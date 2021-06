(Música)

"Cuando dos 'freestylers' están cara a cara,

puede pasar cualquier cosa.

Es una pasión que conecta a personas de todo tipo.

Y si hablamos de improvisar, no importa edad, clase,

género ni origen.

Gracias a la profesionalización de las competiciones,

los MC hemos conseguido romper fronteras

para batirnos en duelo

con los mejores de todos los países hispanohablantes,

enriqueciendo nuestro propio vocabulario

y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres.

Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite.

Esta vez,

reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica.

Bienvenidos a bordo, pónganse el cinturón,

porque nos esperan turbulencias.

Esto es 'Réplica Internacional'."

# Suda, lucha, grita, rima, # escupe, sufre, curra, bro.

# Cruza dedos, líneas, rappers, # calle tienen hasta dos.

# Cántalo, mándalo, manda flow, # súbete y bájalos.

# Es el turno de "Réplica". #

(Música)

"El espacio que hoy nos acoge es un símbolo a la altura

de lo que representa nuestro invitado

en el mundo del 'freestyle',

grandeza, energía, pasión, constancia y estilo.

Apodado como 'el Diablo'

y estandarte del 'freestyle' habiendo conseguido

llevarlo a otro nivel.

Para mí un enorme placer dar paso en 'Réplica Internacional'

al único e inigualable

Mau el Aczino."

# Hay un diablo improvisando # Aquí en la catedral,

# cima de la instrumental, # escupiendo "free" real.

# Esto es algo fuera de lo normal # Y también andamos fuera,

# fuera de la capital.

# Con técnica del mal, # épicas batallas de rap,

# esquizofrénica forma en lo mental.

# Ey, patética, no vengas para acá,

# porque estamos # en "Réplica internacional".

Ey, yo.

¿Qué pasa, chaval?

¿Qué dices, "brother"?

Todo bien aquí, aguardando tu llegada.

Ya veo, qué alegría, tío, tenerte en "Réplica" por fin.

Por fin, ya estamos aquí, después de tantos programas.

La quinta temporada, tío. Eso, campeón.

Me hace mucha ilusión.

Por eso te traje un pequeño regalo, campeón,

por esta ocasión. ¿Sí?

Sí, campeón, de mí para ti.

A ver en qué cámara se tiene que enfocar esto.

"El mejor maldito peluche que se ha cosido".

Vale. ¿Unas zapatillas?

Es una licuadora. (RÍE)

A ver, a ver.

No te puedo... (RÍE)

No, no, esto es increíble.

Por favor...

Chavales, ¿dónde está? Que se vea esto bien.

No, no, es increíble.

Y apriétale la panza, campeón.

(Música)

¡No!

# Me voy a dónde no pueden negar que el Aczino

# es el mejor maldito "freestalero" # que se ha parido. #

¡Toma! Sí, campeón, y habla.

No, es impresionante.

Aquí, chaval, es el maldito mejor peluche

que se ha cosido.

Estamos igual de cejones, ese es el sello de garantía.

A lo Anthony Davis.

(ACENTO MEXICANO) Eres un farsante, carnal, no...

No, es que este es calvo, yo sí tengo pelo aún.

Aunque no te lo crea yo tengo pelo. Sí hay pelo.

Mis amigos de producción...

Voy a darles este gran regalo, muchas gracias, Mau.

De nada, campeón. Eres el mejor.

Cómo se nota que ya eres un tío con detalle,

con saber estar.

Han pasado por aquí 150 raperos, ¿alguno me ha traído un regalo? No.

Has tenido que venir tú. Campeón.

Está claro. Ya somos señores.

Claro, "bro". Oye, hablando de señores.

Te cuento una historia de otro señor.

A ver.

Mira donde estamos, esto es una catedral,

pero no es una catedral al uso.

No está terminada, digamos.

No, y tú dirás: ¿por qué, porque lleva lío?

Claro que lleva lío,

teniendo cuenta que esto lo ha hecho literalmente

una sola persona. ¿Vale?

Es un señor que se llama Justo, que todavía vive hoy en día,

Justo tiene justo ahora... (RÍE)

(RÍE)

Justo ahora...

Tiene 95 años

y él empezó a hacer esta catedral hace 65 años

porque tuvo una visión de la virgen...

A los 30, digamos.

O sea, que podríamos empezar a construir

una catedral ahora mismo. Nunca es tarde.

¿Hacemos una catedral, hermano?

¿Por qué no? Sí.

Si ya hicimos un movimiento del "freestyle"...

Claro, y mira,

él con sus manos hizo esto

y me mola justo que digas eso, porque...

Joder, al final es como...

las ganas y la energía de crear algo desde la nada

y tú mismo lo has dicho,

hicimos un movimiento del "freestyle".

Cuando miras atrás y ves la catedral

que has creado tú, ¿qué piensas?

¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes?

