibuje zumos mejores. #

¡Tiempo!

Sí, señor.

Hazhe, rebobina, turno para el equipo España.

Chuty y Skone.

Tres, dos, uno.

# Jeep, jeep, ajá, ¿cómo va?

Esas manos en el aire.

Se lo damos en tres, dos, uno...

# Vale, vale, han hablado de La Juve # y es verdad, los paquetes,

# que yo no soy joven, piensan # que me compromete, pero Mauricio,

# Lobo, sois unos paquetes, # aparentáis 47 desde los 17.

# -Desde los 17 y eso sí # que es verdad,

# pero no les traumatices # que aquí llega la realidad,

# ellos tienen problemas con la edad

# porque hoy el Grinch les # está pegando en el día de Navidad.

# -En el día de Navidad, cada vez # que fluyo sabes que voy a diario,

# tienes la edad de Justo, # pero justo lo contrario,

# porque yo soy Ronaldo # y tú también, pero Nazario.

# -Él es Nazario, # lo tiene que driblar,

# ¿has visto el Lobo # cuando te hace "ratatatá"?

# No te pongas violento, no te pongas de ese modo,

# sabemos que eres un cordero # con la piel de lobo.

# -Con la piel de lobo y es verdad, # loco,

# imagínate que fueran futbolistas # estos locos,

# si fuera lateral y se enfrentara # a Cristiano Ronaldo, loco,

# para que pudiera alcanzarlo, # le tiramos una moto.

# -Una moto, pero espera, # que dicen que son gordos,

# eso es lo que ellos quieran,

# ¿te imaginas que le deja su cuerpo # a Hitler este parguela?

# Y sería más guapo por dentro # que por fuera.

¡Tiempo!

Fin de ese minuto clásico,

llegamos a la última recta final de la batalla, "round four".

Maravilla, maravilla.

Vis a vis.

Terminó el equipo de España, arranca el equipo de España.

Una cosa, de todas maneras, yo vuelvo a recordar una vez más

que si estás en casa, sigue "tuiteando",

sigue compartiendo con nosotros en #Réplicalagranbatalla.

Ha quedado muy bien, maravilla. Quemando ahí esos "tuits",

que queremos generar impacto, porque estos señores se lo merecen,

bienvenidos, por supuesto, a este gran país

y a esta gran nación, estos grandes mexicanos hermanados.

Exacto. Empanados.

Esta es vuestra casa también, que lo sepáis.

Pues ahora sí, ya lo tenemos.

Claro que sí, ¿estáis "ready" todos?

Sí, sí. Hazhe está "ready".

Pues suéltalo, papá.

(Música)

Se lo damos en tres, dos, uno...

