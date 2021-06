Réplica Internacional llega a su fin esta segunda temporada con una batalla para la historia: Chuty y Skone vs Aczino y Lobo Estepario. En un duelo de España contra México, los freestylers se verán las caras en un enfrentamiento de duplas de 2vs2 para cerrar por todo lo alto el programa estrella de free de Playz. No te pierdas La Gran Batalla a partir de las 17:00h del 19 de junio a través de nuestro canal de YouTube.

Por si no fueran pocas las expectativas, esta gran final estará presentada por dos míticos speakers del mundo de las batallas de gallos: Bekaesh, host de FMS España, y Queen Mary, host de Red Bull Batalla de los Gallos. Pero eso no es todo, pues en Playz te ofreceremos una cobertura en directo a través de todas nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, el mismo día del evento para que no te pierdas detalle. Y, tras finalizar la esperadísima final, podrás disfrutar de ella de forma completa tanto en la web de Playz como en la app y en el Botón Rojo de RTVE. Tacha el sábado 19 de junio de tu calendario porque tienes una cita histórica con tus colegas, con Réplica Internacional y con Playz. ¿Te lo vas a perder?

Batalla de leyendas Lo cierto es que no había mejor manera para cerrar la segunda temporada de Réplica Internacional 2 que no fuese con una batalla de leyendas en toda regla. Skone, presentador del programa, se junta con la estrella indiscutible del panorama del free español, Chuty. Ambos se enfrentarán a dos míticos mexicanos: Aczino y Lobo Estepario, sinónimos de punchlines y agresividad, y juntando a estos cuatro en una misma batalla no podrá haber otro resultado que no sea sangre y más sangre. Chuty y Skone, el equipo español de la Gran Batalla de Réplica Internacional PLAYZ Un batallón que tendrá como protagonista un hito indiscutible: la vuelta al ruedo de Aczino y Chuty, quienes llevan sin enfrentarse desde la Gran Final de FMS Internacional de 2020, batalla que terminó con la victoria del mexicano. Y es que Aczino es el campeón de campeones: se trata del MC con más títulos en la historia de las batallas de gallos, además de campeón internacional de Red Bull en 2017; junto a Chuty, considerado uno de los mejores freestylers de la historia del panorama español, protagonizarán junto a Skone y Lobo una final que no dejará indiferente a nadie. Skone vuelve a los escenarios con más hambre que nunca, y más después de proclamarse subcampeón del mundo en la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional 2020, última competición en la que participó el malagueño y bicampeón nacional español. Por su parte, Lobo Estepario fue campeón nacional de Red Bull en 2019, aparte de uno de los freestylers favoritos de la escena de su país, por lo que su junte con Aczino supondrá un equipo de auténticos ídolos de la escena. ¿Qué nos deparará La Gran Batalla de Réplica Internacional 2? Lobo Estepario y Aczino, el equipo mexicano de la Gran Batalla de Réplica Internacional PLAYZ