Pues me doy cuenta de lo que puede hacer una persona

con dedicación, con pasión, con una misión en la vida.

Tú a mí en mi vida me has ayudado mucho,

porque conociendo tu plano personal y conociendo tu plano profesional,

es como...

"Mira las cosas que consigue y no para, y no para de conseguir".

Tú me contaste a mí una vez una historia,

creo que fue en Panamericana,

de cómo empezó...

a engrasarse el mecanismo de lo que después fue tu carrera,

que creo que fue en Colombia.

Aja. Pero lo previo a Colombia,

que tú tenías un coche y tuviste que...

Quiero que lo cuentes tú, me parece súper bonito.

Estuvimos en 2012, yo pertenecía al "crew" MS4,

junto a mi compañero Jack, un saludo para el Jack.

Y en ese "reality show" que estábamos participando

te daban el premio un coche,

pero tenías que ir tres meses a competir.

Era un "reality show" cada semana, estar ahí, estar ahí...

Y bueno, afortunadamente,

él y yo hicimos un acuerdo

en el que teníamos el trato

de que el que ganara vendía el coche

y repartía el coche a nuestra "crew".

Si yo perdía en la primera ronda de todo el reality y él ganaba,

vendíamos, y al revés, si el perdía y yo ganaba, vendíamos.

Afortunadamente, llegamos los dos a la final,

entonces pues ya estaba,

cuando llegamos, ya estaba.

Le dieron la batalla a Jack en ese momento

y vendimos el coche.

Él se fue para Perú y yo me fui para Colombia,

y pues ahí pasó todo lo demás.

Pasó el resto.

Cuéntame lo que te pasó en el avión...

En el aeropuerto con un tío con un reloj.

Esa es muy buena.

Eso fue ya de regreso, después de haber ganado la batalla.

Entonces, cuando venía de regreso en el avión,

yo llegué con mi micrófono,

mi trofeo,

y llegué y lo metí al portaequipajes

y había un "man" ahí sentado junto a mí con una computadora.

Y me dijo: "¿Ese es un premio de música?",

Y le dije:

"Sí, claro, es de batallas de rap, de 'freestyle'",

y me dijo: "¿Eres rapero? Enséñame algo".

Y yo saqué la cámara y le enseñé las batallas.

Así, como tres batallas, lo mejor.

El "man" dijo: "Yo soy productor,

yo he trabajado con Romeo Santos,

he trabajado discos de Eminem, he trabajado con Drake,

he trabajado con mucha gente.

Y te felicito, ten, te doy este reloj".

Y se quitó un Michael Kors de esos de 500 euros y me lo dio.

Y yo me quedé así como que...

"Se lo acepto, capaz que al bajar del avión me dice que se lo robé".

Claro, claro.

Y me dijo: "Quédatelo, pero este no lo vendas",

porque le conté lo del coche.

Y ahí lo tengo todavía.

Qué bonito.

A veces me lo pongo en eventos importantes.

Y teniendo en cuenta...

A ver, mundialmente, sobre todo en Latinoamérica,

y en...

Bueno,

en Latinoamérica creo que eres el héroe indiscutible

y pasarán los años y no creo que llegue nadie igual,

o a lo mejor sí, dentro de 20 años.

Pero en México, concretamente, creo que es una insignia.

O sea, yo he estado contigo y es como estar con Justin Bieber.

O sea, es espectacular. Sí, sí.

Y joder,

¿te sientes responsable de toda esa escuela de raperos

que están llegando?

No es que me sienta responsable,

yo me siento más bien orgulloso

de que ellos me consideren parte de su influencia.

No es tanto como que yo sienta como que por mí están ahí,

me da gusto que ellos me digan: "Yo te escuché y me inspiré".

Eso es algo que me llena de orgullo,

más que me llene de soberbia o de... ¿Me entiendes?

No sé si me explico. Sí.

Es muy diferente el decir: "Yo lo ayudé y me siento muy bien

de ver a dónde llegó",

a decir: "Yo te ayudé, sin mí no estarías donde estás".

Creo que habla mucho de las personas ese tipo de pensamientos.

Vale, ¿cómo llegas a eso?

Porque yo sé que ahora llevas

un par de años un poquito más relajado,

que ahora te haré preguntas sobre eso,

pero en tu momento álgido,

cuando estabas enfermísimo con el "freestyle", ¿cómo era?

¿Tenías una rutina de entrenamiento?

No tenía una rutina, tenía entrenamientos.

OK. Tenía ejercicios,

el tema de los múltiplos, sobre todo.

A mí me gusta mucho saber qué rima con todas las palabras,

o sea,

que te pusieran "asma", que no es una palabra fácil,

y buscarle todo el...

Asma, fantasma, plasma... Y no hay tantas, ¿sabes?

Después, buscar las asonantes más parecidas, rasga, farsa...