# Que conmigo no tienes nada # que hacer, ¿cómo me llamo?

# Pero ya sabes que mi nota... # aunque lo pongan del uno al diez.

# Dicen que no están en México, # pero que se sientan como en él,

# ¿qué más quieres que hagamos?

# Si lo hemos puesto # como la casa de Errecé.

# -Yo lo que digo solamente, # yo estoy tranquilo,

# ¿qué estoy haciendo, en serio?

# Que yo te mato en el ritmo, # digo que soy King Kong,

# ha llegado el "king" del ritmo.

# Como el escenario que nos ganes, # esto está en chino.

# -Esto está en chino, # ya lo sabes de veras,

# por eso te cortan el rollito # hasta en primavera.

# Lo pillas de pena # y es que a mí me enca-ca-canta,

# cae en la ca-ca-ca-caja, # es un ce-ce-cerdo a la naranja.

# -¿Otra vez # con las manos en el aire?

# Eso no lo hubieras hecho # lo mismo en la calle.

# Te pido que batalles y te calles, # hoy no hay público ni jueces,

# no tienes que engañar a nadie.

# -Lo mismo en la calle, # dijo sobre el ritmo,

# será mejor que te calles # si vas a decir lo mismo.

# ¿Que tú eres King Kong en hiphop?

# Espabila, que tú eres King Kong, # pero hoy pierdes contra Godzilla.

# -Godzilla, yo soy un "God killer" # en cada línea,

# en cada línea, cada flow # y en cada rima.

# Parece ser que es # puro egocentrismo,

# no engañas a nadie, # solo te engañas a ti mismo.

# -Yo no me engaño a mí mismo, mira,

# yo estoy rapeando y gesticulo # para tu mánager,

# que nos está mirando, # así que no me estoy engañando,

# desde luego, le has engañado tú

# diciéndole # que es bueno tu compañero.

# -Es bueno mi compañero, # los engaño, pues es malo,

# pues si le quito el micrófono # te va a cagar a palos.

# De verdad, que es malvado, # ¿pues que no lo has notado?

# Si cada vez que te has enfrentado # contra él te ha humillado.

# -Pues claro que es muy malo, # tú puedes ser un crack,

# tú eres bastante bueno, # tienes la Internacional, y yo,

# ¿cómo justificarme # si soy el "number one"?

# El episodio de la mosca # dentro de este "Breaking Bad".

# -Dejo este "Breaking Bad" # pero en esta pista.

# Es normal que yo lo suelte # y que ya no me insistas.

# Sí, son mejores, # soy como Walter White en pistas,

# pero cuidado que te pisa # los talones Jesse Pinkman.

# -Jesse Pinkman, sí, Jesse Pinkman, # un drogadicto que va a acabar

# con todo lo que consiguió # en el freestyle.

# Sí, Jesse Pinkman, sí, # Jessi Pinkman,

# colgándose en los huevos siempre # del protagonista.

# -Yo no soy Pinkman, # yo soy Big Bang en el escenario,

# siempre que lo hago, # lo hago extraordinario.

# Ya sabes quién te da # los ordinarios, no es mosca,

# yo soy el "most" campeón # que hay en vocabulario.

# -El protagonista, # de eso es de lo que vive,

# porque tus talentos personales # nunca los exhibes.

# ¿Está cerca de Mau, de lo que vive?

# Tú no eres un rapero,

# eres un notario # del récord Guiness.

# -Del récord Guiness, bueno, # esa letra está "cool",

# pero este te receta # puro versos a "full".

# Jesse Pinkman, sí, # estoy lejos de la meta azul,

# pero tú estás más lejos # si tú metes la Red Bull.

# -La Red Bull, mira, es complicado,

# yo soy un narco corrido cantándole # a mis hermanos,

# se ha cansado de un free # que los españoles han creado.

# Esos "compas" ya están muertos, # nomás, no le han avisado.

# -La vi llegar desde allá # en el calendario, la vi venir,

# fue un "punch line" milenario,

# suena "pack" # y debajo del escenario,

# ustedes son dos cracks, # pues se los queman en mi barrio.

# -Qué me va a decir,

# claro que somos dos cracks # y tú dos caras dentro del free,

# quieres ser como el protagonista # que se exhibe aquí,

# pero siendo dos caras no llegarás # a Gustavo Fring.

# -A Gustavo Fring, # pero en realidad,

# a ti te quitan lo "Breaking", solo te queda lo "Bad".

# Eres malo, eres malo, en verdad,

# tu cabeza en una tortuga

# como en el desierto # en mi ciudad. #

¡Tiempo!

Se acabó, no hay tiempo para más, qué gustazo.

Tiempo.

Qué gustazo tenerles acá, qué maravilla.

Tremendo, tremendo.

Tremenda batalla, tremenda batalla, de verdad, increíble.

A sus pies, señores.

Quiero un aplauso para estos señores,

que se han cruzado el mundo, son muy muy buenos,

me quedo, sin acepciones.

Vale, os venís aquí con nosotros para que nos digáis

vuestras impresiones después de la batalla,

¿cómo las habéis vivido?

Hostia, ¿se me oye?

Yo quería seguir, yo por mí seguía porque ahora

es cuando estábamos de verdad dentro...

Ya, ya, ya. Nada, muy divertido,

es superguay competir con ellos y al lado de mi amigo Sergio.

Yo es que aprendo mucho. Oye, una cosita.

Nos comentan que si se quieren partir la madre una vez más...

Una última batallita.

(GRITAN)

Vamos, vamos, vamos. Atención, que la cosa se prende.

Se prende.

Cambiamos el orden ahora, ¿no? Entro yo, por ejemplo.

Ya ahí como vosotros...

Podéis mezclar equipos también, ¿o no se puede?

¿Mezclamos equipos? Eso molaría, eso molaría.

Hermandad absoluta.

Venga, cambiamos equipos, ¿cómo hacemos?

¿A sorteo?

Venga. Venga, tira contra Mau.

Ha cerrado Lobo.

Entonces nosotros empezamos. -¿Pero vamos a seguir así?

Dale, dale. Venga, venga, ya está, vamos.

Aquí queremos más show.

Es un regalito. Un regalito. Qué maravilla.

Agradecemos su gesto de querer seguir batallando,

unos auténticos maestros.

Hazhe, ¿lo tienes?

Mary, pídeselo que yo no puedo más.

Hazhe, ponlo a volar.

(Música)

Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo.

# Qué buena base del DJ, hey, # qué buena base del DJ, OK.

# Yo vengo haciendo rimas, # sabes que es el rey.

¿Quién es el rey? # Como Walter White, "say my name".

# -OK, Mauricio, # al que tiro por el precipicio.

# OK, Mauricio, al que improviso,

# al que en todas las batallas trae un nuevo hijo.

# -OK, OK, tú eres hijo nuevo, # así que "shut up ma rey".

# Te dicen "say my name", # pero yo soy "Scarface",

# "say hello to my little friend".

# -Este se reinicia, # cómo dice que me gana,

# pero con mis frases si se pifia.

# Claro que es el hijo, por eso vicia.

# Tú no tienes caché, # tienes la paga alimenticia.

# -Él se llama José Miguel, # solo trae pose y no nivel.

# Desde los 12, te meto en el papel,

# eso en altavoces # que te voy a hacer muy cruel.

# -Eso es una mierda, # mejor no dices nada,

# así que mira, hijo de puta, # yo te voy a matar.

# Te dijeron que el mundo era tuyo, # pero, cabrón, no era literal.

# -Yo diría que yo soy el mundo,

# me lo comes a mordidas # y hoy en día puedo ser un hijo

# porque soy rebelde # como "Hijo de la anarquía".

# Pero qué me va a contar,

# te tocas la entrepierna # y tú lo haces en realidad.

# Yo soy de España, # pero de Ecuador haciendo rap,

# porque me como el mundo # y te lo parto a la mitad.

# -Tú eres la línea ecuatoriana, # mi pana,

# no vas a poder # con esta mafia mexicana.

# Creo que él es Tony Montana

# porque vive enamorado # de su hermana.

# -Enamorado de mi hermana, # o dejo un corte en tu cara,

# soy Tony Montana porque yo soy # un cabrón,

# porque joder conmigo # es joder con el mejor.

# -Joder con el mejor espesa, # es la línea, te suena gruesa.

# Soy como Tony Montana # y esa es la forma

# de hacer de hacer # estas líneas gruesas.

# -Pero ¿qué me dices, colega?

# Él siempre va con su hermana, # le puso la entrega,

# pero tú más bien eres Dani Güiza, # colega,

# cada vez vienes con una nueva.

# -No, esas cosas no # te voy a responder porque,

# ¿cómo te respondo # si no voy a conocer?

# Sabes que soy el nivel, # mi apellido es Ibarra,

# como Javier. # -Mira, una cosa, compañero,

# Tony Montana en México # es diferente, desde luego,

# como pasa con los títulos # de las pelis, desde luego.

# Seguro que allí se llama # "Antonio, el Montañero". #

(RÍEN) (AMBOS) ¡Tiempo!

Ruido, ruido, ruido.

Tremenda batalla.

Pero así se llama aquí, ¿no?

¿No se llama así aquí?

Ah, ok. -Antonio, el montañero.

(RÍEN) -Esa es buena.

Bueno.

Y hasta aquí llegó. Bueno, ahora sí, chicos.

Nada, espero que hayáis pasado...

Impresiones así, en una palabra, ¿qué tal?

Increíble. -Superdivertido.

Muy bien. (RÍE)

"Retuit".

El más gánster dice "superdivertido".

Me encanta.

Y luego dicen que son los maestros del ingenio, muy bien,

no decimos nada más, aquí cerramos.

Pero yo quiero saber la opinión de nuestros comentaristas,

que están ahí dejándose la piel,

contadnos cómo lo habéis visto vosotros.

Bueno, finalmente se acabó ese bloque segundo de la batalla,

ese bloque de duplas, nos han regalado

incluso una ronda extra,

se veía que estaban cómodos en el escenario,

sobre todo, creo que se han divertido mucho,

creo que eso se transmite y me gustaría saber, Jesús,

qué impresiones tienes de este segundo bloque.