O sea, que no entran como en la consonante fuerte,

común con la "t", como con la "p", la "k".

Me gusta la "k". O sea, me estoy yendo muy técnico,

pero me refiero a que busco mucho la similitud en las asonancias

y la perfección en las consonantes.

Entonces, eso es parte de mi entrenamiento real.

Yo hacía con Chuty un ejercicio que se lo inventó él,

evidentemente, a mí no me da la cabeza para esas cosas,

que básicamente él me decía una palabra

y me daba dos minutos de tiempo.

Dos minutos en verdad es mucho, todo esto sin instrumental ni nada.

Por ejemplo, me decía "Ambulancia",

y yo tenía que tirarme dos minutos sin parar

diciendo ambulancia,

medicina, médico, camilla, Cruz Roja, sirena, carretera...

Como para...

No sé cómo se llama... ¿Campo semántico?

Sí, campo semántico. Sí y no...

Pero medio relativo, como para poder enganchar...

Campo semántico rapero,

de que hablas sirena y luego te vas al mar...

Claro, sirena, mar, martirio...

¿Sabes? Cosas así en verdad,

como para abrir un poco la mente.

Oye, FMS 2020, de repente

el gran anuncio de la gran retirada que...

A ver, a mí, por lo que tú me contaste,

no era una gran retirada.

Por lo que te conté a ti

y lo que conté en todas las entrevistas

y todo lo que publiqué.

Voy a dormir un rato.

Sí, claro, ahorita vengo.

Voy a hacer un encargo, ahorita regreso.

Y de repente ese escenario de Perú en el que te tiraron flores,

yo decía: "A ver, es bonito, pero...".

Yo dije, voy a volver ahora,

no sé si voy a competir en Red Bull

o voy a volver otro año, o sea,

era como que la gente me acusa a mí

de que yo hice todo eso para conmover

y la verdad es que yo nada más dije: "Ahorita vengo".

Los que hicieron eso fue el público, la organización, todos los medios,

todos lo "youtubers"...

No sé, a mí me molestó un poco el tema

de que yo anunciara mis fechas que seguían

y como que "Ah, no, que ya te habías retirado...".

Y yo decía:

"Pues pon atención entonces, o sea,

yo no tengo la culpa de que estés tonto".

Claro.

Entonces, te ha servido un poco para desconectar,

para reconectar un poco contigo mismo,

porque yo te veo últimamente, no solo ahora después del retiro,

sino un poquito antes del retiro, siento que te lo pasas mejor,

porque yo recuerdo hace unos años

que tú en las batallas tenías cara de malo todo el rato,

enfadado, los camerinos, eras un poco gilipollas,

así como enfadado todo el rato fumando.

"Sí, carnal, todo bien". -"Bueno, a ver, chico".

Y ahora en el escenario incluso ya te veo como distendido,

le celebras la rima al otro... Claro.

Sí, es que es la madurez, yo lo siento un poco

Al principio todos estábamos peleando por lo mismo,

no había una ventaja de alguien que llevara 10 títulos,

o llevara cinco títulos.

Para mí era una forma de competir.

Era una forma de competir más allá de las rimas,

el hecho de imponer,

como me gusta mucho el básquetbol,

en el básquetbol, el "trash talk",

el hablar basura es de ley.

Entonces, para mí es como ese rollo, como cuando les digo:

"¿Seguro que quieres hacer la batalla?

Todavía te puedes ir". El pasaje.

Todavía...

Creo que en la Double AA le dije al Force:

"¿Está seguro de que quieres seguir, campeón?".

No era tan malo el Force.

Y ya se quedó así como que no me dijo nada.

Yo también he cambiado eso.

Ya me siento un poco mal, ya somos mayores.

No sé si te acuerdas en Perú, no sé qué rapero era,

no sé de qué país era,

que estaba en el "hall" del hotel

y estaba con su móvil tranquilo, que no se estaba metiendo con nadie

y yo me acerqué, le hice así,

y miró y le dije:

"Bro, tú no vas a ganar, tú has venido pasártelo bien,

¿te lo estás pasando bien?",

y él: "No, pero es que...".

-"¿Te lo estás pasando bien? Ya está".

Es así. Sí.

A mí la que me encanta

es la de cuando ya estamos atrás del escenario

y llegar y "Estoy bien nervioso, nos va a ver un montón de gente",

esa a mí me encanta. Esa te he visto hacerlo.

"Bueno, chicos..."

Os lo voy a contar ello, es un cabrón,

se va para los chavales y empieza:

"Bueno, chicos, disfruten del momento,

les va a ver un montón de gente,

¿cuántas hay? 20.000, 20.000".

Y los chavales ya... con la mandíbula...

A mí me encanta llegar y decirle:

"Oye, ¿sabes que te van a ver en tu casa?