Lo primero que se me viene a la mente, FJ,

es que cada vez que hay un Aczino, Lobo, Chuty, Skone

en el escenario, entre ellos,

estamos viviendo algo histórico y ya sea formato exhibición,

formato de una competencia grande,

se vive algo histórico y se vive también

ese buen rollo que hay entre ellos porque más allá

de lo que son como dupla,

entre los cuatro hay muy buen rollo y lo hemos visto en este final.

Sí, al fin y al cabo, son freestylers que,

más allá de los profesional,

del nombre artístico que tiene y lo que supone para la comunidad,

yo creo que son grandes personas

que se conocen desde hace muchísimo tiempo entre ellos,

que ya llevan muchos años compitiendo y, al fin y al cabo,

se nota la convivencia que hay entre ellos.

A mí lo que me ha gustado mucho es que creo que la batalla

en el segundo bloque, así como que hay muchas batallas

que siempre se echan en cara

lo que viene siendo la trayectoria, el triunfo,

"yo te he ganado" y tal,

yo creo que se ha recogido esa esencia

de las batallas un poco el tono humorístico,

un poco destacar esas cualidades físicas de cada uno

y a mí me ha parecido algo muy simpático

y divertido que echaba bastante de menos.

Mira, FJ, justo estabas diciendo esto

y están pasando por detrás de las cámaras Aczino

y Lobo, así que yo les voy a pedir que si se pueden venir,

les hacemos unas preguntas aquí. Y les cedemos nuestros asientos.

Por supuesto. ¿Qué tal, Mau?

¿Qué pasa con la raza?

-Campeón, no me dejes en visto. -Listo.

No puedo dejar de improvisar, si no, no existo.

No lo resisto.

¿Cómo ha sido para vosotros esta batalla?

¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué titular pondríais?

"Raperos se divierten en el escenario",

la verdad que la pasamos muy bien,

por eso nos gusta mucho hacer exhibiciones

porque no te estás jugando, digamos, un título, tu honor, tu legado,

estás como compartiendo, conviviendo,

mostrando habilidades y me gusta mucho la exhibición.

Creo que nos desinhibimos mucho,

no nos preocupamos por convencer al jurado, digamos,

nos tratamos de soltar una rima mejor que la que dijo el compañero

y de eso se trata la batalla. Yo iba a preguntar también,

os hemos visto ya varias veces aquí en Madrid,

¿qué tal esta experiencia?

Porque yo veo a los mexicanos que se les da bien Madrid,

tanto en Red Bull como en God Level,

ahora esta exhibición,

¿qué experiencia tenéis con la ciudad?

Bastante bien, por ahí fuimos a dar unas vueltas

en el tiempo que teníamos libre,

hemos conocido mucho, ya por ahí también el vino,

toda la comida de aquí es increíble y siempre nos tratan muy bien.

Y sumando que fue Madrid la primera vez

que vine también aquí a España, entonces, yo me siento como en casa.

Yo os voy a poner ahora en un compromiso a los dos.

Yo creo que siempre se tiene como referencia a Aczino,

como un escalón,

un peldaño superior en lo que viene siendo

la escena mexicana del freestyle y siempre ha habido una búsqueda

de esa dupla para la representación del país,

¿era la primera vez que hacíais dupla

compitiendo contra una pareja a un nivel muy élite?

Y me gustaría preguntar a Aczino si crees que Lobo

es como ese acompañante ideal

y me gustaría saber, Lobo, si piensas que tú eres

ese acompañante ideal de Aczino,

porque posiblemente pueda ser una dupla

que podamos ver en otras competiciones

como God Level en un futuro.

Sí, claro, yo creo que más allá que como si es una buena dupla,

alguien para mí, es hacer un buen equipo los dos,

poner elementos que contribuyan al equipo más

que me acompañe mucha gente dice: "Vas a acompañar",

a mí ese comentario como que no me gusta mucho.

También cuando se gana una Internacional de...

(TOSE) Perdón.

Ay, eso lo cortas.

Cuando se va a una batalla de los gallos también dicen:

"¿A quién va a acompañar?",

Como que vamos a representar juntos, aquí se demostró,

que no va a acompañarle, sino va a buscar lo suyo.

Entonces, yo creo que más que eso es hacer un buen equipo,

Lobo tiene elementos buenos,

yo tengo otros elementos y es complementarse.