Te van a estar viendo tus papás, te van a estar viendo tus amigos,

te estará viendo la gente que le caes mal,

imagínate que la cagues".

Esa a mí me encanta, campeón

"Brother",

el "freestyle" es un movimiento

que es relativamente nuevo su creación,

tú eres de los grandes albañiles del "freestyle".

(RÍE)

Hay ciertos huecos que todavía no se han ocupado,

porque ni siquiera sabemos que existen.

¿Cómo termina la carrera del "freestyler"

o cómo continúa más allá de lo competitivo?

Yo ahorita, me estoy viendo como...

¿Has visto cuando un jugador que ataca al aro todo el tiempo

después empieza a tirar un poco de lejos

y empieza a hacer un poco de bandejas más calmadas?

Y empieza a mover el balón.

Yo me empiezo a ver ya más así.

Más que el que va a atacar el aro, a reventar,

ya me empiezo a ver un poco más estratégico,

un poco más de saber mis movimientos,

saber mis negocios.

Ya estoy llevándome atrás del escenario.

Estoy yendo atrás del escenario a meterme en otro tipo de cosas.

Junto contigo, junto con Chuty, junto con varios,

somos gente que es como embajadora

del "freestyle" involuntariamente.

Entonces, yo creo que nosotros

tenemos que empezar a ver esos papeles,

de mentores, de embajadores, de entrenadores,

de director técnico, incluso de comentarista,

porque ya comenta cualquiera que quiere comentar.

Qué mejor que comente un especialista, como en el fútbol,

como en el básquetbol.

Yo creo que son así como tiene que ir evolucionando

la carrera del "freestyler".

Tú eres infinita mejor de lo que yo voy a ser nunca.

Yo lo pienso de verdad, honestamente. Me da igual.

Pero yo creo que muchas veces

te he tomado a ti la medida en las batallas,

siendo tú mucho mejor que yo, honestamente.

Y tú muchas veces me has dicho que yo sé descolocarte a ti.

Sí.

Entonces, ¿qué hay que hacer

para descolocar a Aczino en una batalla?

Yo creo que es más que nada una percepción de fuera.

El tema de que tú logras proyectar que estás ganando.

Tú logras hacer que todo parezca...

No estoy diciendo que no ganes,

pero con logras proyectar que eso se vea,

que tú estás encima de la batalla.

Yo creo que tú lo haces con tu puesta en escena,

por ejemplo, el tirar una rima y hacerle...

El torero.

Voltear a ver a todos como diciendo: "¿Ven?

Dije una buena" y todos es como que "Oh, sí".

(RÍE)

Yo tiro mi rima, y me voy para allá y es como "¿Qué hago?",

creo que por ahí va,

porque en la última internacional estuvo parejo,

pero a percepción se veía que tú ganabas, o sea,

todo el rato se vio que Skone estaba por encima.

Claro. Pero creo que es mucho el proyectar,

es muy importante en una batalla.

Mucha gente se queja de que es que se gana...

Es que proyectar una batalla

y hacer que la gente te vea como ganador,

eso es una parte muy importante de una batalla de "freestyle".

Vamos a hacer un reto de...

No de desconcentrarnos,

pero mira, tú eres un tío muy serio,

pero en privado no lo eres. No, yo no...

Pero en el escenario sí.

Entonces, vamos a tirar un minuto cada uno,

y esto es un si te ríes pierdes.

Tú tienes que intentar hacerme a mí reír.

Puta madre... ¿Cómo me vas a hacer reír

y si tú me haces reír diciéndome "Hola, tío"?

Ya me veo riendo.

Tenemos que aguantar a "full".

Vale.

Te lo tiro yo a ti primero el minuto

y luego me lo tiras tú a mí.

Vale, que me dé una idea, una referencia.

Bueno, yo estoy ahora "fuerísima", pero bueno.

Me lo ponen en tres, dos, uno y...

Muy serio, ni un esbozo de sonrisa.

(Música)

# OK, acabo de entrar

# No me han dado # "el tres, dos, uno y..."

# me iba a despistar.

# No veas en verdad # 60 años,

# Hay que tener ganas # de hacer una catedral.

# Porque tú imagínate # despertarte por la mañana

# y decir: "¿Hoy qué hago?". # Café, campurriana,

# después tengo que tirarme # allí toda la mañana

# y terminar a las 0:00 # con la espalda doblada

# para que encima después # la Iglesia no te lo reconozca.

# O sea, que esto es # en verdad no sirve aposta.

# Sirve como valor cultural,

# pero no conecta # con Dios en verdad.

# Dios ahora mismo # no sabe que esto ha pasado

# porque la circular de la Iglesia # no le ha llegado.

# Entonces está como...

# Bueno, sí, está bien,

# pero no es un núcleo de fe.

# Qué cabrón, # con lo que te hago reír

# en la habitación,

# y ahora te preocupa el renglón.

# No esboza ni una sonrisa, # si se concentra es un cabrón,

# así que voy a empezar a sacar # parecidos razonables.

# ¿Qué se me ocurre # para hacer chistes culpables?

# Es que los que se me ocurren # en el "free"

# son cosas # que no puedo decir por aquí,

# así que voy a seguir # concentrándome un rato,

# me gusta mucho que muevas # así los zapatos,

# me gusta mucho que lo hagas, # estás como tranqui,

# moviendo el zapato # como el conejo de Bambi.

# ¿Te acuerdas? # Que se llamaba Tambor,

# y tenía como un ataque epiléptico # que le causaba mala sensación.

# Que parecía que tenía clase,

# o que el hombre invisible # le golpeaba con un táser.

# Bueno, Mauricio, # ¿por qué eres tan infeliz?

# ¿Qué te ha traído hasta aquí?

# Me estoy riendo yo # de lo que digo en el "free".

# Que te follen, # yo he terminado con "skill" #

Ni una puta sonrisa, córtamela.

Ni una puta sonrisa, es un hijo de puta.

Es que he practicado, campeón, mi semblante.

Te toca a ti. Familia.

Yo soy muy serio para rapear,

a ver si me sale algo gracioso por ahí.

En tres, dos, uno y...

# Yo. # Yo me estoy riendo ya.

# Yo.

# Para construir una catedral, # ¿cuánto tiempo era?

# Como 60 años de esa manera.

# Pero el Force, # en su papelera,

# en el Minecraft, # se creó una ciudad entera.

# Entonces, tú no te enteras,

# te estás riendo # y eso que fue la primera.

# Ahora sentirás la de veras # porque voy a hacer que veas

# de colores calaveras, # como en el 2 de noviembre,

# como en México, # cuando el día de muertos

# se hace siempre.

# Así que te aplica, # mira, carnal,

# vamos a ver cómo lo hace # el Skone comunica.

# Y ya lo vemos por aquí, # que vamos a ver cómo es infeliz.

# ¿Y sabes cómo fue Aczino # con su "freestyle"?

# La expresión del mismo Chuty # cuando vea la catedral.

# "Guay, guay", # ¿pero hacía "freestyle"?

# Eso es un templo, pero dime, # ¿eres el rey del doble tempo?

# Es lo que va a decir el Chuty

# cuando le enseñamos # la construcción,

# porque él tiene mucha imaginación,

# los muchachos # están poniendo atención

# y creo que quieren # ver nuestra participación.

# El Skone ya le hicimos # que le diera risa.

# Hermano, yo pondría una sonrisa,

# ¿sabes cómo sí # me hubiera dado risa?

# Si me hubieras dicho

# que eso que haces tú # lo improvisadas. #

¡Oh!

Se me salió lo serio, viste.

Se me salió lo competidor. Qué cabrón.

Aquí me ha ganado, me ha dado un palizón.

Vamos a ir a hablar con una persona,

o no sé si es una persona,

depende ya de cómo se mire. O un búfalo.

Puede ser muchas cosas.

Antes de ir hablar con él, una pregunta, honestamente,

en el mundo se rigen muchos debates,

pero uno de los debates que gobierna el planeta Tierra

es Chuty y Aczino, dímelo tú.

¿Tú eres mejor que Chuty?

Es que esa es una pregunta muy fuerte, campeón.

"Bro", es sí o no, ¿quién es mejor, Chuty o Aczino?

No empieces... Es que depende de qué hables.

"Bro", péinate, hermano, ¿quién es mejor?

Es que yo respeto mucho a Sergio, campeón.

Claro que lo respetas, pero...

He pillado el contexto.

No, es que no creo que se pueda contestar así,

más que le preguntes al protagonista, yo creo que es...

Yo le pregunto a Sergio esto y no hay ninguna posibilidad

que no me diga: "¿No lo sabes ya?".

(RÍEN) Claro, es que...

Todos lo saben, por eso me que preguntarlo, pues.

Por ahí va.

No sé, "wey", yo qué te puedo decir.

¿Qué es lo que saben?

Todo el mundo lo sabe.

(RÍE) Vamos a hablar con él.

Así lo dejamos. Es más fácil.

Vamos a preguntarle, "a ver, qué estás diciendo, hijo de..."

"A ver, ya que eres tan bien verga, puta".

(Música)

"Ya sea Chuty o sea Aczino,

lo que está claro es que vamos a juntar

a los dos mejores 'freestylers' de la historia.

Dios y el diablo bajo un mismo techo.

Se percibe la magia en el ambiente

y estoy superansioso por hacer a Sergio la misma pregunta

que Mau no ha querido contestar.

Seguramente eche un poco de leña al fuego para ver qué pasa."