-Sí, como dice Mau, yo creo que no es como una pareja ideal u así,

simplemente creo que conectamos bien

y hay muchos más con los que también conecta bien como Dominic, Rapder,

Errecé, con otras personas también conecta muy bien y se trata de eso,

que una vez que haces una dupla,

ya sea con Aczino o con cualquier otro freestyler,

ver cuáles son sus puntos fuertes y tratar

de fortalecerlos desde tu lado y viceversa,

que tu compañero fortalezca los puntos débiles que tienes tú.

Sí, que al final no sea una suma de individualidades,

sino que sea una sinergia, que actuéis como uno.

Realmente os he puesto un poco en aprietos

en esta pregunta pero esperaba una respuesta así,

me alegra, y decir que nada, Jesús, si quieres preguntar algo.

Hay muy buen rollo y ya para terminar,

vamos a darle un poco de picante, porque hay muy buen rollo

entre esta dupla y la otra dupla, pero ya que os ha ido tan bien,

¿los retáis para una próxima a ellos dos o cómo va?

Claro, cuando quieran su revancha después de esta paliza

que les dimos son bienvenidos.

-Definitivamente, vamos a hacerlos perder de nuevo.

Pues enhorabuena, Lobo, enhorabuena, Aczino.

Gracias.

Vuestro merecido descanso ha llegado,

espero que sea genial la estancia que os queda de momento

por poquito aquí en España

y nada, espero volveros a ver aquí de nuevo.

Muchas gracias, cuídense.

Nos vemos, un abrazo a todos. -Échele ganas.

Bueno, Jesús, ¿qué titular sacarías de respuesta

de lo que nos ha comentado tanto Lobo homo Mauricio?

Me gustaba mucho la pregunta que le hacías tú, FJ,

porque tengo ganas de verlos más aquí,

tengo ganas de ver esa dupla que se le ha visto poquito tiempo,

aunque con unas rondas de más,

pero tengo ganas de verlo en un formato competitivo,

que ellos se preparen juntos, que entrenen juntos y a ver

qué tienen que dar porque son dos históricos

y más allá de verse en esas finales que se han visto de Red Bull,

que se vean también codo a codo.

Sí, yo creo que lo comentábamos antes

y es que Lobo y Aczino quizá han representado

como uno de los duelos más clásicos

en lo que viene siendo la escena mexicana

sobre todo, en Red Bull Batallas de los Gallos,

en esos octavos de final en la nacional de 2017,

en esa final de 2015

y verlos juntos es como Goku y Vegeta cuando se perdonan la vida

y vuelven y hablando de Goku y Vegeta,

ese símil le gusta mucho a nuestros representantes españoles

que están por aquí y yo creo que sería una buena ocasión

para que pasasen también y compartieran

sus impresiones con nosotros.

Aunque nosotros les vamos a ceder nuestro sitio.

Que pasen los locales, por supuesto.

¿Qué tal, señor Chemi, Sergio?

¿Podemos sentarnos? Por supuesto.

Bueno, primeras impresiones, titular, ¿cómo os habéis sentido?

Creo que ha sido una batalla bastante simpática, divertida,

donde creo que se ha transmitido en todo momento un buen rollo

más allá del más o menos nivel de freestyle

y creo que eso es algo que se contagia al espectador

cuando ve la batalla.

Creo que por el tema del circuito tan competitivo

y la presión a la que estamos acostumbrados,

a veces no se hacen batallas así, porque todo es un algo

que significa algo para tu carrera, unos puntos, un trofeo,

un no sé qué y creo, ya se demostró con Otumba,

que estas cosas funcionan muy bien por lo mismo que tú has dicho,

creo que en el freestyle hay espacio para todos los momentos

y no significa que vengamos aquí y no nos lo tomemos en serio,

pero significa que como no nos jugamos nada,

nos permitimos disfrutar y jugar más

y yo creo que es guay que se hagan más cosas así.

Y tú, Sergio, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa?

Te esperabas que con la respuesta y con él ya...

Sí, sí. Tú también aquí tienes que hablar.

Vale.