# "Réplica internacional", # otro acento nada de "free",

# y por ese motivo ahora estoy aquí.

# Me ha dicho el Skone # que si quería venir,

# ya llevo más temporadas # que Pablo Laso en el Madrid.

# Por eso vengo, # porque el trato es el mejor,

# mejor que miren # y que me presten atención.

# ¿Has visto lo que tengo # por detrás yo?

# He abierto las puertas del cielo # en la casa de Dios. #

Alabado sea el señor.

¿Qué tal, "brother"? ¿Qué pasa?

¿Cómo estáis? ¿Qué dice mi niño? Muy bien.

-¿Qué pasa? -¿Todo bien?

¿Qué? Pues mira, aquí estamos en la casa del señor.

Gracias por invitarme a tu casa, Chuty.

-Como si fuese la vuestra.

¿Le habrás dado las gracias a Justo?

Que tú eres bastante serio para la vida.

Pero hay que ser agradecido.

Serio y agradecido.

OK. Qué guay, con sus propias manos.

Te voy a contar una cosa, "bro".

Antes, a Mau, en la entrevista esta de él y yo le he preguntado:

"'Bro', ¿quién es mejor tú o Chuty?".

¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo:

"Mira, el número uno del mundo soy yo,

el número dos puedo dar la concepción de que sea yo,

y así hasta el 50, y después estaría Chuty".

En la casa del señor me parece un poco feo decir eso, pero bueno,

hay que perdonar.

-Hay que poner la otra mejilla.

Hay que poner la otra mejilla, "brother".

Oye, ya, ¿quién es mejor, este o tú?

Me sabe un poco mal porque está delante,

pero el chaval tiene cosas también.

-Tiene cosas, sabe hacerlo.

Hostia, tío. Ya hablando en serio,

creo que los dos sois no parte de la historia del "freestyle",

de verdad, creo que sois como...

Lo que a cualquier persona que le guste mínimamente

el "freestyle" o no, da igual, le va a llegar.

El "freestyle" es esto y sois vosotros dos, en verdad.

Dentro de que damos por hecho, ya hablando en serio,

que todos son buenos en verdad, lo pienso,

pero creo que ya no solo nosotros,

sino a lo mejor tú u otro tipo de gente

que venimos de una época en la que tú no estabas aquí

porque iba a ser tu trabajo o...

Somos una generación que empezó a hacerlo porque le gusta

y ha seguido haciéndolo

a pesar de que, cuando hizo ese parón Red Bull,

el "free" estaba en manos de nadie,

era en plan "tú entras ahí y es como un negocio

que tiene solo pérdidas", es como: "Si quieres pasar el tiempo, ve,

si no, no". Entonces, el hacer algo que nos gusta,

por lo menos en mi caso,

ver cómo ha ido creciendo a la par que ido creciendo yo,

me he sentido muy identificado con el "free",

me he sentido como que, a la vez que me estaba formando yo,

se estaba formando todo y entonces, eso no es como llegar a algo

que ya funciona, porque el que llega ahora,

le puede gustar mucho el "free", incluso saldrán mil chavales

que serán mejores que nosotros,

eso es así, pero bueno, al final, todos los años el ir creciendo,

el ponerte nuevas metas y...

¿Tú crees, Mau, que ese derbi que representáis vosotros dos,

el Chuty-Aczino, el Aczino-Chuty que todo el mundo quiere ver

puede ser por una antítesis de roles,

una antítesis de personalidades? ¿O la antítesis de roles ha venido

después de que el derbi se ha creado por vuestra calidad?

La verdad es que no tengo muy claro

cómo fue que se crearon esos dos polos,

como el bien y el mal, digamos,

como nos han puesto siempre.

Yo creo que sí tiene que ver con nuestras diferencias,

que cada uno es diferente

y tiene la habilidad que le falta al otro, yo creo.

Yo no hago buen doble tempo, el Chuty hace buen doble tempo,

yo hago esos chispazos, el Chuty no hace ni madres,

nada más acá, estira el brazo.

(RÍE)

El Chuty es más serio, es más exacto para hacerlo.

Yo soy como que tengo muchos errores a la hora de rapear,

pero esos errores creo que le dan el toque de autenticidad,

como que lo hacen ver humano, entonces como que te transmite,

te identificas.

El Chuty es mucho más exacto.

Como que son esos dos lados, como el cerebro,

como el equilibrio que se necesita

para tener una armonía.

Yo represento las pasiones y Chuty representa la razón.

O sea, somos como la noche y el día,

el dios y el diablo, perdón, que estamos aquí diciendo eso...

Ese pedo, ¿no?

Sergio. ¿Qué?

Tú, dime una virtud de Mau

que admires mucho, como "freestyler",

no me digas: "Es un chaval muy simpático".