Por una parte es verdad lo que dice Chemi y yo pienso igual,

además, ha puesto un ejemplo muy claro

que se demostró con Otumba, que veníamos

como de un ritmo de competición supertenso,

todo el rato mal rollo,

ya no lo que se habla en las redes que se dice que hay mucho tal,

sino los que estábamos dentro,

estábamos todos quemados y eventos así

como que descargan mucha presión y te permiten intentar arriesgar,

hacer otras cosas que a lo mejor están mejor o peor,

es verdad que yo por ejemplo en mi caso personal,

llevo un poco de tiempo sin descargar odio,

entonces es como que me molaría una exhibición con alguien

que me caiga medio regular, pero nada,

la verdad es que mola mucho y, sobre todo,

creo que lo que hablamos en el programa,

hacer exhibiciones contra gente que todo el rato te está ofreciendo

temas de conversación diferente y no hemos caído

en "tú no ganaste una Internacional" y "tú eres no sé qué",

sino que hemos intentado crear otra cosa todo el rato,

creo que al final es otro tipo de batalla y también gusta.

Es verdad que habitualmente las batallas últimamente,

por lo menos lo percibo así, es echarse las cosas en cara

y creo que aquí sí ha habido un duelo de ingenio

y de creatividad más allá de la comedia, no sé, Jesús...

Sí, yo les iba a preguntar más en la mente del freestyler

a la hora de batallar sin público,

no sé si vosotros sois conscientes de, bueno,

estamos dando una buena batalla o no estamos dándola

porque hay poquita gente detrás de las cámaras celebrando,

no es como si gritas un "punch line",

que se eleva todo el estadio, ¿cómo lo veis?

¿Sois conscientes u os quedes con la sensación de:

"Bueno, habrá que preguntar si hemos dado una buena batalla"?

A ver, yo en general soy bastante consciente

de lo que hago y de lo que no porque he aprendido a autoblindarme

la mente con los estímulos externos,

porque como me ha pasado muchas veces

que la peña ha pasado de mí,

he aprendido a encerrarme en mí mismo, claro,

puede llevar a engaño,

seguro que alguna vez he salido diciendo que soy Tupac

y después he visto el vídeo y he dicho: "Madre mía, chaval",

pero en general a mí no me está costando.

o aprendí hace ya muchos años a encerrarme en mí mismo al rapear

así que no lo noto.

¿Y en tu caso, Chuty?

Un poco lo mismo,

creo que evidentemente ahora el freestyle

está acostumbrado a llegar a estadio,

la mitad de competidores no comparten el cartel

y de igual porque está lleno desde hace tres días o cuatro

antes del evento,

pero al final la gente que hemos competido en la época

en la que había 10 personas en el parque

y competían 12 pues estamos como en plan:

"Bueno, si es que venimos de una etapa

en la que apreciamos cuando está todo lleno

y la gente nos da respaldo",

pero si nos quitas esa gente también hemos competido hablando de 2008,

2009 en sitios con muy poquita gente.

Entonces a lo mejor ya solamente con el equipo

que hace falta para la producción que se ha hecho,

ya es más público que en muchas batallas

que yo he participado en mi vida.

Me hace bastante gracia vuestra respuesta

y para ir terminando y creo que es una pregunta que os va a gustar,

en un porcentaje, ¿cuánto es de importante la relación personal

en una dupla en el aspecto competitivo?

¿Cuánto influye el hecho de que os llevéis bien,

tengáis el mismo tipo de humor, compartáis filosofía de vida

para que luego se reflejen el escenario

a la hora de conectaros entre vosotros?

Venga, ¿quién? Bueno, nos llevamos muy bien,

estamos supercompenetrados. -¿Has visto?

-Estas cosas pasan cuando os lleváis muy bien y tal.

Yo por mi forma de verlo, no sé si hay como un buen ambiente,

entiendo que sí,

hay momentos que a lo mejor pues Chemi va a decir una rima

y yo más o menos veo la intención que lleva

e intento hacer algún coro por ahí o una pose o darle como un contexto,

en plan, yo qué sé,

aparece Peter Pan en el centro del teatro y tú dices,

"me voy a disfrazar de capitán Garfio,

que seguro que van a ir por ahí los tiros".

Escenificas un poco y si pones una persona que no sabes

lo que va a hacer, no decir, sino hacer,

por el rollo que lleva, por cómo entiende la batalla,

es complicado.

Pero yo por ejemplo en mi caso

cuando compito de pareja por ejemplo con Skone

o con Aczino, lo que a mí me influye,

lo que más ponderaría en este caso es que yo sé

que solo me tengo que preocupar de hacerlo yo bien,

es como cuando tú haces un trabajo de universidad con gente

que de verdad quieren aprobar, dices:

"Voy a hacer mi parte y el resto del trabajo está hecho",

no llegas y dices: "Es que no me ha dado tiempo".