Como "freestyler" eso,

es lo que ha dicho él y que lo he dicho varias veces,

lo pienso igual. O sea, lo que admiro también,

independientemente del nivel general,

he de decir que es una faceta diferente a mí,

es llegar a ser muy bueno en algo, que no es como decir:

"Ese chaval hace todo lo que hago yo y lo hace también muy bien",

sino de decir... Yo me centro... como él dice,

en el momento más de exactitud, de ser muy técnico y tal

y él tiene momentos como lo del "skate",

"dar patadas al cráneo", no sé qué...

Esos momentos que digo: "Tío, en verdad me sale eso",

y a lo mejor hubiese dicho una frase que está guapa a tope,

pero no hubiese hecho como esa frase

que la escenifica de una manera que envuelve en una magia que dices:

"Tío, qué guay".

Yo lo llamo así también, momentos de magia.

-Claro. Eso me mola bastante. -Qué guay.

-Claro. Oye.

Como os habéis enfrentado 150 millones de veces,

yo quiero visionar junto con vosotros

uno de esos enfrentamientos con sus "highlights",

en plan cortito,

¿os molan las cámaras que tenemos y el rollo que hay?

¿Están bien? Guay.

Pues cuando veáis lo que voy a traer

para que veáis la batalla, vais a flipar.

OK.

Aquí se nos fue todo el presupuesto,

por eso no pudo venir Trueno otra vez.

Pensé que iba a salir una pantalla de aquí atrás.

-Sí, eso en "La isla de las tentaciones"...

-Eso lo aprietas y sale una pantalla de aquí.

Esto es "La isla de las tentaciones",

ven, "hay imágenes para ti", "bro".

# "Me habla de las competiciones,

# si los mexicanos # te ponen en tacones,

# si de mi país # le ganó Jony Beltrán,

# qué te esperas cuando te toque

# contra el puro 'number one'. # -¡Cambio!

# -OK, cuando me toque # el 'number one',

# tú te crees el jefe, # ¿qué me vas a contar?

# A mí me hablas de Jony Beltrán,

# pero a ti te ganó el Invert.

# ¿Llegará el día # en el que dejes de llorar?

# Sabes que te gano, 'bro', # así que tú estate atento,

# los números uno no lloran, # traen un enfrentamiento,

# echan el doble de horas # de entrenamiento.

# Yo le como, le detono.

# Me voy a cagar encima de tu trono.

# Esto son los míos, no los tuyos, # serás bobo, hijo de puta,

# el hip hop es de todos.

# -Sí, el hip hop es de todos, # pero rey solo hay uno solo.

# Dice que se caga en mi trono # y cuando llegó dice:

# 'Rey, perdón, se lo acomodo.'" #

Oh, "baby".

Qué bien me lo pasé ese día, yo estaba ahí sentado.

Me gustó esa parte, es la mejor que tengo.

# "El rey solo es una persona..." # -Madre mía.

# "Cuando se presenta # Dios en persona.

# -Se presenta Dios en persona. # Mucho gusto, ¿usted es Dios?

# Le digo en un segundo,

# le explico que está # en un sentimiento profundo.

# Tu madre, Dios, # ve cómo tienes el mundo..." #

¿Se apagó?

Ahora venía lo bueno, pero se ha quedado sin batería.

-OK. -Sí, el presupuesto lo agotasteis.

El presupuesto lo hemos agotado.

Fíjate que se apagó después de esa rima.

Se apagó.

Yo saldría corriendo al mismo.

-Yo creo que no tenemos mejores momentos, esos son todos.

Recuerdo que estaba eliminado ahí, en el banco, triste

y esa batalla en directo, casi me desmayo.

Para mí, la mejor que tenéis es la de la God Level Argentina,

que fue en semifinales.

¿Entre los dos? Sí.

-Creo que sí. -Ah, claro, sí.

-Estuvo guay. No te acuerdas

porque te peiné yo la final. Sí. Por eso yo me acuerdo.

Yo voy a decir una cosa, ya se ha acercado el momento reto,

sois buenísimos, sabéis que os admiro profundamente...

OK... Pero estoy un poco cansado

de escuchar todo el rato:

"Es que son los dos mejores del mundo".

Qué pesados con Aczino o Chuty...

Y yo, "bro", soy mejor que vosotros dos.

Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de eso,

porque la gente es muy tonta.

La gente es muy tonta, pero soy mejor que vosotros dos

y hoy os lo voy a demostrar.

Así que vamos a hacer un 4x4 de vosotros dos contra mí.

OK. Me podéis "apalizar" a gusto.

Sí, sí.

Mira la cara que está poniendo, como diciendo:

"¿Quieres que te pegue, cariño? ¿De verdad te gusta a ti esto?".

Entonces, el orden lo vamos a hacer así,

para que yo intente responder a los dos hacemos tú, tú y así.

¿Os parece bien?

Un poco de piedad, por favor, os pido.

En medio un sandwichito. Un sandwichito...

Tres, dos, uno y...

(Música)

¿Así? ¿De lo que sea?

Tiradme a mí.

Vale, ¿empiezas tú?

No, empiezas tú, yo voy a rapear encima.

OK.

# Yo... # Empiezo yo al cien por cien,

# ¿quién es quién? Tú pregunta # que Aczino te mete en el tren.

# Hoy tu pelo viene de morado # y creo que tu cerebro también.

# Mi cerebro también, ¿en serio?

# ¿Tanto nivel # para esa mierda de criterio?

# ¿"Brother", en serio?

# Mira, como tú internacional, # parece que sí,

# pero está sin terminar.

# Sabes que tengo el nivel,

# ¿quieres que nos metamos, "men"?

# Daño, "men", él piensa:

# "si más daño que mi peluquero # no me pueden hacer".

(RÍE)

# Ah, yo, perdón, # me equivocado en la competición.

# Es que me ha llamado la atención,

# desde luego, # que tengas los huevos

# de hablarme de peluquero.

# De peluquero sí, # es que por todo el planeta

# saben que a tu peluquero # nadie lo respeta,

# porque no trae nada en la maleta # y es un tonto como tú,

# que hasta se te quemó la chaqueta.

# Pero eso no lo cuentes, # eso son "personal bars",

# os lo voy a decir yo,

# se me ha quemado # la chaqueta antes, chaval.

# No, eso me ha dolido de verdad. # ¿Okay?

# Y tú te cambias menos de gorra # que Benji Price.

# Que Benji Price, # pues póntela en la cabeza,

# que creo que te quedaría más guay.

# No sé, para ser sincero,

# la próxima vez # ves el cubo de fuego

# y te metes el cuerpo entero.

# Me meto ahí el cuerpo entero,

# pero sobrevivo # porque soy el rapero de fuego.

# Con esa rima # todo el mundo fliparía, ¿sabes?

# ¿Y tú? # Con esas pintas de Celades.

# Ey, yo te pido, # te la pido, descuido,

# te lanza flechas en febrero # como Cupido.

# No seas entrometido, # no eres el rapero de fuego,

# es que en este juego # tú estás ardido.

# No, yo no estoy ardido,

# porque los dos mejores del mundo # son mis amigos

# y yo, como soy un buen amigo, # les dejo los triunfos para ellos,

# porque así es más divertido.

# ¿Es más divertido? # Sí.

# Ha llegado Celades. # ¿Celades?

# Síguete tiñendo # que te vas a quedar

# como Rubiales.

(RÍEN)

# Parecen normales,

# si no rellena ni los puntos # de los paquetes de cereales.

# Bueno, # de los paquetes de cereales,

# se preguntan quién los respeta,

# "We gotta need" instrumentales,

# la forma silueta, # tú eres un paquete, a secas.

# A secas, venme, "men",

# que te metes # y te descontinúas del ED.

# Ey, yo soy el MC, # TNT, y tú cabeza es como LSD.

# LSD. Soy MC,

# me cortan la base # para que te pueda joder.

# Me ha regalado un peluche # y la verdad, quedaba bien.

# No te imaginas esta noche # lo que voy a hacer con él. #

(RÍEN)

Qué grandes. Qué buenos sois.

Oye, ya estamos llegando al final de esta movida, así que,

por partes, Sergio, gracias por estar aquí.

Hermano, esta es tu casa, ya lo sabes.

Literalmente esta es tu casa.

Gracias por la visita. Qué bueno eres

y qué puta rabia me das.

Mau, "brother", te quiero mucho. Muchas gracias, campeón.

Me da mucha alegría haberte tenido, pero, por favor,

vuelve a "Réplica", espero que hayas disfrutado.

Y ya, como mensaje a los dos, tíos, en serio,

sois los dos mejores del puto planeta,

estáis hartos de escucharlo, pero si lo digo yo, está más guapo.

Sois los dos mejores del planeta

y creo que toda la gente del "freestyle",

tanto el público como los que ejercemos

de "freestylers"... (RÍE) Ejercemos...

Creo que os debemos mucho y, a lo mejor, no os dais cuenta,

pero os debemos mucho,

porque nos hacéis mejores raperos a los demás.

Gracias, campeón. Gracias por esto.

Sin más, chavales, me despido de ambos,

os voy a dejar aquí en la casa del Chuty...

Vientos...

Y ánimo con la vida,

os prometo que el año que viene os gano a los dos,

o no, pero bueno, ahí nos vemos, chavales.

"Tras esta masterclass sobre 'freestyle'

solo nos queda dar las gracias.

Es prácticamente imposible superar

a estos dos titanes de la improvisación,

a los cuales les debemos tanto competidores como público

todo lo que representa la pasión por un arte que nace del corazón

y nos hace libres.

Ponemos fin a una temporada de altos vuelos,

pero no os preocupéis, aún nos queda la guinda del pastel.

Un evento épico en el que estoy seguro

que daremos el mejor."

(Música)