A mí competir con gente, al lado de gente de primer nivel,

me gusta porque normalmente son profesionales de esto

porque tienen una actitud profesional.

¿Y te da algún tipo de presión el hecho de decir:

"Esta gente no la va a cagar, yo no la puedo cagar".

Muchísimo más, si vas de pareja con una persona que le dé igual,

dices: "Voy a intentar ganar como sea",

pero si vas con una persona que va en plan:

"Tenemos que ganar, vamos a hacerlo bien", hombre,

no te vas a dar con un látigo si lo haces mal,

porque a todos nos puede pasar,

pero sí por lo menos tengo la responsabilidad de decir,

casi siempre intento ir a ganar,

pero si es en una dupla o cuando pasas

con una God Level de tres contra tres es:

"Lo mínimo que puedo hacer es tener una actitud de ir a ganar",

porque si no, sí que les estoy faltando el respeto.

Otra cosa es que yendo con esa actitud me salga mal,

pero por lo menos la actitud creo que es lo mínimo.

Yo voy a seguir metiendo un poco de cizaña porque le preguntábamos

a los mexicanos que más allá

de esta exhibición si querían una revancha competitiva

y decían que os retan para cuando queráis de otra paliza,

así que, si queréis...

Han dicho que os han dado una paliza.

Sí, sí.

En verdad entre risas, pero yo lo digo.

Vale, a mí me sorprende que el jet lag dure tanto,

yo pensaba que el jet lag a los dos primeros días

ya se te quitaba y no, pero siguen con la borrachera esa,

bueno, no pasa nada. ¿Se acepta la revancha, entonces?

Es que la revancha la acepta el que se siente vencido.

¡Uh! Es broma, es broma, vamos para allá.

-No pasa nada, que vaya a alguien a avisarles

antes de que se vayan y que vamos otra vez para allá.

-Sí, sería divertido hacer lo mismo

que hemos hecho allí en México para ganarles allí.

-Otra vez. -Otra vez.

Bueno, yo creo que el tono de la batalla también

se ha reflejado en la entrevista, muchísimas gracias

por hacernos disfrutar con vuestro pedazo de nivel,

por ese carisma, esa actitud

y vuestro merecido descanso ha llegado,

así que esto es como "Gran Hermano",

detrás de ese pasillo os espera la libertad.

El descanso.

Entregamos los micrófonos y nos vamos, ¿no?

Os los podéis llevar si queréis. Venga, nos lo llevamos.

Es un regalo. Muchas gracias.

De nada, hombre, faltaría más, Chemi.

Nada, FJ, yo también aprovecho para decir

que ya que se va a dar esa revancha en México o eso dicen,

que nos pillemos un avión para allá.

Estaría bien, he estado en Chile, en Argentina,

pero me faltaría México y creo que es un país

donde se me recibiría bastante bien

y hay que recordar que en esta batalla

no ha habido público porque el público sois vosotros

con el #Réplicalagranbatalla,

ya sabéis que podéis decidir quién os ha parecido mejor,

quién os ha parecido peor, quién ha estado más acertado, oye,

o a lo mejor no solo decantaros por qué equipo ha ganado

sino qué momento, qué "highlight"

es el que os ha hecho saltar en vuestras casas.

Recordad que esto era un evento de "Réplica versus Internacional"

y que seguramente tendremos muchas más cositas

no solamente del programa

que conduce nuestro gran querido Chemi,

sino de batallas que se vienen por aquí,

así que dadle amor, que se vienen cosas gordas.

Batallón, y una cosa que quiero destacar

es que ojalá, ojalá,

esto es un deseo más para el freestyle,

haya gallos con tanto recorrido como ellos,

porque son históricos, siguen compitiendo,

siguen dando un nivelazo,

una carrera de los cuatro de no sé cuántos años,

más de 10 seguro, así que ojalá que las nuevas generaciones

vengan con la fuerza que tienen ellos todavía.

Sí, se está dando una época generacional increíble

a medida que avanza esto.

Jesús, para mí ha sido un placer compartir

este tándem contigo,

de verdad que sí,

decir que, por finalizar, que creo que Lobo Estepario

ha demostrado que es uno de los grandes infravalorados

y vaya nivelazo ha dado.

Familia, esto ha sido "Réplica: La gran batalla",

ya sabéis, en Playz,

apoyando el freestyle, como siempre.

Un saludito y nos vemos.

